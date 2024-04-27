«Атлетико»
Турнирное положение: после 32 матчей команда Диего Симеоне идет на четвертом месте в таблице Ла Лиги с 61 очком, то есть занимает привычное для себя место в последние сезоны.
Последние матчи: в 32-м туре «Атлетико» Мадрид неожиданно уступил на выезде «Алавесу» со счетом 0:2. «Матрасники» владели инициативой на поле, создали больше моментов, но дважды ошиблись при обороне собственных ворот, что вылилось в итоге в поражение.
Атлетико — Атлетик: коэффициенты букмекеров
Ранее команда обыграла на своем поле «Жирону» (3:1) и в гостях «Вильярреал» (2:1).
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Не сыграют: дисквалифицирован защитник Савич, под вопросом участие Мораты и Депая.
Состояние команды: в целом «Атлетико» Мадрид смотрится довольно уверенно в последнее время, в этом сезоне команда продолжает менять игровой стиль на более атакующий, что иногда приводит к нестабильным результатам, как с «Алавесом».
«Атлетик»
Турнирное положение: сейчас «Атлетик» Бильбао идет на пятом месте в таблице испанской Примеры с 58 очками и ведет ожесточенную борьбу с «Атлетико» за зону Лиги чемпионов, что станет для команды громадным успехом.
Последние матчи: в 32-м туре баски не смогли на своем поле обыграть «Гранаду» (1:1).
Пропустив уже на шестой минуте, они довольно быстро отыгрались после точного удара проводящего великолепный сезон Горки Гурусеты. Но развить свой успех у «Атлетика» так и не получилось, «Гранада» смогла выстоять.
Не сыграют: дисквалифицирован Оскар де Маркос.
Состояние команды: главный тренер Эрнесто Вальверде выжимает максимум из своих подопечных в этом сезоне. Команда на протяжении всего чемпионата показывает сбалансированный футбол, почти не имеет травмированных, сказывается отличная и грамотная физическая подготовка под управлением Вальверде.
Статистика для ставок
- В первом круге «Атлетик» Бильбао на своем поле разгромил со счетом 3:0
- В прошлом сезоне также баски были сильнее — 2:0 дома и 1:0 в гостях
- По пропущенным мячам «Атлетик» (30) идет на втором месте в Ла Лиге, а по забитым голам (52) — на пятом
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Атлетико» Мадрид дают 2,02, а на «Атлетик» — 4,10. Ничью букмекеры отдают за 3,50.
Тотал меньше 2,5 можно взять за 1,85, а тотал больше 2,5 за 2,02.
- 1.80Реал Сосьедад — Реал Мадрид: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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- 2.34Вест Хэм — Ливерпуль: прогноз и ставкаЗавтра в 14:30
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Прогноз: традиционно в последние годы «Атлетик» Бильбао очень удачно играет против «матрасников». На настоящий момент это команды примерно одного уровня, а учитывая потери в атакующей линии команды Симеоне, даже можно отдать некоторое предпочтение баскам.
Ставка: «Атлетик» не проиграет за 1,85.
Прогноз: более рисковые могут заиграть победу подопечных Вальверде. В случае, если они возьмут три очка, поднимутся выше «Атлетико» в таблице.
Ставка: победа «Атлетика» Бильбао за 4,10.