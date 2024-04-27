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    «Челси» с треском проиграет на поле «Астон Виллы»?

    «Астон Вилла» — «Челси». Ставка (к. 2.23) и прогноз на чемпионат Англии 27 апреля 2024 года

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    «Астон Вилла» сыграет на своем поле против «Челси» в рамках 35-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 27 апреля, начало — в 22:00 мск. «Астон Вилла» — «Челси»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 27 Апреля 2024 года
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    «Астон Вилла»

    Турнирное положение: «Астон Вилла» занимает четвертое место в таблице АПЛ, имея в своем активе 66 очков после 34 матчей.

    Отрыв от «Тоттенхэма» — шесть очков, но у конкурента есть еще две игры в запасе.

    Астон Вилла — Челси: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: на прошлой неделе «Астон Вилла» вышла в полуфинал Лиги конференций, обыграв по сумме двух матчей французский «Лилль». Вскоре после этого клуб из Бирмингема одержал победу над «Борнмутом» (3:1).

    Не сыграют: Эмильяно Буэндия, Николо Дзаньоло, Бубакар Камара, Тайрон Мингз и Джейкоб Рэмзи.

    Состояние команды: у «Астон Виллы» был спад, но сейчас она снова в порядке. Всё идет к тому, что команда Унаи Эмери финиширует в топ-4 и в следующем сезоне будет играть в Лиге чемпионов.

    В середине апреля, вопреки всем прогнозам, «Астон Вилла» одержала гостевую победу над «Арсеналом» (2:0). Это был важнейший результат с точки зрения психологии. Клуб из Бирмингема подтвердил, что не зря оказался в числе лучших.

    «Челси»

    Турнирное положение: «Челси» находится на девятой строчке, набрав 47 очков в 32 матчах.

    Последние матчи: ранее на этой неделе «Челси» проиграл на поле «Арсенала» со счетом 0:5.

  • Момент истины. У «Арсенала» и «Ливерпуля» остался последний шанс навязать борьбу «Ман Сити»
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  • 20/04/2024

    • За несколько дней до этого «синие» уступили «Манчестер Сити» (0:1) в полуфинале Кубка Англии, пропустив единственный гол незадолго до завершения основного времени.

    Не сыграют: Уэсли Фофана, Роберт Санчес, Кристофер Нкунку, Ромео Лавиа, Рис Джеймс и Мало Густо.

    Состояние команды: предыдущие семь дней получились для «Челси» чересчур болезненными.

    После поражения от «Ман Сити» команда Маурисио Почеттино упустила последний шанс спасти сезон. Победа в Кубке Англии могла хотя бы частично скрасить эту ужасную кампанию.

    Ну а в матче против «Арсенала» «синие» просто капитулировали. Возможно, «Челси» действительно был уставшим после встречи с «Ман Сити», однако надо понимать, что у «канониров» график ни чуть не легче.

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    Но также не будем забывать, что перед этим у «Челси» была серия из восьми матчей без поражений. Позитивные моменты тоже есть, просто там, где надо, самый транжиристый клуб Европы играет, мягко говоря, так себе.

    Статистика для ставок

    • В девяти из десяти предыдущих матчей с участием «Челси» зашла ставка на «тотал больше 3,5»

    • «Челси» одержал лишь две победы в предыдущих 11-ти матчах АПЛ на выезде. Еще в шести случаях «синие» проиграли

    • «Астон Вилла» не смогла забить только в одном домашнем матче текущего сезона АПЛ

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Астон Виллу» в этом матче можно поставить за 2.23, ничью букмекеры предлагают за 3.90, а победу «Челси» — за 2.95.

    Прогноз: понятно, что после кошмарной игры на «Этихаде» футболисты «Чесли» будут максимально мотивированы доказать, что крупное поражение в дерби было всего лишь недоразумением.

    Но реальность такова, что в игре «Челси» действительно чересчур много проблем. В нынешнем составе команде Почеттино понадобится еще пару лет, прежде чем она выйдет на уровень лучших клубов лиги.

    Скорее всего, хитрый Эмери переиграет морально задерганного Почеттино, который снова оказался под угрозой увольнения.

    Рекомендуемая ставка: победа «Астон Виллы» за 2.23.

    Прогноз: ну и учитывая почти аномальную результативность в матчах с участием «Челси», предстоящая игра в этом плане наверняка тоже не разочарует.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.14.

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    Ставка и прогноз на матч «Астон Вилла» — «Челси» с коэффициентом 2.23. Дата матча: 27.04.2024. Прогнозы на футбол. «Челси» с треском проиграет на поле «Астон Виллы»?
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