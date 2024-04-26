Сегодня в 17:00 по московскому времени «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграет с «Бёрнли». Приглашаем вас следить за ходом матча 35-го тура чемпионата Англии вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице после 33-х сыгранных матчей. На счету «красных дьяволов» 53 очка: 16 побед, 5 ничьих и 12 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 51:50.

В предыдущем туре подопечные Эрик тен Хага принимали последнюю команду АПЛ — «Шеффилд Юнайтед». Матч получился наряженным для манкунианцев. Хозяева дважды проигрывали по ходу встречи, но затем включились в концовке, забив дважды — победа 4:2.

Эта победа стала для «Манчестер Юнайтед» первой после двух ничьих подряд. Ранее «Манчестер Юнайтед» поделил очки в матчах с «Ливерпулем» (2:2) и «Борнмутом» (2:2).

«Бёрнли»

«Бёрнли» отчаянно борется за то, чтобы остаться в АПЛ по итогам сезона. Сейчас команда под руководством Венсана Компани занимает предпоследнее 19 место в турнирной таблице. На счету «бордовых» 23 очка в 34-х матчах: 5 побед, 8 ничьих и 21 поражение. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 37:69.

В предыдущем туре «Бёрнли» выиграл впервые за пять матчей, разгромив на выезде «Шеффилд Юнайтед» — 4:1. Голами в составе «бордовых» отличились Брун-Ларсен, Ассиньон, Фостер и Гудмундссон.

Ранее подопечные Венсана Компани сыграли вничью с «Челси» (2:2), «Вулверхэмптоном» (1:1) и «Брайтоном» (1:1), а также минимально уступили «Эвертону» (0:1).

Личные встречи

В матче первого круга была зафиксирована минимальная победа «Манчестер Юнайтед» — 1:0. Всего в 10-ти последних встречах «красные дьяволы» 7 раз праздновали успех, «Бёрнли» оказался сильнее в одном случае и 2 раза команды сыграли вничью.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли» с коэффициентом 1.88.