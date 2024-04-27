«Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле против «Бернли»в рамках 35-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 27 апреля, начало — в 17:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Бернли»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: «Манчестер Юнайтед» находится на шестой строчке в таблице АПЛ, набрав 53 очка в 33 матчах.

Отставание от «Тоттенхэма» составляет семь очков. При этом у лондонского клуба есть еще две игры в запасе.

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Последние матчи: ранее на этой неделе «Манчестер Юнайтед» выиграл на своем поле у «Шеффилд Юнайтед» — 4:2. Бруну Фернандеш забил два гола и отметился результативной передачей.

В минувшее воскресенье «МЮ» переиграл «Ковентри Сити» в серии пенальти и вышел в финал Кубка Англии. Это был ужасный матч, в котором «красные дьяволы» упустили преимущество в три мяча. В конце овертайма представитель Чемпионшипа забил и четвертый мяч, который был отменен после видеопросмотра.

Не сыграют: Рафаэль Варан, Виктор Линделеф, Тайрелл Маласия, Лисандро Мартинес, Люк Шоу и Мэйсон Маунт.

Состояние команды: как обычно, можно описать одним словом — непонятное.

Показательным в этом плане стал матч против «Ковентри», в котором «МЮ» вел 3:0, полностью контролировал обстановку, но в итоге избежал поражению только благодаря спорному (очень спорному!) решению ВАР.

Все прогнозы на АПЛ

Матч против «Шеффилд Юнайтед» тоже превратился в шоу. «Манчестер Юнайтед» дважды уступал в счете худшей команде АПЛ. В итоге аутсайдер все-таки не выстоял на «Олд Траффорд», но, скажем, условный «Вулверхэмптон», скорее всего, как минимум не проиграл бы такому «МЮ».

«Бернли»

Турнирное положение: «Бернли» занимает предпоследнее место, имея в своем активе 23 очка.

Отставание от «Ноттингем Форест», который находится на спасительной 17-й строчке, составляет лишь три очка. Ситуация внезапно перестала быть безнадежной.

Последние матчи: в прошлую субботу «Бернли» одержал гостевую победу над «Шеффилд Юнайтед» со счетом 4:1.

А перед этим команда Венсана Компани сыграла вничью с «Брайтоном» — 1:1.

Не сыграют: Аарон Рэмзи, Натан Рэдмонд и Лука Колеошо.

Состояние команды: «Бернли», похоже, решил стать автором главного спасения сезона.

Команда Компани в последних семи матчах АПЛ потерпела лишь одно поражение — в начале апреля проиграли на поле «Эвертона».

Правда, не обошлось и без помощи от АПЛ, которая не так давно сняла четыре очка с «Ноттингем Форест». Именно после этого у «Бернли» появился реальный шанс избежать возвращения в Чемпионшип. Но при этом глупо отрицать, что команда добилась существенного прогресса за последние несколько месяцев.

Статистика для ставок

Четыре из семи предыдущих матчей «Бернли» в АПЛ завершились вничью

«Бернли» ни разу не забивал только в одном из семи предыдущих матчей

«Манчестер Юнайтед» пропустил 17 мячей в семи последних матчах

«Манчестер Юнайтед» одержал лишь две победы в восьми предыдущих матчах АПЛ на своем поле

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Манчестер Юнайтед» в этом матче можно поставить за 1.51, ничью букмекеры предлагают за 4.90, а победу «Бернли» — за 5.65.

Прогноз: «Манчестер Юнайтед» докатился до такого состояния, когда болельщики не уверены, сможет ли их команда обыграть на «Олд Траффорд» одного из аутсайдеров. О чем говорить, если даже «Шеффилд Юнайтед» отправил два мяча в ворота команды Эрика тен Хага.

Матч против набравшего ход «Бернли» вряд ли получится менее напряженным. Главная проблема «МЮ» — оборона, эта линия срочно нуждается в усилении, если в клубе действительно планируют в будущем конкурировать с лучшими командами лиги.

Рекомендуемая ставка: обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.30.

Прогноз: с учетом ужасной игры «МЮ» в защите логично предположить, что гости, возможно, забьют больше одного мяча.

Ставка: тотал «Бернли» больше 1,0 за 1.88.