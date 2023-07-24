Быстрый нокаут Аспиналла, уверенная победа Крейга и апсет МакКэн. Обзор карда UFC London

В ночь с 22 на 23 июля состоялся турнир UFC London. В главном бою вечера встретились Том Аспиналл и Марчин Тыбура

Бои предварительного карда

1. Джафель Фиальо в наилегчайшем весе одолел сабмишном в первом раунде Даниэля Бареза

2. Бруна Бразил в женском минимальном победила единогласным решением Шону Бэннон

3. Крис Данкан в легком дивизионе выиграл единогласным решением у Янала Ашмоза

4. Кетлен Виейра в женском легчайшем одолела единогласным решением Пэнни Кианзад

5. Брайан Барберена в среднем дивизионе уступил единогласным решением Махмуду Мурадову

6. Майкл Паркин в тяжелом весе победил единогласным решением Джамала Погэса

7. Марк Диакеси в легком дивизионе во втором раунде проиграл сабмишном Йоэлю Альварезу

8. Дэнни Робертс в полусреднем весе проиграл нокаутом во втором раунде Джонни Парсонсу

9. Дэйви Грант в легчайшем весе раздельным решением уступил Даниэлю Маркосу

Лучшие моменты турнира UFC Лондон: Аспинэлл vs Тыбура

Бои основного карда

Основной кард турнира открывал поединок в полулегком весе между Лероном Мерфи и Джошем Кулибао. Бойцы выдали очень ровный стартовый отрезок, в котором регулярно наносили друг другу точные попадания.

Однако после перерыва англичанин резко перехватил инициативу. Он легко стянул Кулибао на канвас и контролировал его там практически до конца второго раунда. Заключительный отрезок также прошел под диктовку местного бойца.

Австралиец хоть и показал неплохую защиту в партере, но слишком мало атаковал. Во втором и третьем раундах ему практически не удалось нанести своему сопернику никакого урона.

Судьи единогласным решением отдали вполне заслуженную победу Лерону Мерфи. Англичанин выиграл 13-й поединок в своей карьере и сохранил 0 в графе поражений. Причем в UFC для Мерфи это была уже пятая победа кряду.

Очередной бой с участием местного бойца Джая Герберта проходил в легком весе. Его соперником стал Фарес Зиам из Франции, подходивший к этой встрече после победы над Михалом Фиглаком.

Старт их очного противостояния получился довольно скучным. Бойцы слишком опасались друг друга и выбрасывали мало ударов. Темп вырос лишь после перерыва. Француз решил поработать первым номером, сделав акцент на борьбу.

Он неплохо контролировал Герберта возле сетки и пару раз стянул противника на канвас. Однако выйти на гильотину или болевой прием у Зиама не получилось. Впрочем, француз продолжал действовать в подобном стиле до конца поединка.

В стойке Джай выглядел вариативнее своего оппонента. Но почти половина встречи прошла на земле под контролем Зиама. В итоге все судьи единогласно отдали победу французскому бойцу. А для Герберта это поражение стало вторым за последние 5 поединков.

Фарес Зиам globallookpress.com

В рамках среднего дивизиона проходил бой с участием Андре Муниза и Пола Крейга. Для шотландца это был дебют в UFC в весовой категории до 83,9 кг. Однако старт поединка для вчерашнего звездного полутяжеловеса получился непростым.

Андре грамотно встречал своего противника джебом, и уже в середине первого раунда на лице Крейга была поставлена сечка. В стартовой пятиминутке бойцы по разу перевели друг друга на канвас, где обменялись несколькими плотными попаданиями.

Однако после перерыва Муниз начал быстро уставать. Пол доминировал над ним как в стойке, так и на земле. Ближе к концу второй пятиминутки бразилец думал уже только об обороне.

По невнимательности, Андре легко позволил сопернику перевести себя вниз и занять ему позицию в фулл-маунте. Крейг быстро финишировал бразильца серией хаммерфистов, закрыв свое предыдущее поражение от Джонни Уокера.

Далее в октагон вышли Натаниэль Вуд и Андре Фили, чей поединок состоялся в полулегком дивизионе. С первых секунд британец задал очень высокий темп. Его комбинации регулярно находили своего адресата.

За минуту до конца поединка Фили и вовсе побывал в стоячем нокдауне. После провального старта американец пошел вперед и сам смог потрясти своего соперника. Однако Андре чересчур увлекся атакой, полностью забыв про защиту.

Он пропускал слишком много ударов, что явно сказалось на итоговом вердикте рефери. Натаниэл, благодаря ряду жестких попаданий забрал третий раунд, который принес ему победу единогласным решением.

МакКэн и Тыбура были разгромлены в первом раунде

Юлия Столяренко globallookpress.com

В со-главном событии вечера в женском наилегчайшем дивизионе проходил бой с участием британки Молли МакКэн и представительницы Литвы Юлии Столяренко. Обе девушки потерпели поражения в предыдущих встречах.

Однако если Молли просто выпала из топ-15, то Юлия и вовсе находилась на грани увольнения из промоушена. Перед встречей с МакКэн Столяренко проиграла 4 из пяти боев в UFC.

Свое желание выиграть представительница Литвы обозначила уже с первых секунд. На удивление местных болельщиков, базовый борец Столяренко вчистую перебивала МакКэн в стойке.

Британка никак не могла подобрать удобную для себя дистанцию. Юлия полностью контролировала поединок, но уже в первом раунде пошла за досрочным финишем. С учетом не самой лучшей защиты от тейкдаунов со стороны Молли, Столяренко легко перевела соперницу на землю.

Представительница Литвы практически сразу взяла руку противницы на армбар, заставив ее сдаться. Данный бой остановился на отметке в одну минуту и 56 секунд. Такого провального выступления от МакКэн при поддержке домашней публики вряд ли можно было ожидать.

Теперь британка идет на серии из двух поражений кряду, а ее перспективы в самом сильном промоушене планеты становятся туманными. Что касается Столяренко, то она отсрочила свое увольнение из UFC, начав новую победную серию.

В главном событии вечера в рамках тяжелого дивизиона встретились Том Аспиналл и Марчин Тыбура. Англичанин к этому бою подходил в статусе пятого номера рейтинга. Тыбура, шедший на серии из двух побед кряду, в преддверии турнира в Лондоне был десятым в ростере тяжеловесов.

Аспиналл вышел в клетку после 12-ти месяцев простоя в связи с травмой ноги. Однако он сразу же занял центр октагона и начал работать в стойке первым номером. Тыбура выглядел слишком неспокойным.

На редкость, удары поляка были очень неточными. Марчин просто рассекал воздух или же попадал только в блок. Зато работа на руках от Аспиналла приятно удивила.

После первых двух попаданий со стороны Тома поляк был потрясен. Тыбура отошел назад, пытаясь восстановиться. Но спустя несколько секунд, британец мощнейшим джебом снес противника на канвас и далее забил его в гранд-энд-паунде.

Аспиналлу потребовалось чуть более минуты, чтобы разобрать Тыбуру. Британец сохранил пятую позицию в рейтинге тяжеловесов и уже в следующем бою хочет драться с победителем противостояния Ган-Спивак.