Дебют Диаса в боксе получился провальным. Нейту стоит вернуться в UFC после проигрыша от Пола

Бой с Джейком Полом стал для Диаса самым выгодным за всю карьеру. Такой гонорар Нейт не получил даже за 2 поединка с Макгрегором

Пол легко разбил медлительного ветерана

В ночь с 5 на 6 августа состоялся выставочный боксерский поединок между Джейком Полом и Нейтом Диасом. Их встреча состоялась на турнире в Далласе в формате десяти раундов. Для ветерана ММА это был дебют на ринге.

И по первым двум раундам складывалось впечатление, что экс-боец UFC просто не понимал, где он находится. Джейк обрушил на своего соперника невероятный прессинг. Диас с трудом отбивался и передвигался по рингу.

Несколько точных джебов и хуков со стороны более молодого и подвижного Пола едва не застали ветерана врасплох. Диас явно был потрясен, но остался стоять на ногах и не упал в нокдаун.

У бывшего претендента на титул UFC что-то начало получаться лишь в третьем отрезке. Он уделял внимание акцентированным ударам по корпусу и постоянно пытался сблизиться с Джейком.

Тот, в свою очередь, при первой удобной возможности рвал дистанцию, встречая оппонента джебом и кроссом. В пятом отрезке боксеры и вовсе перешли в режим откровенной рубки.

Jake Paul vs Nate Diaz Highlights

После ряда разменов Нейт все-таки побывал в нокдауне. Однако ветеран быстро оправился и продолжил поединок. Сразу после перерыва 38-летний американец пошел вперед.

Он неплохо клинчевал соперника, но ему ни в коем случае нельзя было отпускать Пола от себя, так как на дальней дистанции у молодого блоггера шансов раскрыться гораздо больше.

После двух не самых удачных трехминуток Джейк вернул себе инициативу. Его атаки вновь регулярно доходили до цели. Вообще, Диас в этом поединке очень странно защищался. И большинство ударов со стороны оппонента Нейт ловил лицом.

В заключительных отрезках темп поединка сильно замедлился. Сбавил не только 38-летний ветеран, но и сам Пол, у которого далеко не лучшая выносливость. Тем не менее, на фоне своего соперника Джейк смотрелся предпочтительнее и в концовке.

В итоге он одержал заслуженную победу единогласным решением судей, нанеся Диасу поражение в его боксерском дебюте.

Джейку досталась победа, а Диасу самый большой гонорар в карьере

Нейт Диас против Джейка Пола globallookpress.com

В этой встрече победил тот, кто больше хотел. На протяжении практически всего боя Пол регулярно давил на оппонента, тогда как Диас просто играл на публику. Сложилось впечатление, что Нейт даже не пытался перевернуть бой в свою пользу.

Однако вряд ли кто-либо из сторон недоволен исходом их встречи. Джейк пополнил свое резюме очередной победой над бывшей звездой UFC. Теперь к Бену Аскрену, Андерсону Силве, Тайрону Вудли присоединяется и Нейт Диас.

На достигнутом блогер останавливаться явно не собирается. Он уже бросил вызов абсолютному чемпиону мира по боксу во втором среднем весе Саулю Альваресу и даже согласен провести реванш с тем же Диасом по ММА.

Не исключено, что Нейт примет еще один бой с Полом. Первая встреча подарила именитому ветерану целое состояние. Заработок Диаса с учетом процентов от PVV составил около 20 млн. долларов.

Это больше, чем за всю его 15-летнюю карьеру в UFC. Дана Уайт недоплачивает многим бойцам, и Диас тоже не стал исключением. Несмотря на свой звездный статус, боец зарабатывал не так уж и много.

Его самый большой гонорар до боя с Полом был получен в реванше с Конором Макгрегором в августе 2016-го. Тогда американец заработал 2,1 млн. долларов. А первый бой с Конором, в котором Нейт выиграл удушающим приемом, принес ему скромные 700 тысяч долларов.

Большие деньги — это единственный аргумент, ввиду которого может случиться реванш Диаса и Пола в ММА. Джейк предлагает провести второй поединок под эгидой организации PFL.

Но еще до их первого боя Нейт утверждал о своем возможном возвращении в UFC. В самом сильном промоушене планеты возрастного американца ожидают 2 громких поединка. И возможно, Дана Уайт даст Диасу больше, чем 5 млн. долларов, которые предлагает за реванш в ММА Джейк Пол.

Порье и Макгрегор ждут Диаса в UFC

Конор Макгрегор globallookpress.com

В UFC у Нейта Диаса осталось, как минимум, одно незаконченное дело. Возрастной американец уже не раз говорил о трилогии с Конором Макгрегором. Не только Нейт, но и болельщики в ожидании развязки их противостояния.

Сейчас у Диаса и Макгрегора счет 1-1. В марте 2016-го Нейт задушил ирландца во втором раунде, нанеся ему первое поражение в UFC. Спустя полгода, ирландец сумел взять реванш, выиграв раздельным решением судей.

Если Диас все-таки вернется в UFC, то третьего боя с Конором ему не избежать. Однако помимо трилогии с ирландцем у Нейта недавно появился еще один интересный вариант.

Внезапно о противостоянии с Диасом заговорил бывший временный чемпион легкого дивизиона Дастин Порье. «Бриллиант» недавно проиграл нокаутом во втором раунде Джастину Гейджи.

Это поражение отбросило его на третью позицию в рейтинге и закрыло ему дорогу к титульнику с Исламом Махачевым. Дастин всерьез задумался о переходе в полусредний вес, а Диас является одним из лучших вариантов для его дебюта.

В таком противостоянии Нейт вновь не фаворит. Он солидно потерял в скорости, стал менее выносливым. Его удары уже не такие точные и молниеносные, как раньше. Единственное, чего точно нельзя отнять у Нейта, — невероятная стойкость и восприимчивость к ударам.

На закате карьеры минусов у Диаса гораздо больше, чем плюсов. Однако ММА — это его привычная стихия. И выступать в клетке у Диаса получается гораздо лучше, нежели то, что болельщики недавно увидели в ринге.

Нейт не боксер. Однако он по-прежнему именитый и статусный боец смешанных единоборств, умеющий делать шоу практически при каждом своем появлении в октагоне.