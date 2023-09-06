Адесанья проведет защиту пояса со Стриклендом, Волков подерется с Туивасой. Анонс карда UFC 293

10 сентября состоится турнир UFC 293. В главном событии вечера встретятся Шон Стрикленд и Исраэль Адесанья

Бои предварительного карда

1.Кевин Джуссет в полусреднем весе подерется с Кивером Кросби

2. Шейн Янг в полулегком дивизионе встретится с Габриэлем Мирандой

3. Майк Даймонд в полусреднем весе проведет бой с Чарли Радтке

4. Насрат Хакпараст в легком весе встретится с Лэндоном Куинунесом

5. Джейми Малларки в легком дивизионе проведет бой с Джоном Макдесси

6. Джек Дженкинс в полулегком весе сразится с Чепе Марискалем

7. Карлос Орлберг в полутяжелом дивизионе встретится с Да Ун Джаном

UFC 293: Обратный отсчет — Адесанья vs Стрикланд

Бои основного карда

Основной кард турнира в Сиднее откроет поединок в полутяжелом весе с участием Тайсона Педро и Антона Туркаля. Местный боец подходит к этой встрече после трех побед и трех поражений в шести предыдущих встречах.

Чаще всего Педро испытывал проблемы против опытных ветеранов, таких как Маурисио Руа и Овинс Сент-Прю. Большинство поединков с участием Тайсона заканчиваются досрочно.

Австралиец не боится зарубиться с соперниками в стойке и также не против попробовать свои силы в партере даже против базовых борцов. Его соперник Туркаль, напротив, является более аккуратным бойцом.

Его первые 2 поединка в UFC закончились поражениями от Жаилтона Алмейды и Витора Петрино. Сейчас швед на грани увольнения из промоушена и вряд ли в предстоящем бою от него стоит ожидать ярких разменов и рискованных тейкдаунов.

Следующими в октагон выйдут 2 тяжеловеса Джастин Тафа и Остин Лэйн. Первая их встреча в клетке состоялась в июне этого года. Однако тогда бой был остановлен уже в стартовом раунде из-за тычка в глаз со стороны Лэйна.

По окончании турнира UFC on ABC 5 оба тяжеловеса сообщили, что хотели бы перенести их противостояние на другую дату. Первая встреча проходила на домашней арене Лэйна в Джексонвилле.

Теперь же дебютанту промоушена предстоит подраться на территории его соперника в Сиднее. На этот раз даже серия из шести побед кряду не делает Остина фаворитом поединка.

Джастин хоть и не обладает таким винстриком, зато у него за плечами внушительный опыт выступлений в UFC. А при поддержке местных болельщиков австралиец вполне способен нокаутировать очередного соперника на своем пути.

Манел Кап globallookpress.com

В наилегчайшем весе встретятся десятый номер рейтинга Манел Кап и дебютант промоушена Филипе дос Сантос. Изначально португалец должен был в рамках претендентского поединка драться с Кайем Кара-Франсом.

Однако новозеландец снялся с боя из-за травмы и на замену ему сумели найти новичка с хорошей статистикой. Сантос подходит к своему первому поединку в сильнейшей лиге мира на серии из семи побед кряду.

Ранее бразилец не потерпел еще ни единого поражения в смешанных единоборствах. Не исключено, что по окончании турнира в Сиднее внушительный винстрик Сантоса подойдет к концу .

Португалец сейчас пребывает в очень хорошей форме. Ранее он прошел крепкого бойца из топ-10 Давида Дворжака, победив его единогласным решением судей и нокаутировал в первом раунде Жалгаса Жумагулова и Одэ Осборна.

Для Сантоса этот бой станет настоящим испытанием, ведь с такими мастеровитыми оппонентами бразилец еще не сталкивался.

Адесанью и Волкова ждут непростые поединки

Александр Волков globallookpress.com

В со-главном событии вечера в тяжелом весе сойдутся шестой и седьмой номера рейтинга Тай Туиваса и Александр Волков. Еще недавно австралиец располагался в первой тройке и являлся одним из потенциальных претендентов на титул.

Однако поражения нокаутом от Сирила Гана и Сергея Павловича отбросили Туивасу на несколько шагов назад. Для Тая очень важно вернуться на победную серию. Ввиду нынешней ситуации новозеландцу нечего терять, а значит он постоянно будет идти вперед и рисковать.

Туиваса очень комфортно чувствует себя на ближней дистанции. Главная задача новозеландца, как можно скорее сблизиться с Волковым и начать рубку в клинче. Но в нынешней форме россиянин не выглядит для Тая легкой мишенью.

В предыдущих двух поединках «Драго» расправился со своими оппонентами уже в первом раунде. В июне 2022-го россиянин финишировал Жаирзиньо Розенстрайка, а в марте этого года нокаутировал Александра Романова.

Во многом будет зависеть оттого, как долго Волков сумеет сдерживать прессинг Туивасы. При грамотном контроле дистанции у Александра есть все шансы на очередную победу.

Также немалую роль при подготовке к поединкам россиянина играет психология. Если «Драго» выходит в октагон максимально сосредоточенным, то его не остановить. Серьезная мотивация в этом бою есть у каждого.

Очередное поражение для Туивасы означает потерю еще нескольких позиций в рейтинге. У Волкова в случае неудачи прервется винстрик из двух боев. Победа в данной встрече может не только перезагрузить карьеру каждого из них, но и изменить расклады в гонке за чемпионский пояс UFC в тяжелом весе.

Шон Стрикленд globallookpress.com

В главном событии вечера в титульном поединке в среднем дивизионе встретятся Исраэль Адесанья и Шон Стрикленд. Для новозеландца это будет шестая защита пояса в UFC. В ноябре прошлого года гегемонию Исраэля прервал его давний враг еще со времен GLORY Алекс Перейра.

На некоторое время Адесанья потерял пояс, но его возвращение в качестве чемпиона состоялось уже через полгода. На UFC 287 новозеландец отомстил Перейре, отправив его в глухой нокаут во втором раунде.

Кроме Алекса действующий чемпион ранее еще никому не проигрывал в промоушене в рамках среднего дивизиона. Он оставил ни с чем Роберта Уиттакера, Марвина Веттори, Джареда Каннонира и многих других.

На его фоне резюме Стрикленда не выглядит таким впечатляющим. Шон сейчас занимает пятую позицию в рейтинге и подходит к титульному поединку после побед над 12-м номером Нассурдином Имавовым и Абусупьяном Магомедовым, которого нет в топ-15.

Тем не менее, в обоих случаях Стрикленд выходил на бои на коротком уведомлении, и поэтому руководство промоушена решило пойти американцу навстречу и наградить его долгожданным поединком за пояс.

Шон, как и Адесанья, является ярким ударником, но в плане скорости и техники новозеландец превосходит абсолютно любого средневеса. Зато в отличие от действующего чемпиона Стрикленд довольно неплохо борется.

Также не стоит забывать и про непредсказуемость американца. Он может вести поединок в спокойном темпе, а потом резко включиться в конкретный эпизод и нокаутировать любого.

Именно в этом и заключается главная опасность для Адесаньи в грядущем бою. Против Стрикленда ему нужно быть максимально сконцентрированным на протяжении всех 25-ти минут. Есть ли Исраэль расслабится хоть на мгновение, то рискует упасть в нокаут и потерять свой пояс.