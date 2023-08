Холлоуэй подерется с «Корейским зомби», Смит встретится со Спэнном. Анонс карда UFC Singapore

1. Сеунгву Чой в полулегком весе встретится с Ярно Эрренсом

2. На Лянь в женском наилегчайшем весе подерется против Джейджей Олдрич

3. Юсаку Киношита будет противостоять в полусреднем весе Билли Голфу

4. Сонг Кинан в полусреднем весе подерется с Роналдо Бедоем

5. Чиди Нджокуани в среднем дивизионе встретится с Михалом Олексейчуком

6. Тошиоми Казами в легчайшем дивизионе подерется против Гарретта Армфилда

7. Вальдо Кортес-Акоста в тяжелом весе проведет бой с Лукасом Бжески

UFC Singapore: Holloway vs The Korean Zombie | TICKETS ON SALE JUNE 26!