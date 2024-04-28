«Ноттингем Форест» сыграет на своем поле против «Манчестер Сити» в рамках 35-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 18:30 мск. «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Ноттингем Форест» занимает 17-е место вне зоны вылета. В его активе 42 забитых мяча, в пассиве — 60 пропущенных мячей.

Команда на один балл опережает зону вылета — 18-ю позицию, поэтому находится в самом разгаре борьбы за место в английской Премьер-лиге.

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Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. «Лесники» не смогли избежать поражения от «Эвертона» (0:2).

Эта неудача стала для клуба второй в трех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу.

Все прогнозы на АПЛ

Не сыграют: Травмированы — Эланга и Авонийи, дисквалифицированных игроков — нет.

Состояние команды: в последних трех поединках в разных турнирах «Ноттингем Форест» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

Такая серия все еще позволяет коллективу находиться вне зоны вылета, но ее продолжение обещает погрузить клуб в «трясину».

Крис Вуд — лучший бомбардир команды с 12-ю голами в АПЛ.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Манчестер Сити» занимает второе в турнирной таблице АПЛ. В его активе 80 мячей, в пассиве — 32 пропущенных.

Команда на один балл отстает от первого «Арсенала» и на два балла опережает третий «Ливерпуль». Поскольку конкуренты провели на один матч больше, именно манкунианцы — потенциальный лидер.

Последние матчи: «Горожане» в последней игре АПЛ одержали победу. На чужом поле они крупно обыграли «Брайтон» (4:0), забив четыре безответных мяча.

Этот успех стал для клуба вторым кряду в поединках, которые пришлись на английскую Премьер-лигу и Кубок Англии.

Не сыграют: травмирован — Холанн, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних четырех поединках в разных турнирах «Манчестер Сити» выиграл трижды при одной ничьей.

С одной стороны такая форма позволила выйти в финал Кубка Англии и стать потенциальным лидером АПЛ, с другой — привела к вылету из Лиги чемпионов.

Эрлинг Холанн — лучший бомбардир клуба и АПЛ с 20 голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Ноттингем Форест» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Ноттингем Форест» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в пяти из семи последних матчах «Манчестер Сити» было забито больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.30. Ничья — в 5.60, победа «Ноттингем Форест» — в 10.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.58 и 2.40.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех последних домашних поединках.

При этом в пяти из семи последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют при тотал больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Ноттингем Форест».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.25