Александр Зайцев: Пас рукой судьи должны видеть изначально

Арбитр международной категории Александр Зайцев прокомментировал для LiveSport.Ru судейство в финальных сериях Кубка Гагарина и Кубка Харламова.

— Да, было четко видно, что следовал пас рукой. Арбитры поступили правильно, но меня удивляет другое. Второй матч обслуживали опытные арбитры — Евгений Ромасько в своей карьере имеет опыт работы в Национальной Хоккейной Лиге, Сергей Беляев становился обладателем «Золотого свистка», приза, который вручается лучшему арбитру сезона. И как такие опытные арбитры изначально засчитывают шайбу, а затем после видеопросмотра отменяют свое решение? Что же говорить тогда про тех, кто не относится к числу топ-судей? Судьи должны были изначально усмотреть пас рукой, тем более их двое.

— От чего встречаются порой нелепые ошибки?

— Знаете, я сам иногда думаю, вот судили мы раньше в одного главного и такого количества гнева и нареканий у нас никогда не было. Сейчас супертехнологии, повторы с разных точек, секретная комната, двое главных арбитров. Условия для работы просто роскошь. Раньше о таком можно было только мечтать. От чего ошибки — порой от недостатка внимания, с судьями нужно работать, проводить встречи, лекции, показывать примеры, вести с ними так называемую методическую подготовку.

— Кто на ваш взгляд достоин «Золотого свистка» по итогам этого сезона?

— Я бы не хотел отвечать на этот вопрос. Скажу, что уровень судейства стал ниже и это касается не только КХЛ, но и более низших лиг, к примеру, МХЛ.

— Есть претензии к судьям по нынешней финальной серии МХЛ, в которой встречаются ярославский «Локо» и СКА-1946 из Санкт-Петербурга?

— Там, как и в КХЛ сыграны два матча и в каждом были вопросы. Пока все обходится без травм, но судьи обязаны пресекать грубость. А то игрок нарушает правила, наносит травму, а этот эпизод судьи даже и не просматривают затем, считая, что они изначально не увидели нарушения. Ошибки нужно уметь признавать. А у нас глава судейского департамента КХЛ Алексей Анисимов всегда защищает своих коллег.