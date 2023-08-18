5 звезд UFC, завершивших карьеру длинной серией из поражений

Серроне, Лиддел и другие завершили свою карьеру несколькими поражениями кряду

1. Антонио Силва

В свои пиковые годы «Бигфут» являлся главной угрозой в Strikeforce. Он дрался с лучшими тяжеловесами планеты и побеждал таких звезд, как Федор Емельяненко и Андрей Орловский.

В мае 2012-го Силва подписал контракт с UFC, но его дебют в противостоянии с Кейном Веласкесом закончился провалом уже первом раунде. Бразилец далее сумел реабилитироваться, финишировав Тревиса Брауна и Алистара Оверима, после чего в его карьере начался неминуемый спад.

У «Бигфута» был один ничейный поединок и 3 поражения подряд. Аргументов завершить карьеру было достаточно, но Антонио продолжил драться. Победа нокаутом над середняком Соа Палели не помогла бразильцу перезагрузить карьеру, а напротив, стала началом конца.

Далее Силва проиграл в UFC еще 3 поединка кряду и был уволен из промоушена. Однако на этом избиения бразильского ветерана не закончились. Антонио, пытаясь заработать на своем имени, пробовал себя в ряде российских промоушенов.

Новое путешествие «Бигфута» закончилось еще четырьмя неудачными поединками. В итоге Силва свою карьеру на серии из семи поражений подряд.

2. Чак Лидделл

Чак Лидделл globallookpress.com

Лидделл был настоящей легендой UFC в полутяжелом весе. «Ледяной» дебютировал в промоушене в апреле 2004-го. Он нокаутировал двух соперников кряду и вышел на титульный поединок с Рэнди Кутюром.

Лидделл финишировал очередного противника уже в первом раунде и стал новым чемпионом UFC. Чак провел 4 успешных защиты пояса, но после поражения от Куинтона Джексона в мае 2007-го американец стремительно регрессировал.

Еще 2 поединка в том же году не позволили Лидделлу вернуться в титульную гонку. Он уступил раздельным судей Киту Джардину, а далее выиграл по очкам у Вандерлея Силвы. Впрочем, тот успех был последним в карьере Чака.

Затем экс-чемпион уступил в трех поединках кряду и в июне 2010-го принял завершить свою карьеру. Однако, спустя 8 лет, не пойми зачем Лидделл принял третий поединок с Тито Ортисом. Конец трилогии состоялся в ноябре 2018-го под эгидой организации GBP.

На тот момент Чаку было 48, а Ортису 43 года. 8 лет без выступлений не позволили Лидделлу рассчитывать на успех. Болельщики на трибунах увидели настоящее избиение легенды. Ортис финишировал Лидделла в конце первого раунда и окончательно отправил его на пенсию с четырьмя поражениями подряд.

3. Дональд Серроне

Дональд Серроне globallookpress.com

«Ковбой» является одним из рекордсменов промоушена по количеству побед. За 11 лет выступлений в самом сильном промоушене планеты Серроне выиграл 23 раза. В декабре 2015-го он даже доходил до титульника в легком весе против Рафаэля Дос Аньоса, но стать чемпионом у него не получилось.

Поднявшись в полусредний дивизион, Серроне продолжил показывать стабильные выступления и радовать болельщиков яркими нокаутами. Впрочем, спустя несколько боев, американец вновь вернулся в легкий вес. Конец карьеры Дональда получился просто ужасным.

Последняя победа «Ковбоя» в UFC была в мае 2019-го единогласным решением судей над Элом Яквинтой. На тот момент Дональд шел на серии из трех побед кряду и занимал место в первой десятке рейтинга легковесов.

В столь хорошей форме «Ковбоя» начали бросать под настоящих монстров дивизиона. Проверку на прочность ветеран не прошел. После поражений от Гейджи и Фергюсона Дональд вновь вернулся в полусредний вес.

Но и там выйти на победную тропу у бывшего претендента на титул не получилось. Серроне уступил Макгрегору, Петтису, Мороно и Миллеру. После очередной неудачи в июле прошлого года «Ковбой» принял решение уйти из ММА на серии из шести поражений кряду.

4. Андерсон Силва

Андерсон Силва globallookpress.com

С июня 2006-го по октябрь 2012-го в среднем весе UFC установилась гегемония Андерсона Силвы. «Паук» с момента своего дебюта в промоушене безжалостно вырубал всех на своем пути.

Уже во втором поединке в UFC он получил право сразиться за титул против Рича Франклина, которого отправил спать летящем коленом уже в первом раунде. Силва убирал одного претендента за другим и параллельно удачно выступал еще и в полутяжелом весе.

Роковой день для «Паука» настал 6 июля 2013-го. Виду излишних провокаций и игры на публику Силва упал в нокаут от очередного претендента-андердога Криса Вайдмана. А в реванше бразилец получил неприятную травму (перелом ноги), после которой ему пришлось восстанавливаться 2 года.

Возвращение «Паука» в октагон закончилось безуспешно. Он проиграл Майкл Биспингу, а затем и Даниэлю Кормье. После затянувшейся череды неудач Силва одолел Дерека Брансона и в статусе седьмого номера среднего дивизиона подошел к поединку с Исраэлем Адесаньей.

В той встрече «Паук» оказал серьезное сопротивление будущему чемпиону, но все же проиграл ему единогласным решением судей. Уступив еще в двух встречах досрочно, Андерсон в октябре 2020-го покинул UFC.

Уход бывшего доминирующего чемпиона получился очень невзрачным. Он закончил свой путь шестью проигрышами в семи последних боях.

5. Би Джей Пенн

Джордж Сент-Пьер vs БиДжей Пенн: Классика UFC

Би Джей вошел в историю UFC, как боец, ставший чемпионом в двух весовых категориях. Свой пояс в полусреднем весе он завоевал в январе 2004-го после победы сабмишном над Мэттом Хьюзом.

Спустя 4 года, ему покорился титул в легком дивизионе после успеха в противостоянии с Джо Стивенсоном. Пенн также запомнился тем, что дрался на протяжении всей своей карьеры в пяти различных дивизионах.

Однако успешные выступления и яркие финиши резко сменились на череду необъяснимых провалов. Все началось с двух поражений кряду от Фрэнки Эдгара в 2010-м.

Последующая победа над тем же Мэттом Хьюзом и ничья в бою с Джоном Фитчем позволили Пенну реабилитироваться за 2 предыдущих провала. Но далее Би Джей выдал самую длинную серию из поражений в истории UFC.

Он проиграл 7 боев кряду. Последним обидчиком бывшего двойного чемпиона стал Клей Гвида, победивший Пенна по очкам в мае 2019-го. После седьмого кряду провала американец повесил перчатки на гвоздь. И пока что антирекорд Би Джея в UFC не может побить никто.