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    «Атлетико» — «Атлетик». Ставка (к. 1.85) и прогноз на чемпионат Испании 27 апреля 2024 года

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    27 апреля в 33-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетико» Мадрид — «Атлетик» Бильбао. Начало игры — в 22:00 мск. «Атлетико» — «Атлетик»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 27 Апреля 2024 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 22:00 Атлетик Атлетик
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    «Атлетико»

    Турнирное положение: после 32 матчей команда Диего Симеоне идет на четвертом месте в таблице Ла Лиги с 61 очком, то есть занимает привычное для себя место в последние сезоны.

    Последние матчи: в 32-м туре «Атлетико» Мадрид неожиданно уступил на выезде «Алавесу» со счетом 0:2. «Матрасники» владели инициативой на поле, создали больше моментов, но дважды ошиблись при обороне собственных ворот, что вылилось в итоге в поражение.

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    Ранее команда обыграла на своем поле «Жирону» (3:1) и в гостях «Вильярреал» (2:1).

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    Не сыграют: дисквалифицирован защитник Савич, под вопросом участие Мораты и Депая.

    Состояние команды: в целом «Атлетико» Мадрид смотрится довольно уверенно в последнее время, в этом сезоне команда продолжает менять игровой стиль на более атакующий, что иногда приводит к нестабильным результатам, как с «Алавесом».

    «Атлетик»

    Турнирное положение: сейчас «Атлетик» Бильбао идет на пятом месте в таблице испанской Примеры с 58 очками и ведет ожесточенную борьбу с «Атлетико» за зону Лиги чемпионов, что станет для команды громадным успехом.

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    • Последние матчи: в 32-м туре баски не смогли на своем поле обыграть «Гранаду» (1:1).

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    Пропустив уже на шестой минуте, они довольно быстро отыгрались после точного удара проводящего великолепный сезон Горки Гурусеты. Но развить свой успех у «Атлетика» так и не получилось, «Гранада» смогла выстоять.

    Не сыграют: дисквалифицирован Оскар де Маркос.

    Состояние команды: главный тренер Эрнесто Вальверде выжимает максимум из своих подопечных в этом сезоне. Команда на протяжении всего чемпионата показывает сбалансированный футбол, почти не имеет травмированных, сказывается отличная и грамотная физическая подготовка под управлением Вальверде.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Атлетик» Бильбао на своем поле разгромил со счетом 3:0

    • В прошлом сезоне также баски были сильнее — 2:0 дома и 1:0 в гостях

    • По пропущенным мячам «Атлетик» (30) идет на втором месте в Ла Лиге, а по забитым голам (52) — на пятом

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Атлетико» Мадрид дают 2,02, а на «Атлетик» — 4,10. Ничью букмекеры отдают за 3,50.

    Тотал меньше 2,5 можно взять за 1,85, а тотал больше 2,5 за 2,02.

    Прогноз: традиционно в последние годы «Атлетик» Бильбао очень удачно играет против «матрасников». На настоящий момент это команды примерно одного уровня, а учитывая потери в атакующей линии команды Симеоне, даже можно отдать некоторое предпочтение баскам.

    Ставка: «Атлетик» не проиграет за 1,85.

    Прогноз: более рисковые могут заиграть победу подопечных Вальверде. В случае, если они возьмут три очка, поднимутся выше «Атлетико» в таблице.

    Ставка: победа «Атлетика» Бильбао за 4,10.

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    Ставка и прогноз на матч «Атлетико» — «Атлетик» с коэффициентом 1.85. Дата матча: 27.04.2024. Прогнозы на футбол. Баски дадут «мастрасникам»
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