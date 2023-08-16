Долгожданный бой Стерлинга и О’Мэлли, первая защита Чжан. Анонс карда UFC 292

20 августа состоится турнир UFC 292. В главном событии вечера встретятся Алджамейн Стерлинг и Шон О’Мэлли

Бои предварительного карда

1. Коди Гибсон и Брэд Катона проведут бой в полулегком весе

2. Курт Холобау в легком весе встретится с Остином Хаббардом

3. Андреа Ли в женском наилегчайшем дивизионе подерется против Наталии Силвы

4. Марина Мороз в женском наилегчайшем весе встретится с Карине Силвой

5. Грегори Родригес в среднем дивизионе подерется против Дениса Тюлюлина

6. Крис Вайдман в среднем весе проведет бой против Брэда Тавареса

7. Джеральд Мершальт в среднем весе встретится с Андре Петровски

UFC 292: Обратный отсчет — Стерлинг vs О'Мэлли

Бои основного карда

Основной кард турнира в Бостоне открывает поединок в легчайшем весе с участием Марио Баутисты и Дэмона Блэкшира. Оба бойца идут сейчас на победной серии. В активе Маурисио 4 выигранных поединка кряду, и он является потенциальным кандидатом на попадание в топ-15.

Трех последних соперников Баутиста финишировал в партере уже в первом раунде. Изначально он должен был драться на этом турнире против Коди Гарбрандта. Однако буквально за несколько дней до старта ивента экс-чемпион снялся с поединка из-за травмы.

Дэмон согласился заменить его на коротком уведомлении. Примечательно, что Блэкшир дрался примерно неделю назад на предыдущем турнире UFC Vegas 78. Тогда он легко финишировал в первом раунде Хосе Джонсона удушающим приемом.

К данной встрече Блэкшир подходит на серии из двух побед кряду. Однако на этот раз соперник у него более серьезный. Да и усталость от второй весогонки за неделю может сказаться на результате боя не в пользу Дэмона.

Следующими в октагон выйдут Нил Мэгни и Иэн Гэрри, чей поединок пройдет в рамках полусреднего дивизиона. Изначально ирландец должен был драться против Джеффа Нила. Однако он точно также, как и Гарбрандт, снялся с турнира из-за травмы.

На замену ему согласился выйти 36-летний ветеран Мэгни, располагающийся на 11-й позиции в рейтинге. Американец уже давно выступает в UFC, но в последнее время он может конкурировать только против бойцов второго эшелона.

Уровень топ-10 Нил явно не тянет, и об этом говорят его досрочные поражения от Бернса и Рахмонова. Что касается Гэрри, то он продолжает набирать обороты. Ирландец еще не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере.

Предыдущая победа нокаутом в первом раунде над Даниэлом Родригесом позволила ему ворваться в топ-15 полусредневесов и закрепиться на 13-й позиции. Гэрри превосходит своего грядущего оппонента в скорости.

Вдобавок, он прошел полноценный тренировочный лагерь к этому бою в отличии от Нила Мэгни. Так что у Иэна есть все шансы продлить свою выигрышную серию и улучшить позиции в рейтинге.

Марлон Вера globallookpress.com

Далее в октагоне встретятся Марлон Вера и Педро Муньоз, шестой и десятый номера ростера легчайшего дивизиона. Выйдя на серию из четырех выигранных поединков кряду, «Чито» был в шаге от титульника.

Однако пройти Кори Сэндхагена у эквадорского бойца не получилось. Вера настроен вернуться в топ-5, но сделать это будет не так уж и просто. Несмотря на 36-летний возраст, Педро продолжает показывать неплохие выступления.

В своем последнем поединке бразилец полностью переиграл проспекта легчайшего дивизиона Криса Гутьерреса. Причем Муньоз уверенно чувствует себя как в стойке, так и в партере. В отличие от ряда других ветеранов у Педро хватает сил на все 5 раундов.

Так что «Чито» ждет очередной непростой поединок. Для Муньоза это один из последних шансов приблизиться к первой пятерке рейтинга. Возрастной бразилец приложит максимум усилий для победы в данном бою.

Чжан и Стерлинг не намерены терять свои пояса

Вэйли Чжан globallookpress.com

В со-главном событии вечера в женском минимальном дивизионе Вэйли Чжан будет проводить первую защиту титула против Аманды Лемос, занимающей пятую строчку в рейтинге. Китаянка подходит к этому поединку в невероятной форме.

В предыдущей встрече она не оставила ни единого шанса Карле Эспарзе, победив ее сабмишном во втором раунде. Чуть ранее Чжан также легко расправилась с бывшей доминирующей чемпионкой Йоанной Енджейчик, отправив ее в глубокий нокаут.

За последние 3 года Вэйли улучшила не только ударную технику, но и заметно спрогрессировала в борьбе. Что касается Лемос, то она также пребывает в довольно неплохой форме.

За 6 лет бразильянка уступила только Джессике Андраде. Однако если в партере Аманда что-то и сможет противопоставить Чжан, то в стойке явное преимущество будет за китаянкой.

В плане физических кондиций Вэйли превосходит абсолютно всех девушек в минимальном дивизионе. Единственный шанс Лемос на успех — это победа болевым или удушающим приемом в первых двух раундах.

В главном событии вечера чемпион легчайшего дивизиона Алджамейн Стерлинг встретится со вторым номером рейтинга Шоном О’Мэлли. Для «Алджо» это будет уже четвертая защита пояса кряду.

Стерлинг является одним из лучших борцов данного дивизиона. Его неудобный и вязкий стиль позволяет ему до сих пор оставаться чемпионом. Алджамейн не знает поражений с 2017 года.

Стерлинг не самый зрелищный чемпион, однако его тактика продолжает работать. О’Мэлли — совершенно другой боец. У него очень посредственные навыки в партере, но при этом он обладает неплохой базой кикбоксинга.

Единственное поражение в своей карьере «тощий нокаутер» потерпел в августе 2020-го от Марлона Веры. Однако против Стерлинга шансов у Шона не так уж и много. В предыдущем поединке О’Мэлли вчистую проиграл на земле Петру Яну, который не является базовым борцом.

В противостоянии с Алджамейном будет еще тяжелее. С учетом плохой защиты О’Мэлли от тейкдаунов для него этот бой может закончиться очень быстро. Борьба Стерлинга вновь сыграет ключевую роль.

Если Алджамейн в предыдущем бою сумел перевести вниз даже Сехудо, то стянуть на канвас О’Мэлли ему точно не составит труда. Прямо сейчас Шон выглядит легкой мишенью для нынешнего чемпиона.