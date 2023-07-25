Эти бойцы могут победить даже Джона Джонса

Павлович, Алмейда и другие доставят Джонсу очень много проблем

1. Том Аспиналл

Аспиналл — это перспективный тяжеловес родом из Англии. Данному бойцу сейчас 30 лет, что считается очень молодым возрастом по меркам дивизиона до 120 кг. Уже сейчас Том располагается на пятой строчке рейтинга UFC.

А своей недавней победой в противостоянии с Марчином Тыбурой англичанин доказал, что является универсальным бойцом. На ранних этапах своей карьеры в самом сильном планеты британец чаще предпочитал бороться, нежели драться в стойке.

Но за последние полтора года Аспиналл очень сильно подтянул свои навыки в ударной технике. Работа в тренировочном лагере с действующим чемпионом мира по боксу Тайсоном Фьюри дала свои плоды.

За счет быстрых рук Том вполне может перебить Джонса в стойке. Бокс является единственной слабой стороной «Костяного». Нынешний чемпион будет раз за разом пропускать удары Аспиналла.

Джонсу придется рвать дистанцию или же пытаться искать своего шанса в борьбе. Но у Тома прекрасная защита от тейкдаунов, и по статистике он блокирует 61% всех переводов на канвас со стороны соперников. Так что фирменное оружие легендарного Джонса в этом бою может не сработать.

2. Жаилтон Алмейда

Жаилтон Алмейда globallookpress.com

Бразилец выглядит очень нестандартно для тяжелого дивизиона. Ранее Жаилтон выступал в весовой категории до 93 кг. Алмейду отличает от других габаритных бойцов невероятная скорость тейкдаунов.

Жаилтон решил использовать это преимущество в противостояниях с менее подвижными соперниками из тяжелого дивизиона. Переход в новую весовую бразилец вообще не почувствовал.

В UFC у Алмейды уже 5 досрочных побед кряду. А последняя из них над Жаирзиньо Розенстрайком сабмишном в первом раунде позволила бразильцу забраться на девятую строчку в рейтинге. Суринамец просто не успел среагировать на молниеносные проходы со стороны Жаилтона.

Тоже самое может ждать и Джонса, который сильно сдал в скорости. Если бразилец переводит оппонента на канвас, то уже не позволяет ему подняться на ноги. Возможно, такой мастер, как Джонс, со своими выдающимися навыками в партере не позволит себя финишировать.

Но это точно не помешает Жаилтону занять выгодную позицию на земле и контролировать американца на протяжении всего поединка. Алмейда один в один копирует стиль Хабиба Нурмагомедова. И пока что найти противоядие к борьбе бразильца не может никто.

3. Сергей Павлович

Сергей Павлович vs Тай Туиваса: Полный бой

Не так давно Павлович одержал в UFC шестую победу кряду нокаутом в первом раунде. Россиянин беспощадно сносит одного соперника за другим. Последними, кто почувствовал себе ударную мощь Сергея, были Деррик Льюис, Тай Туиваса и Кертис Блэйдс — бойцы уровня топ-10.

Однако для Павловича не существует авторитетов. В кулаках у этого парня спрятана невероятная ударная мощь. Неудивительно, что его начинают сравнивать с бывшим чемпионом Фрэнсисом Нганну, который в свое время также вырубал абсолютно всех.

Павлович — ярко выраженный панчер. Его бокс на 2 головы выше, чем у большинства конкурентов. Как и в случае с Аспиналлом, Джонс просто не будет реагировать на столь быстрые удары.

Причем сам Сергей является очень габаритным бойцом. Перевести его на землю или потрясти в стойке задача не из легких. Вдобавок, Павлович постоянно прессингует своих оппонентов, не давая им перевести дух. Россиянин прекрасно готов физически, а вот что с кардио у Джонса — это очень большой вопрос.

4. Иржи Прохазка

Иржи Прохазка является первым на очереди конкурентом для Джонса в рамках полутяжелого дивизиона. Последние поединки «Костяного» в его привычной весовой категории были очень близкими.

Он едва не отдал пояс в противостояниях с Домиником Рейесом и Тиаго Сантосом. Прохазка очень жесткий и нестандартный боец. В какой-то степени он является преемником Джонса.

Чех также часто использует удары локтями из клинча, прекрасно работает ногами и является мастером болевых приемов. Прохазка уже в своем дебютном бою в UFC отправил в нокаут бойца из-топ 10 Волкана Оздемира.

Затем он также эффектно расправился с Домиником Рейесом, с которым у нынешнего чемпиона тяжей возникли серьезные проблемы. Он финишировал и Гловера Тейшейру, чего тоже не смог сделать в свое время Джонс.

Если Джон, решит спуститься в полутяжелый вес, то с Прохазкой ему будет крайне тяжело. Иржи такой же разносторонний, как и Джонс. Но при этом он моложе легенды UFC на 6 лет.

5. Магомед Анкалаев

Магомед Анкалаев globallookpress.com

Анкалаев зачистил практически весь полутяжелый дивизион UFC. Дагестанец прошел на своем пути Энтони Смита, Тиаго Сантоса, Никиту Крылова и ряд других бойцов. С таким невероятным контролем на земле и работоспособностью россиянин вполне бы смог конкурировать в тяжелом дивизионе.

В UFC Магомед уступил только в своем дебюте Полу Крейгу. С тех пор дагестанский полутяжеловес больше никому не проигрывал. Сейчас он занимает вторую позицию в рейтинге и идет на беспроигрышный серии из десяти поединков кряду.

В его активе 9 побед и одна ничья в последнем бою против Яна Блаховича за вакантный титул. Невероятная стойкость, отличная работа первым номером в гранд-энд-паунде и готовность драться в высоком темпе все 5 раундов отличают Анкалаева от ряда других бойцов.

Магомед не раз говорил о желании встретиться с Джонсом. Он вполне сможет конкурировать с именитым американцем абсолютно на всех этажах. Анкалаев очень мало пропускает в стойке.

Да и кроме того же Пола Крейга больше никто в UFC ничего не сумел противопоставить россиянину в борьбе. Анкалаев сейчас пребывает в своей пиковой форме. И наряду с Прохазкой он является еще одним бойцом, способным побить Джонса в полутяжелом дивизионе.