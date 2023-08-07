Прагматичная победа Сэндхагена, очередной провал Андраде. Обзор карда UFC Nashville

6 июля состоялся турнир UFC Nashville. В главном событии вечера встретились Кори Сэндхаген и Роб Фонт

Результаты боев предварительного карда

1.Одэ Осборн уступил Ассу Алмабаеву сабмишном в третьем раунде в наилегчайшем весе

2. Джейк Хэдли проиграл Коди Дардену в наилегчайшем весе единогласным решением судей

3. Шон Будсон проиграл единогласным решением судей Деннису Бузукья в полулегком дивизионе

4. Джеремайя Уэллс в полусреднем дивизионе победил сабмишном в третьем раунде Карлстона Харриса

5. Раони Барселос в легчайшем весе проиграл единогласным решением судей Кайеру Филлипсу

6. Билли Куарантилло одолел единогласным решением судей Дэймона Джексона в полулегком весе

Лучшие моменты турнира UFC Нэшвилл: Сэндхаген vs Фонт

Бои основного карда

Основной кард турнира открывал поединок в легком весе с участием Людовита Кляйна и Игнасио Бахамондеса. Словак довольно активно начал данную встречу. Он сразу же стал работать первым номером, нанося по Игнасио тяжелые попадания в стойке.

Чилиец передвигался вдоль сетки, выжидая своего момента для контратаки. Однако в одном из эпизодов Бахамондес пропустил ряд ударов и побывал в стоячем нокдауне. Кляйн практически сразу перевел оппонента в партер.

Он продолжал разбивать латиноамериканца на земле, которого от досрочного поражения спас свисток на перерыв. После минутной паузы Игнасио пытался перехватить инициативу, но его прессинг не сработал.

Во втором и третьем раундах Кляйн грамотно встречал чилийца джебом и при первой удобной возможности вязал его в партере. Людовит довел поединок до судейского решения и все рефери единогласно отдали ему победу.

Далее в октагон вышли 2 полутяжеловеса Тэннер Босер и Алекс Камур. И уже в самом начале встречи канадец едва не финишировал своего соперника. От Босера залетел мощный хэд-кик, который даже через блок потряс боснийца.

Однако Алекс быстро пришел в себя и сразу же пошел в откровенные размены с Тэннером. Он несколько раз попал по канадцу коленями в клинче и локтями со средней дистанции. Тем не менее, раннего финиша в этом поединке не случилось.

Бойцы продержались до конца отрезка, а после перерыва резко замедлили темп. Босер решил сменить тактику и сделать ставку на борьбу. Он вязал оппонента в клинче и пытался провести тейкдаун.

В такой скучной и прагматичной манере канадец действовал и в заключительной пятиминутке. Камур никак не мог выбраться из клинча на удобную для себя дистанцию. В итоге он проиграл бой единогласным решением, потерпев в UFC уже третье поражение кряду.

Тэннер Босер globallookpress.com

Очередной поединок основного карда, проходивший в полулегком весе между Диего Лопесом и Гэвином Такером, закончился гораздо быстрее. Бойцы чуть более минуты поработали в стойке, после чего от бразильца последовала довольно нестандартная попытка сабмишна.

Вчерашний дебютант Лопес при тейкдауне со стороны Такера сумел ногами захватить шею противника. Канадец поднялся с канваса, пытаясь сбросить с себя Диего. Бразилец тут же переключился на руку оппонента в попытке провести арм-бар в воздухе.

Спустя несколько мгновений, бойцы вновь оказались на земле. Диего усилил свое давление на руку и канадец практически сразу сдался. Таким образом, Лопесу удалось реабилитироваться за неудачный дебют в поединке с Мовсаром Евлоевым и одержать первую победу в UFC.

Следующий бой проходил в полутяжелом весе между 15-м номером рейтинга Дастином Джейкоби и африканским проспектом Кеннеди Нзечукву. Более опытный американец с первых секунд отдал инициативу сопернику, начав работать вторым номером.

Нзечукву действовал очень агрессивно, однако его попадания не находили своего адресата. Заигравшись атакой, нигериец раскрылся и пропустил короткий хук, после которого отправился на канвас.

Джейкоби тут же принялся добивать потрясенного оппонента. Он занял позицию в фулл-маунте, а далее финишировал нигерийца серией локтей и хаммерфистов на отметке в одну минуту и 22 секунды.

Дастин одержал очень важную для себя победу и сохранил место в топ-15 полутяжеловесов. А вот Кеннеди теперь придется заново доказывать свое право на попадание в рейтинг.

Суарес и Сэндхаген продлили свои победные серии в UFC

Кори Сэдхаген globallookpress.com

В со-главном событии вечера в рамках женского минимального дивизиона встретились Джессика Андраде и Татьяна Суарес. Бразильянка подходила к этому бою в статусе пятого номера рейтинга. А для Суарес данный поединок был дебютным в рамках дивизиона до 52 кг.

Джессика с первых секунд боя пыталась застать соперницу врасплох. Она выбрасывала слишком много ударов в стойке, но потрясти Татьяну ей не удалось. Американка не стала драться с Андраде на руках и решила перевести их противостояние в партер.

Суарес без проблем стянула Джессику вниз. Далее она заняла позицию в сайд-контроле, откуда работала первым номером почти полраунда. Ближе к концу отрезка бразильянке все-таки удалось подняться на ноги.

Но Андраде проиграла концовку стартовой пятиминутки, пропустив от Татьяны ряд плотных попаданий в стойке. После перерыва американка вновь пошла за тейкдауном и также легко стянула Андраде на канвас.

Но на этот раз Джессика подняться на ноги не смогла. Татьяна набросила руку на шею соперницы и провела гильотину, заставив Андраде сдаться. Бразильянка потерпела уже третье досрочное поражение кряду. А Суарес, выиграв у экс-чемпионки UFC, получила статус следующего претендента на титул в женском минимальном весе.

В главном событии вечера в рамках промежуточной категории до 63,5 кг встретились Кори Сэндхаген и Роб Фонт, занимающие четвертую и седьмую позиции в легчайшем дивизионе. Оба бойца являются базовыми ударниками.

Однако уже с первых секунд Сэндхаген кинулся в ноги своему противнику. Фонт удачно отзащищался и далее начал прессинговать противника в стойке. Но после перерыва Кори все-таки добился своего. Второй и третий раунды прошли полностью под диктовку бывшего претендента на временный титул.

Сэндхаген раз за разом удачно переводил Роба вниз и работал на очки, находясь на земле. Ближе к середине четвертого раунда 36-летнему ветерану Фонту удалось ненадолго перехватить инициативу и даже нанести ряд плотных попаданий по оппоненту в стойке.

В заключительной пятиминутке Кори делал все тоже самое, что и на протяжении всего предыдущего боя. Он все также залеживал Фонта, набирая очки. Вместо ожидаемого противостояния в стойке зрители на трибунах увидели 25 минут пассивной борьбы.

Кори забрал данный поединок в свой актив единогласным решением судей. Для 31-летнего американца это уже третья победа кряду. И ввиду травмы Двалишвили, теперь именно Сэндхаген становится следующим претендентом на титул в легчайшем дивизионе UFC.