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    Дмитрий Рябыкин: В финале Кубка Гагарина буду болеть за Никитина и его «Локомотив»

    Эксклюзивный комментарий бывшего наставника «Авангарда» и «Витязя» в преддверии финальной серии Кубка Гагарина

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    Дмитрий Рябыкин
    В четверг, 18 апреля, стартует финальная серия Кубка Гагарина-2024. В борьбе за трофей сойдутся магнитогорский «Металлург» и ярославский «Локомотив». Если уральцы уже трижды были обладателями трофея, то ярославцы еще ни разу не поднимали кубок над головой. Livesport.Ru попросил поделиться своим мнением о финальной серии экс-наставника «Авангарда» и «Витязя» Дмитрия Рябыкина.
    — Какие у вас ожидания от финала?

    — Жду напряжённой, интересной серии. Обе команды имеют хороших вратарей, есть ряд индивидуально сильных игроков, способных решить исход того или иного матча.

    — Что выйдет на первую роль — игровая дисциплина или игра голкиперов?

    — Оба этих компонента достаточно важны. Будут удаления — будут моменты и будет возможность вратарям себя проявить. При этом очень важным фактором станет реализация голевых моментов. Думаю, что обе команды будут стараться играть дисциплинированно, потому как удаление — это реальный шанс для соперника. Вряд ли мы увидим грубость — слишком уж высокая цена удаления.

    — Кто, на ваш взгляд, фаворит финальной серии и у кого какие козыри?

    — Команды примерно равные по классу, по силам. Несмотря на то, что преимущество своей площадки у «Металлурга», я отдал бы предпочтение «Локомотиву». Наставник железнодорожников Игорь Никитин уже знает, что необходимо, чтобы выиграть Кубок Гагарина.

    — Не так давно еще вы трудились в тренерском штабе «Металлурга». Осталась какая-то обида?

    — Никаких обид нет и быть не может, то время прошло и нет смысла об этом говорить. Нужно двигаться вперед. Я высказал свое мнение, что в финале буду болеть за Игоря Никитина и его команду.

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    • — У кого преимущество — у «Локомотива», у которого было на несколько дней больше для отдыха, или у «Магнитки», которая билась с «Автомобилистом» все семь игр и находится в игровом тонусе.

    — Это вопрос, который задают во время каждого плей-офф. «Локомотив» имел возможность восстановиться, но при этом несколько выпал из игрового ритма. У «Металлурга», наоборот, было семь игр, но при этом команда достаточно молодая, игроки должны быстро восстанавливаться. Очень важным будет первый матч серии.

    — Чья вратарская линия сильнее?

    — И в «Металлурге», и в «Локомотиве» очень мощная вратарская бригада, примерно равные по классу голкиперы. На чьей стороне будет кураж — та команда и победит.

    — Насколько важным фактором является преимущество своей площадки?

    — Всегда хочется начинать дома. Свои болельщики придают сил, гонят вперёд. И если будет в серии седьмой матч, это будет очень важно.

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    — «Локомотив» и «Металлург» — это действительно две сильнейшие команды? И вообще где уровень сильнее — на «Западе» или на «Востоке»?

    — Если команды дошли до финала, значит это две лучшие команды. Сравнивать конференции сложно, тем более, что структура чемпионата несколько изменилась. Результат сейчас показал, что из четырех полуфиналистов — три представляли «Восток».

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