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    Смогут ли «Лион» и «Монако» определить сильнейшего?

    «Лион» — «Монако». Ставка (к. 3.70) и прогноз на чемпионат Франции по футболу 28 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лион» — «Монако»
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    «Лион»
    «Лион» сыграет на своем поле против «Монако» в рамках 31-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 20:00 мск. «Лион» — «Монако»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 28 Апреля 2024 года
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    «Лион»

    Турнирное положение: команда из одноименного города борется за попадание в зону европейских кубков.

    В настоящий момент лионцы имеют в своем активе 41 очко и занимают девятое место в турнирной таблице. От зоны еврокубков коллектив из Лиона отстает на пять пунктов.

    Лион — Монако: коэффициенты букмекеров

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    Лионская команда отправила в сетку ворот соперника 39 мячей, а в свои ворота пропустила целых 49.

    Последние матчи: в прошлом туре «дети» уступили «ПСЖ» (1:4), а до этого переиграли «Брест» (4:3) и «Нант» (3:1).

    Перед этим же «Лион» сыграл вничью с «Реймсом» (1:1), но выиграл у «Тулузы» (3:2) и «Лорьяна» (2:0).

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    Между этими играми подопечные Пьера Сажа также разгромили «Валансьен» (3:0) и пробились в финал Кубка Франции.

    Не сыграют: травмированные и дисквалифицированные отсутствуют.

    Состояние команды: в последнее время «Лион» набрал шикарную форму. Команда провалила старт сезона, но теперь уже вполне может рассчитывать на попадание в еврокубки.

    Также «Лион» ждет финал Кубка Франции против «ПСЖ», на который также можно настроиться и попробовать завоевать трофей.

    «Монако»

    Турнирное положение: в настоящий момент «красно-белые» расположились на втором месте в турнирной таблице. В активе команды из Монако 58 очков.

    Коллектив из одноименного города на девять пунктов отстает от первого «ПСЖ», но уже не сможет догнать парижан.

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    • «Монегаски» за 30 проведенных встреч 56 раз поразили ворота соперника и 38 раз пропустил в свои.

    Последние матчи: «монагески» выиграли четыре последних поединка — у «Лилля» (1:0), «Бреста» (2:0), «Ренна» (1:0) и «Метца» (5:2).

    До этого «Монако» сыграл вничью с «Лорьяном» (2:2) и «ПСЖ», но переиграл «Страсбург» (1:0) и «Ланс» (3:2).

    Не сыграют: в лазарете команды находятся Александр Головин и Исмаил Якобс, а также дисквалифицированы Элиесс Бен-Сигер и Стефан Синго.

    Состояние команды: в прошлом сезоне «Монако» стало лишь шестым по итогам чемпионата, поэтому в этом сезоне целью команды является попадание в зону Лиги чемпионов.

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    Подопечные Ади Хюттера в последнее время показывают отличный футбол и по праву идут вторыми. Если продолжат в том же духе, то точно будет в тройке сильнейшиъх.

    Статистика для ставок

    • «Монако» имеет серию и 8 матчей без поражений

    • «Лион» проиграл только 1 из последних 7 матчей во всех турнирах

    • В первом круге «Лион» одержал победу над «Монако» со счетом 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Фаворита в этой игре у букмекеров нет. На победу и «Лиона», и «Монако» ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.70.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.58, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.40.

    Прогноз: в последнее время обе команды находятся на ходу и показывают отличный футбол, поэтому существует большая вероятность того, что команды не смогут выявить сильнейшего и сыграют вничью.

    Ставка: ничья за 3.70.

    Прогноз: команды в последнее время постоянно забивают, поэтому логично предположить, что «Лион» и «Монако» смогут забить друг другу.

    Ставка: обе забьют за 1.60.

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    Ставка и прогноз на матч «Лион» — «Монако» с коэффициентом 3.70. Дата матча: 28.04.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Лион» и «Монако» определить сильнейшего?
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