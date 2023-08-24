5 бойцов UFC, обогнавших весь дивизион благодаря одной победе

Перейра, Чимаев и другие, выиграв один бой, максимально приблизили себя к титульнику

1. Майкл Чендлер

Бывший чемпион Bellator в январе 2021-го дебютировал в сильнейшей лиге мира в поединке против Дэна Хукера, который тогда занимал восьмую строчку в рейтинге легковесов. Для Чендлера тот бой сложился более, чем удачно.

Майкл активно начал и прессинговал соперника на протяжении всего раунда. Ближе к концу стартовой пятиминутки выходец из Bellator амплитудным левым боковым отправил Хукера на настил.

Далее Чендлер забил противника на земле, одержав очень яркую первую победу в UFC. На тот момент пояс в легком весе был вакантным и промоушен решил продвинуть новичка лиги к титулу.

После победы над Хукером Майкла довольно неожиданно поставили на четвертую строчку в рейтинге и объявили следующим претендентом на пояс. Спустя 4 месяца после своего дебюта, американец встретился в титульном поединке с Чарльзом Оливейрой.

Бойцы показали очень динамичный поединок с несколькими яркими разменами. Но удача в тот вечер оказалась на стороне Оливейры. Бразилец в начале второго раунда жестко нокаутировал распиаренного претендента.

Бой с Чарльзом показал, что промоушен явно поспешил с продвижением Чендлера, ведь на тот момент были и более достойные претенденты на пояс.

2. Иржи Прохазка

Иржи Прохазка vs Гловер Тейшейра 1: Вспоминаем бой

Иржи Прохазка пришел в UFC в июле 2020-го после восьми выигранных поединков кряду нокаутами в RIZIN. Дана Уайт очень высоко оценил навыки новичка и уже в первом бою поставил его против седьмого номера ростера тяжеловесов Волкана Оздемира.

Иржи провел крайне тяжелый стартовый раунд, где он пропустил несколько неприятных попаданий. Однако после перерыва чех перехватил инициативу и прикончил Оздемира в стойке.

Очередная победа нокаутом, и новичок лиги резко ворвался в топ-5 полутяжеловесов. Уже следующий поединок с участием Прохазки был претендентским. Он также во втором раунде расправился с Домиником Рейесом и вышел на титульник против Гловера Тейшейры, которого в итоге одолел сабмишном.

Иржи оправдал возложенные на него надежды, однако он получил статус претендента гораздо раньше, чем все его прямые конкуренты. Такие бойцы, как Никита Крылов, Александр Ракич, занимающие места в первой шестерке, до сих пор далеки от чемпионского боя.

А тому же Магомеду Анколаеву и вовсе пришлось ждать титульного поединка лишь после девяти побед кряду в UFC.

3. Хамзат Чимаев

Хамзат Чимаев globallookpress.com

Чимаев очень стремительно ворвался в UFC, одержав 4 досрочных победы кряду. Поднявшись на 11-ю строчку в рейтинге полусредневесов, «Борз» в апреле 2022-го получил поединок с бывшим претендентом на титул Гилбертом Бернсом, который занимал тогда третью позицию.

Хамзат в той встрече почувствовал на себе всю мощь бразильца. Швед забрал первый раунд, но очень много ударов пропустил во второй пятиминутке. В заключительном отрезке Чимаев и Бернс устроили настоящее кровавое побоище.

Тем не менее, судьи отдали победу шведу единогласным решением. После того успеха Чимаев сразу же забрался на третью строчку в рейтинге полусреднего дивизиона. Первый удачный бой с рейтинговым соперником едва не подарил «Борзу» поединок за титул.

Однако шведу слишком тяжело укладываться в лимит до 77,1 кг. Поэтому в октябре на турнире в Абу-Даби он дебютирует в среднем дивизионе в поединке с шестым номером рейтинга Пауло Костой. Если Чимаев опять выиграет, то обойдет весь ростер еще в одном дивизионе.

4. Алекс Перейра

Алекс является единственным бойцом UFC, который за короткое время сумел получить статус претендента в двух весовых категориях. Перейра ранее был чемпионом мира по кикбоксингу.

Он дважды побил Адесанью в GLORY, и поэтому UFC было выгодно свести его в титульном поединке с Исраэлем в среднем весе. Выиграв 2 встречи у середняков Бруно Силвы и Андреаса Михайлидиса, бразилец получил бой с четвертым номером рейтинга Шоном Стриклендом.

Алекс нокаутировал американца уже в первом раунде, после чего сразу же вышел на титульник с Адесаньей. В ноябре 2022-го Перейра вновь финишировал Исраэля и стал новым чемпионом UFC в среднем весе.

Однако в ответном поединке в апреле этого года Адесанья взял реванш у Алекса, отправив его в нокаут во втором раунде. Бразилец лишился статуса чемпиона и объявил о переходе в полутяжелый вес.

Руководство промоушена вновь пошло навстречу Перейре, решив максимально быстро провести его к титульнику в еще одном дивизионе. На UFC 291 Алекс встретился с третьим номером полутяжеловесов и бывшим чемпионом Яном Блаховичем.

Начало боя для выходца из среднего дивизиона получилось обескураживающим. Перейра едва не проиграл сабмишном, чудом дожив до перерыва. Во втором и третьем раундах Алекс был лишь чуть точнее своего соперника.

Однако судьи присудили Перейре весьма сомнительную победу раздельным решением. Теперь Алекс третий номера рейтинга полутяжеловесов и, возможно, именно он сразится в титульном поединке за вакантный пояс с Иржи Прохазкой.

5. Шон О’Мэлли

Шон О'Мэлли globallookpress.com

«Сахарок», по мнению фанатов ММА, — это второй Конор Макгрегор. У Шона нестандартная внешность, невероятная харизма и прекрасная ударная техника. Как и в случае с Перейрой, боссы UFC захотели провести О’Мэлли к титульному поединку в легчайшем дивизионе в кратчайшие сроки.

После трех побед кряду над ноунеймами Томасом Алмейдой, Крисом Моутиньо, Раулианом Пайвой и отмененной встречей с Педро Муньозом из-зы тычка в глаз американец получил в соперники первого номера рейтинга Петра Яна.

Шон показал очень конкурентный поединок против «Беспощадного». Бойцы по разу очень серьезно потрясли друг друга, едва не закончив встречу досрочно. «Сахарок» часто пробивал Яна джебом, но по общему числу ударов проиграл россиянину.

В партере и вовсе у «Беспощадного» было огромное преимущество. Статистика встречи явно намекала на победу Петра Яна. Однако судьи были другого мнения. Раздельным решением победу в том поединке одержал именно О’Мэлли.

Шон поднялся на первую строчку рейтинга и получил статус следующего претендента на титул. А на недавнем турнире UFC 292 О'Мэлли сенсационно нокаутировал доминирующего чемпиона Алджамейна Стерлинга, став новым королем легчайшего дивизиона.

Шон выиграл у «Алджо» абсолютно заслуженно. Однако насчет его успеха в бою с Петром Яном до сих пор много сомнений.