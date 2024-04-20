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    Каменский: Игрокам «Локомотива» не хватает игровой злости и нацеленности на ворота

    Эксклюзивный комментарий вице-президента КХЛ о втором матче финальной серии Кубка Гагарина

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    Валерий Каменский
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    Валерий Каменский
    Вице-президент КХЛ Валерий Каменский поделился с Livesport.Ru впечатлениями о втором матче финальной серии Кубка Гагарина, в которой «Металлург» переиграл «Локомотив» с минимальным счетом.
    — На ваш взгляд, «Металлург» заслуженно победил во второй раз в серии?

    — Уральцы сыграли очень грамотно в обороне, а сам «Локомотив» пока не выглядит так мощно, как было в серии с «Трактором». Не знаю, может еще команда не вкатилась в серию.

    — Гол в концовке правильно не был засчитан?

    — Да, арбитры разобрались в эпизоде и приняли абсолютно правильное решение. Перед тем, как шайба оказалась за линией ворот, был очевидный пас рукой.

    — Что нужно железнодорожникам, чтобы «вернуться в серию»?

    — Впереди у «Локомотива» два домашних матча, которые вполне могут развернуть серию. Игрокам ярославцев не хватает игровой злости, нацеленности на ворота.

    — В двух играх в Магнитогорске было заброшено всего четыре шайбы. Такого же малорезультативного хоккея ждете в Ярославле?

    — То, что «Локомотив» будет играть активнее и острее, у меня сомнений нет. Трибуны будут гнать команду Игоря Никитина вперед.

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  • 18/04/2024

    • — Хватит сил у игроков «Металлурга» после тяжелого семиматчевого противостояния с «Автомобилистом»?

    — В плей-офф, а тем более в финале, силы не берегут. Все полностью отдаются игре.

    — Можно сказать, что если послезавтра «Локомотив» проиграет, то он вряд ли сможет спасти серию?

    — Скорее всего, да. Хотя, бывали случаи, и в КХЛ, и в НХЛ, когда команда «вытаскивала» серию с 0:3.

    — Если для Игоря Никитина это не первый финал, то для Андрея Разина первый. Можно сказать, что этот наставник уже дорос до тренера топ-уровня?

    — Случайно до финала Кубка Гагарина не доходят. «Металлург» провел под руководством этого тренера целый сезон, проделана огромная работа по формированию команды, уральцы знают, как выигрывать. Но пока о победе я бы не говорил. Да, «Металлург» ведет в серии 2-0, но впереди тяжелейшие игры на льду «Локомотива».

    — Могли бы сделать прогноз на третий матч серии?

    — Очевидно, что заброшенных шайб много не будет. Слишком велика цена ошибки.

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