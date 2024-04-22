«Металлург» Мг выбил «Автомобилист» и завладел инициативой в финале Кубка Гагарина

Минувшая игровая неделя оказалась успешной для «Магнитки» не только в контексте выхода в финал, но и начального этапа соперничества с «Локомотивом».

«Магнитка» проявила хладнокровие в игре с «Автомобилистом»

На хоккейный понедельник прошлой недели выпала заключительная — седьмая по счету — игра между «Металлургом» Мг и «Автомобилистом» в рамках полуфинала. Встреча проходила в Магнитогорске, где команда Андрея Разина почти не проигрывает в нынешнем плей-офф: ранее в сериях до четырех побед «Магнитка» уступила на домашнем катке всего дважды. Однако нынешнее «Авто» уже привыкло к свершениям в роли аутсайдера, поэтому в гостях екатеринбуржцы были готовы еще к одной сенсации.

Илья Набоков ХК «Металлург» Мг

Ощущая всю опасность ситуации с учетом предыдущих геройств «Автомобилиста», «Металлург» Мг сделал все от него зависящее, чтобы забрать матч — и счет — под контроль: к 15-й минуте первого периода магнитогорцы уже вели в две шайбы. По голу забили Силантьев и Юров. Но за 7 секунд до первого перерыва «Авто» — в характерном для себя стиле — буквально из ничего нашло шанс минимизировать отставание. Эту возможность увидел Максим Денежкин, бросковая попытка которого ошарашила Илью Набокова и 7-тысячную публику Магнитогорска.

Во втором периоде команда Разина не стала медлить и забросила третью шайбу, вернув преимущество в две. Голом отметился Зернов. Однако Денежкин в тот вечер претендовал на роль спасителя для Екатеринбурга, который спустя пару десятков секунд забил в ответ.

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При таком раскладе встреча могла качнуться в любую сторону, но «Магнитка» грамотно провела оставшееся время, убив все шансы «Автомобилиста» на отыгрыш. Красноречивее любых оборотов является статистика третьего периода: при счете 2:3 гости нанесли всего 5 бросков в створ, чего по меркам полуфинала явно недостаточно, чтобы обескуражить соперника уровня «Металлурга» Мг. Хозяева этой встречи невозмутимо — несмотря на шаткий разрыв — довели этот матч до логического завершения и вышли в финал.

В серии с «Локомотивом» команда Разина выглядит практически образцово

Финал Кубка Гагарина с «Локомотивом» подразумевал то, что в простонародье называют «антихоккей» или «автобус». От соперничества таких команд ждут вязкую борьбу с аккуратным владением, с небольшими всплесками активности. И предыдущие две встречи между «Магниткой» и «Локо» полностью соответствовали данному стереотипу.

В первом матче финала Кубка Гагарина-2024, который состоялся в четверг, волевую победу одержал «Металлург» Мг (2:1). После утомительных двух период с нулями на табло и минимальным количеством настоящей остроты третья двадцатиминутка перевернула все с ног на голову, когда Максим Березкин вывел «Локомотив» вперед. Произошло это на временном отрезке 2:59, поэтому его шайба, хоть и оказалась важнейшей, еще ничего не гарантировала.

«Металлург» Мг в домашнем матче финала Кубка Гагарина «Металлург» Мг

Гол соперника машинально заставил активизироваться «Магнитку», а сама игра стала обоюдоострой: в третьем периоде команды на двоих нанесли 23 броска в створ ворот — 12:11 в пользу «Локо». При этом лидерство ярославцев оставалось актуальным относительно недолго: уже спустя 2 минуты Никита Михайлис восстановил равенство.

Самой во всех смыслах взрывной оказалась концовка, когда «Металлург» Мг заработал большинство, которое реализовал благодаря Александру Петунину. Его точный бросок почти за две минуты до финальной сирены (18:16) вывел хозяев вперед. В отличие от «Локомотива», команда Разина свое преимущество не отдала, сумев в оставшееся время сдержать соперника. «Магнитка» вырвала первую в серии победу, а результативность в какой-то степени оказалась не такой печальной, какой могла бы быть.

В матче №2 в плане голов все стало еще скромнее: единственная шайба Дениса Зернова оказалась пределом результативной насыщенности. Тем не менее эмоциональная составляющая дошла до наивысшей точки кипения, когда к завершению подходил третий период. За считаные мгновения (буквально десятые секунды) до конца игры финальный штурм «Локомотива» обернулся взятием ворот, поделив тем самым противоборствующие стороны на тех, кто готов был провалиться под лед из-за упущенной победы, и тех, кто обезумел от факта ничьей за миг до сирены.

Однако в моменте с голевой атакой судьи заметили пас рукой, который по-прежнему вызывает выходящие за рамки приличия дискуссии в соцсетях. Решение арбитров оказалось неоднозначным, а для пострадавшего лагеря — в какой-то степени скандальным. И это решение стоило «Локомотиву» результата. Вторая встреча закончилась минимальной победой «Металлурга» Мг (1:0), который прошел домашний этап со стопроцентным успехом.

На фоне обсуждений из разряда «был пас рукой или нет» на второй план несправедливо оказался отодвинут Илья Набоков. В той игре вратарь «Магнитки» совершил 32 спасения и выдал четвертый в нынешнем плей-офф «сухарь». Так, 21-летний голкипер стал автором самого молодого матча «на ноль» в финале Кубка Гагарина, освежив рекорд, принадлежавший ранее Илье Сорокину.