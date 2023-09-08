Ган вернулся в титульную гонку. Сирил разбил Спивака и принял вызов Аспиналла

2 сентября в главном событии вечера на турнире в Париже Ган нокаутировал Спивака. Француз сумел закрыть предыдущее поражение в бою с Джонсом

Спивак оказался для Гана легкой мишенью

Молдавский тяжеловес подходил к противостоянию с Сирилом Ганом на серии из трех побед кряду. Он поэтапно прошел Грега Харди, Аугусто Сакаи и бывшего претендента на чемпионский пояс в тяжелом весе Деррика Льюиса.

Спивак базовый борец, а с такими противниками Гану драться очень неудобно. 2 поражения француза в карьере были от Джонса и Нганну, которые опасны не только в стойке, но и на земле.

С учетом неплохой формы и внушительной борцовской базы Сергей казался для «хорошего парня» настоящей проверкой на прочность. Однако Сирил разбил всю интригу вокруг поединка уже с самых первых секунд.

Ган, как и во многих предыдущих боях, сразу занял центр октагона и своими атаками в стойке под разными углами запутывал соперника. Француз постоянно использовал джеб, а также подключал удары ногами.

Лоу-кики, мидл-кики в область печени и стомпы — все это обрушилось на Сергея Спивака. С каждой секундой француз выглядел только увереннее, а его удары наносили оппоненту все больше урона.

Сергей Спивак globallookpress.com

Спивак практически стоял на месте и выжидал момента для прохода в ноги. В стойке молдаванин не оказывал противнику никакого сопротивления. Он только и делал, что принимал на себя удары и лишь изредка сам выбрасывал джебы.

Пара моментов для проведения тейкдауна у Сергея все же были. Однако атаки молдаванина получились настолько предсказуемыми, что Ган с легкостью их заблокировал.

Во втором раунде доминирование француза в октагоне продолжилось. К середине отрезка Спивака стремительно покинули силы, после чего он был вынужден прижаться спиной к сетке.

Сирил постепенно увеличил темп и заставил оппонента уйти в глухую оборону. Молдаванин практически не двигался, а Ган в этот момент усилил давление. После очередной удачной серии от француза судья остановил поединок, видя бессилие соперника.

Таким образом, Сирил закрыл предыдущее поражение от Джона Джонса, одержав важную победу на домашнем турнире в Париже.

Француз готов драться с Томом Аспиналлом

UFC Париж: Сирил Ган — Слова после боя

Сирил показал прекрасное выступление, но успех в противостоянии с таким соперником не гарантирует ему статус следующего претендента на титул. Чтобы рассчитывать на пояс, необходимо победить кого-либо из топ-5.

Вариант такого поединка у француза есть. Британский проспект Том Аспиналл уже давно говорит о бое Сирилом Ганом. Англичанин не так давно нокаутировал в первом раунде Марчина Тыбуру, после чего занял четвертое место в рейтинге тяжеловесов.

Наряду с Ганом Аспиналл является одним из потенциальных кандидатов на титул. Для француза это очень хороший вариант набрать ход перед третьим за поединком за пояс в своей карьере.

Победа над таким оппонентом гарантирует Сирилу статус претендента. Однако для очередного успеха усилий французу придется приложить гораздо больше, чем в прошедшем бою против Спивака.

В отличие от молдаванина Том не только хорошо борется. В последнее время он активно подтягивает навыки в стойке, тренируясь с действующим чемпионом мира по боксу в тяжелом весе Тайсоном Фьюри.

Аспиналл — тот оппонент, который не будет стоять и принимать на себя удары. Сирила ожидает непростой поединок, но он уже дал на него свое согласие сразу же после победы над Спиваком.

Сирил Ган Бывший претендент на титул UFC в тяжелом весе Мое предыдущее выступление было никаким. Для меня важно было реабилитироваться после поражения от Джонса и показать в Париже все, на что я способен. Моя цель — это титул. Мне все равно с кем драться дальше, будь то Аспиналл или кто-либо еще. Я готов принять этот бой, если он приблизит меня к поясу

Однако англичанин является не единственным вариантом для Гана. После очередной победы француз вернул себе первую строчку в рейтинге тяжеловесов, сместив с нее Сергея Павловича. Не исключено, что грозный россиянин будет следующим оппонентом для Гана.

UFC может свести Гана и Павловича в бою за временный титул

Сергей Павлович globallookpress.com

Сейчас обладателем пояса UFC в тяжелом весе является Джон Джонс, который приносит промоушену невероятную прибыль и поднимает рейтинги организации только вверх.

Его чемпионство максимально выгодно Дане Уайту. Босс лиги не спешит сводить в клетке своего главного любимца в противостоянии с молодыми и голодными до побед претендентами.

В ноябре Джонс проведет первую защиту пояса в тяжелом дивизионе против Стипе Миочича. 41-летний американец, не дравшийся 2,5 года, выглядит идеальным соперником для «Костяного».

В случае очередного успеха Джонс в следующий раз в октагоне появится не раньше лета 2024-го. В такой ситуации у UFC больше не останется выбора, как ввести временный титул в тяжелом весе.

Главными претендентами на него станут первый и второй номера рейтинга, Павлович и Ган. Сергей стилистически больше подходит французу, нежели Аспиналл. Как и Ган, Павлович является ярко выраженным ударником.

Однако выступления россиянина наводят ужас абсолютно на всех бойцов ростера тяжелого дивизиона. Сергей сейчас идет на серии из шести побед кряду нокаутом в первом раунде.

Последними, кого финишировал россиянин, являются Блейдс, Туиваса и Льюис — очень серьезные соперники с солидным резюме. В поединке с таким оппонентом Ган рискует впервые в своей карьере проиграть нокаутом.

Но выбор у француза невелик. Если Сирил хочет взять реванш у Джонса, то ему необходимо пройти через Павловича или Аспиналла. Только в этом случае Ган еще раз встретится в клетке с легендарным американцем.