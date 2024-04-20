Каменский: Игрокам «Локомотива» не хватает игровой злости и нацеленности на ворота

— Уральцы сыграли очень грамотно в обороне, а сам «Локомотив» пока не выглядит так мощно, как было в серии с «Трактором». Не знаю, может еще команда не вкатилась в серию.

— Гол в концовке правильно не был засчитан?

— Да, арбитры разобрались в эпизоде и приняли абсолютно правильное решение. Перед тем, как шайба оказалась за линией ворот, был очевидный пас рукой.

— Что нужно железнодорожникам, чтобы «вернуться в серию»?

— Впереди у «Локомотива» два домашних матча, которые вполне могут развернуть серию. Игрокам ярославцев не хватает игровой злости, нацеленности на ворота.

— В двух играх в Магнитогорске было заброшено всего четыре шайбы. Такого же малорезультативного хоккея ждете в Ярославле?

— То, что «Локомотив» будет играть активнее и острее, у меня сомнений нет. Трибуны будут гнать команду Игоря Никитина вперед.

— Хватит сил у игроков «Металлурга» после тяжелого семиматчевого противостояния с «Автомобилистом»?

— В плей-офф, а тем более в финале, силы не берегут. Все полностью отдаются игре.

— Можно сказать, что если послезавтра «Локомотив» проиграет, то он вряд ли сможет спасти серию?

— Скорее всего, да. Хотя, бывали случаи, и в КХЛ, и в НХЛ, когда команда «вытаскивала» серию с 0:3.

— Если для Игоря Никитина это не первый финал, то для Андрея Разина первый. Можно сказать, что этот наставник уже дорос до тренера топ-уровня?

— Случайно до финала Кубка Гагарина не доходят. «Металлург» провел под руководством этого тренера целый сезон, проделана огромная работа по формированию команды, уральцы знают, как выигрывать. Но пока о победе я бы не говорил. Да, «Металлург» ведет в серии 2-0, но впереди тяжелейшие игры на льду «Локомотива».

— Могли бы сделать прогноз на третий матч серии?

— Очевидно, что заброшенных шайб много не будет. Слишком велика цена ошибки.