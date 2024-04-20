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    «Металлург» выиграл у «Локомотива» и увеличил преимущество в финальной серии

    «Металлург» — «Авангард»: счет матча 1:0, обзор гола

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Авангард
    «Металлург» на своем льду выиграл у «Локомотива» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина — 1:0. Игра прошла в Магнитогорске.

    «Металлург»
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    «Металлург»

    За команду хозяев гол в третьем периоде забил нападающий Денис Зернов. Гости сравняли счет на последней секунде матча, однако гол не был засчитан из-за паса рукой перед взятием ворот.

    КХЛ. Плей-офф. Финал. Второй матч
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Зернов — 11 (Силантьев, Пресс), 40:21 — 1:0Вратари: Набоков — Исаев (58:25)Штраф: 4 — 8Броски: 25 (7+8+10) — 32 (11+9+12)

    Команда из Магнитогорска ведет в серии 2-0.

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    Ближайшая встреча состоится 22 апреля в Ярославле. Начало — в 19:00 мск.

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