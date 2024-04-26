ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 35-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Бёрнли»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед Бернли
    Вся лентаСамое главное
    ХавиРазворот на 180 градусов. Почему Хави решил остаться в «Барселоне» Мохамед СалахСмена караула. Пять игроков, которых «Ливерпулю» нужно продать после ухода Клоппа Дмитрий Кириченко«На Евро забил, как Савичев в финале Олимпиады». Дмитрий Кириченко — о Бердыеве, «золоте» Кубка УЕФА и рекорде на ЧЕ-2004
    Все новости спорта
    Скотт Мактоминей
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Скотт Мактоминей
    Сегодня в 17:00 по московскому времени «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграет с «Бёрнли». Приглашаем вас следить за ходом матча 35-го тура чемпионата Англии вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице после 33-х сыгранных матчей. На счету «красных дьяволов» 53 очка: 16 побед, 5 ничьих и 12 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 51:50.

    В предыдущем туре подопечные Эрик тен Хага принимали последнюю команду АПЛ — «Шеффилд Юнайтед». Матч получился наряженным для манкунианцев. Хозяева дважды проигрывали по ходу встречи, но затем включились в концовке, забив дважды — победа 4:2.

    Эта победа стала для «Манчестер Юнайтед» первой после двух ничьих подряд. Ранее «Манчестер Юнайтед» поделил очки в матчах с «Ливерпулем» (2:2) и «Борнмутом» (2:2).

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    «Бёрнли»

    «Бёрнли» отчаянно борется за то, чтобы остаться в АПЛ по итогам сезона. Сейчас команда под руководством Венсана Компани занимает предпоследнее 19 место в турнирной таблице. На счету «бордовых» 23 очка в 34-х матчах: 5 побед, 8 ничьих и 21 поражение. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 37:69.

    В предыдущем туре «Бёрнли» выиграл впервые за пять матчей, разгромив на выезде «Шеффилд Юнайтед» — 4:1. Голами в составе «бордовых» отличились Брун-Ларсен, Ассиньон, Фостер и Гудмундссон.

    Ранее подопечные Венсана Компани сыграли вничью с «Челси» (2:2), «Вулверхэмптоном» (1:1) и «Брайтоном» (1:1), а также минимально уступили «Эвертону» (0:1).

    Личные встречи

    В матче первого круга была зафиксирована минимальная победа «Манчестер Юнайтед» — 1:0. Всего в 10-ти последних встречах «красные дьяволы» 7 раз праздновали успех, «Бёрнли» оказался сильнее в одном случае и 2 раза команды сыграли вничью.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли» с коэффициентом 1.88.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.14
  • Экспресс дня 27 апреля
  • Сегодня в 17:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ювентус — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Атлетико — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч ПСЖ — Гавр
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бавария — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры