«Ноттингем Форест»
Турнирное положение: «Ноттингем Форест» занимает 17-е место вне зоны вылета. В его активе 42 забитых мяча, в пассиве — 60 пропущенных мячей.
Команда на один балл опережает зону вылета — 18-ю позицию, поэтому находится в самом разгаре борьбы за место в английской Премьер-лиге.
Ноттингем Форест — Манчестер Сити: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. «Лесники» не смогли избежать поражения от «Эвертона» (0:2).
Эта неудача стала для клуба второй в трех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу.
Не сыграют: Травмированы — Эланга и Авонийи, дисквалифицированных игроков — нет.
Состояние команды: в последних трех поединках в разных турнирах «Ноттингем Форест» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.
Такая серия все еще позволяет коллективу находиться вне зоны вылета, но ее продолжение обещает погрузить клуб в «трясину».
Крис Вуд — лучший бомбардир команды с 12-ю голами в АПЛ.
«Манчестер Сити»
Турнирное положение: «Манчестер Сити» занимает второе в турнирной таблице АПЛ. В его активе 80 мячей, в пассиве — 32 пропущенных.
Команда на один балл отстает от первого «Арсенала» и на два балла опережает третий «Ливерпуль». Поскольку конкуренты провели на один матч больше, именно манкунианцы — потенциальный лидер.
Последние матчи: «Горожане» в последней игре АПЛ одержали победу. На чужом поле они крупно обыграли «Брайтон» (4:0), забив четыре безответных мяча.
Этот успех стал для клуба вторым кряду в поединках, которые пришлись на английскую Премьер-лигу и Кубок Англии.
Не сыграют: травмирован — Холанн, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних четырех поединках в разных турнирах «Манчестер Сити» выиграл трижды при одной ничьей.
С одной стороны такая форма позволила выйти в финал Кубка Англии и стать потенциальным лидером АПЛ, с другой — привела к вылету из Лиги чемпионов.
Эрлинг Холанн — лучший бомбардир клуба и АПЛ с 20 голами.
Статистика для ставок
- в пяти из шести последних матчей «Ноттингем Форест» забивали обе команды
- в трех из четырех последних матчей «Ноттингем Форест» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов
- в пяти из семи последних матчах «Манчестер Сити» было забито больше 3,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.30. Ничья — в 5.60, победа «Ноттингем Форест» — в 10.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.58 и 2.40.
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Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех последних домашних поединках.
При этом в пяти из семи последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют при тотал больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Ноттингем Форест».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.25