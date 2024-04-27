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    «Ювентус» и «Милан» не выявили сильнейшего

    «Ювентус» — «Милан»: счет матча 0:0, обзор

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    В матче 34-го тура итальянской Серии А «Ювентус» в родных стенах сыграл вничью с «Миланом».

    Массимилиано Аллегри (главный тренер «Ювентуса»)
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    Массимилиано Аллегри (главный тренер «Ювентуса»)

    Соперники так и не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

    Футбол. Италия. Серия А
    Ювентус — Милан 0:0
    Ювентус: Войцех Щенсны, Федерико Гатти, Бремер, Данило, Андреа Камбьязо, Мануэль Локателли, Адриен Рабьо, Филип Костич (Федерико Кьеза, 63'), Кенан Йылдыз (Фабио Миретти, 82'), Тимоти Уэа (Уэстон Маккенни, 71'), Душан Влахович (Аркадиуш Милик, 62') Милан: Марко Спортьелло, Малик Тшау, Рубен Лофтус-Чик (Kevin Zeroli, 82'), Кристиан Пулишич (Самуэль Чуквезе, 83'), Тейьяни Рейндерс, Ясин Адли (Исмаэль Беннасер, 62'), Алессандро Флоренци, Маттео Габбиа, Юнус Муса (Давиде Бартезаги, 82'), Оливье Жиру (Ноа Окафор, 71'), Рафаэл Леау Предупреждение: Юнус Муса (45 + 1')

    Календарь и таблица Серии А

    Таким образом, позиции команд остались прежними: «Милан» (70 очков) — второй, «Ювентус» (65 очков) — третий.

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