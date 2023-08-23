Холлоуэй подерется с «Корейским зомби», Смит встретится со Спэнном. Анонс карда UFC Singapore

26 августа состоится турнир UFC Singapore. В главном событии вечера встретятся Макс Холлоуэй и «Корейский Зомби»

Бои предварительного карда

1. Сеунгву Чой в полулегком весе встретится с Ярно Эрренсом

2. На Лянь в женском наилегчайшем весе подерется против Джейджей Олдрич

3. Юсаку Киношита будет противостоять в полусреднем весе Билли Голфу

4. Сонг Кинан в полусреднем весе подерется с Роналдо Бедоем

5. Чиди Нджокуани в среднем дивизионе встретится с Михалом Олексейчуком

6. Тошиоми Казами в легчайшем дивизионе подерется против Гарретта Армфилда

7. Вальдо Кортес-Акоста в тяжелом весе проведет бой с Лукасом Бжески

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Бои основного карда

Основной кард турнира в Сингапуре открывает поединок в тяжелом весе между Джуниором Тафой и Паркером Портером. Для новозеландца это будет второй бой в самом сильном промоушене планеты.

В своем дебюте Тафа уступил единогласным решением судей брату Камару Усмана Мохаммеду Усману. То было первое поражение в недолгой карьере Джуниора. Новозеландец является выходцем из кикбоксинга, а в ММА на его счету пока что 5 поединков.

Портер в отличии от оппонента более опытный боец, который давно выступает в UFC, но его нельзя назвать даже середняком. В предыдущих пяти поединках у Паркера 3 победы 2 поражения.

Однако уровень оппозиции за исключением нынешнего девятого номера рейтинга Жаилтона Алмейды был крайне невысокий. У Джуниора есть возможность одержать первую победу в промоушене. Стилистически он является очень неудобным соперником для Паркера, у которого явные проблемы в стойке.

В женском наилегчайшем весе подерутся Эрин Бланчфилд и Тайла Сантос, третий и четвертый номера рейтинга. Американка пока что не потерпела ни одного поражения в UFC. На ее счету 5 побед, а трех своих последних соперниц Бланчфилд удосрочила в партере.

Она уже побила экс-чемпионку минимального веса Джессику Андраде и также легко расправилась с недавним представителем топ-15 Молли Маккэн. Ее соперница Тайла недавно шла на серии из четырех выигранных поединков кряду, пока не уступила в титульном поединке раздельным решением судей Валентине Шевченко.

Бразильянка здорово показала себя против «Пули», и для триумфа ей не хватило совсем чуть-чуть. Ввиду прекрасной формы обеих соперниц выделить фаворита очень сложно. Это будет максимально конкурентный бой, который может вновь завершится раздельным решением в пользу одной из девушек.

Тайла Сантос globallookpress.com

Следующий поединок пройдет в легчайшем весе с участием Риньи Накамуру и Ферни Гарсии. Японский боец здорово показал себя в дебютном бою в UFC, нокаутировав за 33 секунды соотечественника Тошиоми Казаму.

А вот путь Ферни в самом сильном промоушене планеты начался не так удачно. Американец потерпел 2 поражения кряду, и теперь его пребывание в UFC находится под угрозой. В дебютной встрече он уступил решением Джорни Ньюсону.

А уже в следующем поединке также по очкам проиграл Брэди Хистэнду. Для Гарсии данный бой будет определяющим. Не исключено, что американец станет рисковать в погоне за досрочной победой.

Далее в октагон выйдут 2 полулегковеса Гига Чикадзе и Алекс Касерес, располагающиеся на 9-й и 14-й позициях в рейтинге. Грузин очень стремительно ворвался в UFC, одержав 6 побед кряду.

У него был шанс попасть в топ-5, но поединок против Келвина Катара закончился для Чикадзе поражением единогласным решением. После того поединка Гига получил травму колена и выбыл из строя на 18 месяцев.

Пока Чикадзе восстанавливался Касарес продолжал активно выступать. К этой встрече американец подходит в неплохой форме с четырьмя победами и одним поражением в пяти поединках.

Если бы эти бойцы встретились полтора года назад, то Гига был бы явным фаворитом. Однако теперь шансы на успех примерно равны. За полтора года Касерес заметно прибавил, а нынешние кондиции Чикадзе вызывают много вопросов.

Холлоуэй и Смит будут отстаивать свои позиции в рейтинге

Энтони Смит globallookpress.com

В со-главном событии вечера в полутяжелом весе сойдутся восьмой и десятый номера рейтинга Энтони Смит и Райан Спэнн. Это будет второй поединок между данными бойцами. Их первая встреча состоялась в сентябре 2021-го.

Тогда Смит одержал победу сабмишном уже в первом раунде. Однако серия побед из трех поединков со стороны бывшего претендента на титул внезапно сменилась чередой неудач.

Последние 2 боя Энтони проиграл. Американец был нокаутирован Магомедом Анкалаевым, а затем он уступил решением Джонни Уокеру. У Спэнна тоже 3 победы и 2 поражения в последних пяти боях.

При этом наблюдаются серьезные проблемы в партере. Оба поражения на данном отрезке были сабмишнами уже в первом раунде. После первого неудачного боя со Смитом Спэнн аналогичным образом проиграл Никите Крылову.

Пока что никакой работы над ошибками Райан не провел. У него по-прежнему плохая защита от тейкдаунов, а значит его реванш с Энтони может закончиться точно также, как и первый бой, проходивший 2 года назад.

В главном событии вечера в полулегком весе встретятся Макс Холлоуэй и Чон Чхан Сон. Американец сейчас является первым номером рейтинга, а его очередной соперник располагается на восьмой строчке.

Холлоуэй точно не нуждается в представлении. Он бывший чемпион, один из лучших ударников промоушена и многократный рекордсмен по количеству нанесенных ударов за поединок.

После трех поражений от Алекса Волкановски Макс находится в тяжелой ситуации. Кроме нынешнего чемпиона гаваец победил абсолютно всех на своем пути. Он разбил Яира Родригеса и потушил надежды на титульник Арнольду Аллену, который шел на серии из десяти побед кряду.

Холлоуэй явно заслуживает еще одного шанса на пояс, но дана Уайт не хочет устраивать четвертый бой между ним и Волкановски. На фоне Макса выступления «корейского зомби» не кажутся такими яркими.

В последнее время Сон удачно конкурирует только с ветеранами. Он победил Фрэнки Эдгара, Ренато Мойкано и Дэна Иге. Но вот проверку на прочность в боях с тем же Яиром Родригезом, Брайаном Ортегой и Александром Волкановски Чон Чхан не прошел.

В грядущем бою единственный шанс на успех со стороны «корейского зомби» — это случайный нокаут. Но перебить в стойке такого ударника, как Макс, для нынешнего Сона невыполнимая задача.