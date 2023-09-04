Ган деклассировал Спивака, Фиро разобрала Намаюнас. Обзор карда UFC Paris

2 сентября состоялся турнир UFC Paris. В главном событии вечера встретились Сирил Ган и Сергей Спивак

Результаты боев предварительного карда

1.Зара Фэйрн в промежуточном весе до 63,5 кг уступила единогласным решением судей Жаклин Кавалканти

2. Фарид Башарат в легчайшем дивизионе победил сабмишном в первом раунде Клейдсона Родригеса

3. Нора Корнолле в женском легчайшем дивизионе одолела единогласным решением судей Джоселин Эдвардс

4. Анже Луса в полусреднем весе выиграл единогласным решением судей у Риса Макки

5. Тейлор Лапилус в легчайшем дивизионе одолел единогласным решением судей Каолана Лограна

Лушчие моменты турнира UFC Париж

Бои основного карда

Основной кард турнира в Париже открывал поединок в полулегком весе между Морганом Чаррье и Маноло Зекчини. Для обоих бойцов это был дебют в UFC, и каждый из новичков лиги не спешил форсировать события.

Соперники пытались подобраться другу к другу с дальней дистанции, поочередно работая первым номером. Но уже к середине отрезка Чаррье завладел инициативой. Постепенно он начал прижимать соперника к сетке, обрабатывая его корпус ударами ногами.

Прессинг местного бойца принес ему результат. Морган потряс соперника двумя мидл-киками в область печени. Зекчини рухнул на канвас, после чего от Чаррье последовало добивание. Таким образом, французский боец финишировал Маноло уже в конце первого раунда и продлил свою победную серию до четырех поединков кряду.

Очередное противостояние также состоялось в полулегком весе. На этот раз в клетку вышли 2 соотечественника из Франции Уилльям Гомис и Янис Жеммоури. Оба подходили к этой встрече в хорошей форме на победной серии.

Жеммоури, несмотря на статус дебютанта, очень активно начал в стартовом раунде. Он поддавливал своего более опытного соперника в стойке, но серьезного урона ему не наносил. Гомис продолжал работать вторым номером, выжидая шанс для контратаки.

После перерыва Уилльям едва не наказал оппонента за чрезмерную активность. Тейкдаун со стороны Яниса закончился тем, что он попался на гильотину. Далее, когда Жеммоури попытался вырваться, оппонент пробил ему ниже пояса.

Тем не менее, ряд видеоповторов показал, что нарушения правил со стороны Гомиса не было. В итоге судья остановил поединок и присудил Янису поражение, посчитав его действия за симуляцию.

Уилльям Гомис globallookpress.com

Следующими в октагон вышли 2 полутяжеловеса Волкан Оздемир и Богдан Гуськов. На этот раз UFC решил свести дебютанта промоушена с бойцом из первой десятки рейтинга. Оздемир очень сильно рисковал девятой строчкой, выходя на этот бой.

Гуськов сразу же начал оправдывать статус нокаутера, пойдя вперед с серией из нескольких ударов в самом начале поединка. Практически с первых секунд бойцы устроили ожесточенную рубку в стойке.

Продолжать в таком темпе Оздемир явно не хотел. Он перевел своего соперника в партер, но с первой попытки финишировать его не сумел. Гуськов поднялся на ноги и, спустя несколько мгновений, пропустил ряд ударов, после которых оказался в нокдауне.

Швейцарец немного поработал в партере первым номером, а затем решил забрать спину своего соперника. Выйдя на гильотину, Волкан довольно быстро финишировал Богдана Гуськова на земле.

В легком весе проходил поединок между местным бойцом Бенуа Сен-Дини и бразильцем Тиаго Мойзесом. Француз практически сразу обозначил свое территориальное преимущество и пошел вперед на соперника с градом ударов.

Мойзес не против был зарубиться. Он поддержал высокий темп Сен-Дини, но в скором времени оказался зажатым в клинче у сетки. Бенуа без проблем стянул соперника вниз, занял выгодную позицию в гранд-энд-паунде и стал работать первым номером.

Но Мойзес очень грамотно оборонялся и даже попытался несколько раз провести сабмишн. Второй раунд данного противостояния также продолжился на земле. Первым тейкдаун провел бразилец.

Однако француз совершил переворот, после чего резко стал разбивать оппонента хаммерфистами. Тиаго ушел в глухую оборону, а судья принял решение остановить поединок. Для Сен-Дини это уже четвертая досрочная победа кряду в UFC, и после очередного успеха он бросил вызов бойцу из топ-5 Бенеилу Дариушу.

Ган и Фиро не пустили противников в топ-3

Роуз Намаюнас globallookpress.com

В со-главном событии вечера в женском наилегчайшем весе встретились Манон Фиро и Роуз Намаюнас. Француженка к очередному бою подходила в статусе третьего номера рейтинга. Для Роуз это был дебют в категории до 56,7 кг после нескольких лет выступлений в минимальном весе.

Maнон сразу же заняла центр октагона и постоянно работала джебом с дальней дистанции. Попытки Намаюнас сократить расстояние заканчивались для нее пропущенными ударами.

Пару раз за раунд бывшая чемпионка пыталась стянуть соперницу вниз, но Манон продемонстрировала эталонную защиту от тейкдаунов. Во втором отрезке Фиро продолжила перебивать Намаюнас.

В начале заключительного отрезка Роуз агрессивно пошла вперед. Она забрала несколько эпизодов и продолжила свое давление. Манон тем временем активно передвигалась по октагону в ожидании финального свистка.

Концовка осталась за Намаюнас, но 2 первых раунда забрала француженка. Судьи единогласно отдали победу Фиро, для которой это уже шестой выигранный поединок кряду в UFC. По окончании боя с Намаюнас Манон сообщила о желании подраться за пояс.

В главном событии вечера в тяжелом весе встретились второй и седьмой номера рейтинга Сирил Ган и Сергей Спивак. Француз сразу занял центр октагона, заставив своего соперника отступать назад.

Сирил поочередно работал джебом и мидл-киками. Он был очень подвижен на ногах и не позволял Спиваку подобраться к себе вплотную. Разница в навыках в стойке между бойцами была очень велика.

Сергей выжидал момента для прохода в ноги, и такой шанс ему предоставился лишь к концу отрезка. Однако Сирил заблокировал эту попытку тейкдауна. Более того, он развернул молдаванина спиной к сетке и начал первым номером работать в клинче.

Пропустив мощное колено в корпус, Спивак с трудом разорвал дистанцию и продолжил отступать назад. После перерыва Ган усилил свое давление. Спивак только и делал, что перекрывался от его ударов.

К середине отрезка молдаванин просел функционально и еле передвигался по октагону. Француз принялся расстреливать Спивака, чередуя удары в голову и корпус.

Молдаванин пребывал в глухой обороне и на команды об активности со стороны рефери он уже не реагировал Марк Годдард прекратил это избиение на отметке в 8 минут и 44 секунды, присудив Сирилу Гану победу техническим нокаутом.