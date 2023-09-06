ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Адесанья проведет защиту пояса со Стриклендом, Волков подерется с Туивасой. Анонс карда UFC 293

    Первый титульник в карьере Стрикленда, последний шанс Туивасы вернуться в гонку за пояс

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России Шон Стрикланд Исраэль Адесанья Алекс Перейра Роберт Уиттакер Джаред Каннонир Марвин Веттори Сирил Ган Сергей Павлович Александр Волков
    Вся лентаСамое главное
    Исраэль АдесаньяАдесанья проведет защиту пояса со Стриклендом, Волков подерется с Туивасой. Анонс карда UFC 293 Семен Кошелев забил победный гол «Металлурга»«Металлург» наказал ЦСКА за ошибки в обороне, а Федотов вновь на скамейке запасных Маурисио ПочеттиноЩедрые саудиты, эффект Месси и бардак в «Челси». Победители и неудачники летнего трансферного окна
  • 15:29
    • Захарян пропустил еще одну тренировку в «Реал Сосьедаде»
  • 14:35
    • «Локомотив» интересуется хорватом из польского «Ракува»
  • 14:05
    • Сборная Германии обыграла Латвию вышла в полуфинал ЧМ по баскетболу
    Все новости спорта
    Исраэль Адесанья
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Исраэль Адесанья
    10 сентября состоится турнир UFC 293. В главном событии вечера встретятся Шон Стрикленд и Исраэль Адесанья

    Бои предварительного карда

    1.Кевин Джуссет в полусреднем весе подерется с Кивером Кросби

    2. Шейн Янг в полулегком дивизионе встретится с Габриэлем Мирандой

    3. Майк Даймонд в полусреднем весе проведет бой с Чарли Радтке

    4. Насрат Хакпараст в легком весе встретится с Лэндоном Куинунесом

    5. Джейми Малларки в легком дивизионе проведет бой с Джоном Макдесси

    6. Джек Дженкинс в полулегком весе сразится с Чепе Марискалем

    7. Карлос Орлберг в полутяжелом дивизионе встретится с Да Ун Джаном

    UFC 293: Обратный отсчет — Адесанья vs Стрикланд

    Бои основного карда

    Основной кард турнира в Сиднее откроет поединок в полутяжелом весе с участием Тайсона Педро и Антона Туркаля. Местный боец подходит к этой встрече после трех побед и трех поражений в шести предыдущих встречах.

    Чаще всего Педро испытывал проблемы против опытных ветеранов, таких как Маурисио Руа и Овинс Сент-Прю. Большинство поединков с участием Тайсона заканчиваются досрочно.

    Австралиец не боится зарубиться с соперниками в стойке и также не против попробовать свои силы в партере даже против базовых борцов. Его соперник Туркаль, напротив, является более аккуратным бойцом.

    Его первые 2 поединка в UFC закончились поражениями от Жаилтона Алмейды и Витора Петрино. Сейчас швед на грани увольнения из промоушена и вряд ли в предстоящем бою от него стоит ожидать ярких разменов и рискованных тейкдаунов.

  • Ган деклассировал Спивака, Фиро разобрала Намаюнас. Обзор карда UFC Paris
  • Ган и Фиро порадовали болельщиков в Париже яркими победами
  • 04/09/2023

    • Следующими в октагон выйдут 2 тяжеловеса Джастин Тафа и Остин Лэйн. Первая их встреча в клетке состоялась в июне этого года. Однако тогда бой был остановлен уже в стартовом раунде из-за тычка в глаз со стороны Лэйна.

    По окончании турнира UFC on ABC 5 оба тяжеловеса сообщили, что хотели бы перенести их противостояние на другую дату. Первая встреча проходила на домашней арене Лэйна в Джексонвилле.

    Теперь же дебютанту промоушена предстоит подраться на территории его соперника в Сиднее. На этот раз даже серия из шести побед кряду не делает Остина фаворитом поединка.

    Джастин хоть и не обладает таким винстриком, зато у него за плечами внушительный опыт выступлений в UFC. А при поддержке местных болельщиков австралиец вполне способен нокаутировать очередного соперника на своем пути.

    Манел Кап
    globallookpress.com

    В наилегчайшем весе встретятся десятый номер рейтинга Манел Кап и дебютант промоушена Филипе дос Сантос. Изначально португалец должен был в рамках претендентского поединка драться с Кайем Кара-Франсом.

    Однако новозеландец снялся с боя из-за травмы и на замену ему сумели найти новичка с хорошей статистикой. Сантос подходит к своему первому поединку в сильнейшей лиге мира на серии из семи побед кряду.

    Ранее бразилец не потерпел еще ни единого поражения в смешанных единоборствах. Не исключено, что по окончании турнира в Сиднее внушительный винстрик Сантоса подойдет к концу .

    Португалец сейчас пребывает в очень хорошей форме. Ранее он прошел крепкого бойца из топ-10 Давида Дворжака, победив его единогласным решением судей и нокаутировал в первом раунде Жалгаса Жумагулова и Одэ Осборна.

    Для Сантоса этот бой станет настоящим испытанием, ведь с такими мастеровитыми оппонентами бразилец еще не сталкивался.

    Адесанью и Волкова ждут непростые поединки

    Александр Волков
    globallookpress.com

    В со-главном событии вечера в тяжелом весе сойдутся шестой и седьмой номера рейтинга Тай Туиваса и Александр Волков. Еще недавно австралиец располагался в первой тройке и являлся одним из потенциальных претендентов на титул.

    Однако поражения нокаутом от Сирила Гана и Сергея Павловича отбросили Туивасу на несколько шагов назад. Для Тая очень важно вернуться на победную серию. Ввиду нынешней ситуации новозеландцу нечего терять, а значит он постоянно будет идти вперед и рисковать.

    Туиваса очень комфортно чувствует себя на ближней дистанции. Главная задача новозеландца, как можно скорее сблизиться с Волковым и начать рубку в клинче. Но в нынешней форме россиянин не выглядит для Тая легкой мишенью.

    В предыдущих двух поединках «Драго» расправился со своими оппонентами уже в первом раунде. В июне 2022-го россиянин финишировал Жаирзиньо Розенстрайка, а в марте этого года нокаутировал Александра Романова.

    Во многом будет зависеть оттого, как долго Волков сумеет сдерживать прессинг Туивасы. При грамотном контроле дистанции у Александра есть все шансы на очередную победу.

    Также немалую роль при подготовке к поединкам россиянина играет психология. Если «Драго» выходит в октагон максимально сосредоточенным, то его не остановить. Серьезная мотивация в этом бою есть у каждого.

    Очередное поражение для Туивасы означает потерю еще нескольких позиций в рейтинге. У Волкова в случае неудачи прервется винстрик из двух боев. Победа в данной встрече может не только перезагрузить карьеру каждого из них, но и изменить расклады в гонке за чемпионский пояс UFC в тяжелом весе.

    Шон Стрикленд
    globallookpress.com

    В главном событии вечера в титульном поединке в среднем дивизионе встретятся Исраэль Адесанья и Шон Стрикленд. Для новозеландца это будет шестая защита пояса в UFC. В ноябре прошлого года гегемонию Исраэля прервал его давний враг еще со времен GLORY Алекс Перейра.

    На некоторое время Адесанья потерял пояс, но его возвращение в качестве чемпиона состоялось уже через полгода. На UFC 287 новозеландец отомстил Перейре, отправив его в глухой нокаут во втором раунде.

    Кроме Алекса действующий чемпион ранее еще никому не проигрывал в промоушене в рамках среднего дивизиона. Он оставил ни с чем Роберта Уиттакера, Марвина Веттори, Джареда Каннонира и многих других.

  • 5 звездных бойцов UFC, перешедших из ММА в бокс
  • Эти бойцы UFC променяли выступления в ММА на бокс
  • 02/09/2023

    • На его фоне резюме Стрикленда не выглядит таким впечатляющим. Шон сейчас занимает пятую позицию в рейтинге и подходит к титульному поединку после побед над 12-м номером Нассурдином Имавовым и Абусупьяном Магомедовым, которого нет в топ-15.

    Тем не менее, в обоих случаях Стрикленд выходил на бои на коротком уведомлении, и поэтому руководство промоушена решило пойти американцу навстречу и наградить его долгожданным поединком за пояс.

    Шон, как и Адесанья, является ярким ударником, но в плане скорости и техники новозеландец превосходит абсолютно любого средневеса. Зато в отличие от действующего чемпиона Стрикленд довольно неплохо борется.

    Также не стоит забывать и про непредсказуемость американца. Он может вести поединок в спокойном темпе, а потом резко включиться в конкретный эпизод и нокаутировать любого.

    Именно в этом и заключается главная опасность для Адесаньи в грядущем бою. Против Стрикленда ему нужно быть максимально сконцентрированным на протяжении всех 25-ти минут. Есть ли Исраэль расслабится хоть на мгновение, то рискует упасть в нокаут и потерять свой пояс.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.32
  • Экспресс дня 6 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  3.00
  • Прогноз на матч Медведев — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ак Барс — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Египет — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сербия — Венгрия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Нидерланды — Греция
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Франция — Ирландия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры