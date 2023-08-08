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    5 бойцов UFC, способных отобрать пояс у Исраэля Адесаньи

    С такими конкурентами гегемония Адесаньи в UFC скоро подойдет к концу

    Бокс/ММА ММА UFC Роберт Уиттакер Марвин Веттори Хамзат Чимаев Шон Стрикланд Ян Блахович Исраэль Адесанья Алекс Перейра
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    Исраэль Адесанья
    Стрикленд, Дю Плесси и другие могут стать новыми чемпионами UFC в среднем весе

    1. Роман Долидзе

    Долидзе за не так давно шел на серии из четырех побед кряду, благодаря чему и ворвался в топ-10 среднего дивизиона UFC. В предыдущем своем поединке грузин полностью перебил бывшего претендента на титул Марвина Веттори, но весьма спорно проиграл ему единогласным решением судей.

    Долидзе чем-то напоминает недавнего обидчика Исраэля Адесаньи Алекса Перейру. Как и бразилец, Роман с первых секунд занимает центр октагона и начинает прессинговать своих соперников.

    Долидзе действует очень спокойно и размеренно. Он не рискует в лишний раз, и включается на полную только тогда, когда видит стопроцентный момент для досрочного финиша.

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    • В плане таймингов, выносливости и бойцовского IQ Роман ничем не уступает Исраэлю Адесаньи. Что касается техники, то грузину пока что далеко до действующего чемпиона. Однако Долидзе превосходит Адесанью в стойкости.

    В отличие от Исраэля Роман еще ни разу в своей карьере не проигрывал нокаутом. А это значит, что в жесткой рубке и откровенных разменах грузин будет смотреться гораздо лучше нынешнего чемпиона.

    2. Дрикус Дю Плесси

    Дрикус Дю Плесси vs Даррен Тилл: Полный бой

    Дрикус дебютировал в UFC 3 года назад, и за это время он сумел пройти путь от никому неизвестного ноунейма до суперзвезды. Сейчас Дю Плесси занимает первую строчку в рейтинге среднего дивизиона и является главным претендентом на титул.

    В самом сильном промоушене планеты у южноафриканца 6 побед и ни одного поражения. Дрикус великолепно показал себя не только против середняков, но и против реальных топов.

    Послужной список южноафриканца пополнили недавний представитель рейтинга Брэд Таварес, бывший претендент на титул в полусреднем дивизионе Даррен Тилл, нынешний седьмой номер ростера Дерек Брансон и экс-чемпион UFC Роберт Уиттакер.

    Креативность и универсализм отличают Дю Плесси от ряда других конкурентов. Он прекрасно умеет использовать слабые стороны своих соперников. К примеру, в поединке с Тиллом южноафриканец решил воспользоваться пробелами оппонента в партере.

    А против Уиттакера он грамотно менял этажи, тем самым запутав своего соперника и финишировав его во втором раунде. Такой боец, как дю Плесси, может найти ключи абсолютно к любому топу.

    Он не позволит Адесанье играть по его правилам. В поединке с Дрикусом контроль дистанции мидл-киками и лоу-киками чемпиону точно не поможет.

    3. Хамзат Чимаев

    Хамзат Чимаев
    globallookpress.com

    Многие считают Чимаева тем бойцом, который способен пробить потолок и стать первым в истории тройным чемпионом промоушена. Свой путь в UFC швед начал в полусреднем дивизионе, и за 2,5 года он дошел до четвертой позиции в рейтинге.

    Как и у Дю Плесси, у Хамзата в послужном списке есть серьезные соперники. В апреле прошлого года он единогласным решением одолел Гилберта Бернса, а спустя полгода в первом раунде расправился с Кевином Холлэндом.

    На фоне других бойцов Чимаев выделяется невероятной физической мощью и прекрасными навыками в партере. Но если ранее швед рассчитывал только на свою борьбу, то в последнее время он значительно улучшил и ударную технику.

    В бою с тем же Бернсом Хамзат раскрылся, как неплохой боксер. Но в противостоянии с Адесаньей «Борз» вряд ли будет драться в стойке. Бой Исраэля с Яном Блаховичем в полутяжелом весе показал, что у чемпиона средневесов есть проблемы с защитой в партере.

    Чимаев будет действовать прямолинейно и прагматично. Однако против такого натиска в партере и невероятного контроля на земле Адесанья мало, что сможет сделать.

    4. Брендан Аллен

    Брендан Аллен
    globallookpress.com

    До середины 2021 года Брендан был далек от статуса топ-бойца. А его поражение от Криса Кертиса нокаутом во втором раунде поставило крест на попадание американца в топ-15. Тем не менее, после той неудачи Аллен серьезно спрогрессировал.

    Он одержал 5 побед кряду, а четырех из них финишировал в партере. Уже сейчас по ряду навыков на земле Аллен статистически превосходит даже Чимаева. На счету Брендана 13 побед сабмишнами в карьере — у «Борза» их только 5.

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    • Причем в 11-ти своих поединках американец выигрывал досрочно уже в первом раунде. Аллен является мастером приемов. Он может выйти на гильотину, кимуру или армбар из любого положения.

    Брендану только 27 лет, а он уже занимает десятую позицию в рейтинге средневесов. Адесанья не молодеет и скоро ему исполнится 35. С возрастом спад у любого бойца просто неизбежен. Аллен, напротив, подойдет к титульнику с Исраэлем в пиковой форме и задавит его своим прессингом.

    5. Шон Стрикленд

    Шон Стрикленд
    globallookpress.com

    Стрикленд является одним из самых бескомпромиссных и жестких бойцов среднего дивизиона. На поединки этого парня всегда приятно смотреть. Он устраивает шоу как в октагоне, так и на пресс-конференциях.

    Очень часто Шон подтверждает свои слова делом, отправляя оппонентов в тяжелый нокаут. Стрикленд всегда ищет для себя новые вызовы. Он может выйти в клетку на коротком уведомлении и подраться с оппонентом, которого нет в топ-15.

    Шон очень непредсказуемый и рискованный боец. Именно эти 2 качества делают его серьезной угрозой для любого топа. Стрикленд довольно давно в титульной гонке. У него за плечами далеко не один пятираундовый поединок.

    Недавняя встреча против Абусупьяна Магомедова показала, что у Шона все в порядке с выносливостью. А нокаут во втором раунде в очередной раз подтвердил внушительную ударную мощь американца.

    У Стрикленда за карьеру 13 досрочных побед. 10 из них были добыты в стойке, а 3 на земле. Но предсказать ход действий Шона практически невозможно. На каждый поединок у него новый генплан.

    Стрикленд может 3 раунда клинчевать противника у сетки или же плавно работать на очки в стойке, а может внезапно включиться на полную и нокаутировать даже Адесанью.

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