«Лион» сыграет на своем поле против «Монако» в рамках 31-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 20:00 мск. «Лион» — «Монако»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Лион»

Турнирное положение: команда из одноименного города борется за попадание в зону европейских кубков.

В настоящий момент лионцы имеют в своем активе 41 очко и занимают девятое место в турнирной таблице. От зоны еврокубков коллектив из Лиона отстает на пять пунктов.

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Лионская команда отправила в сетку ворот соперника 39 мячей, а в свои ворота пропустила целых 49.

Последние матчи: в прошлом туре «дети» уступили «ПСЖ» (1:4), а до этого переиграли «Брест» (4:3) и «Нант» (3:1).

Перед этим же «Лион» сыграл вничью с «Реймсом» (1:1), но выиграл у «Тулузы» (3:2) и «Лорьяна» (2:0).

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Между этими играми подопечные Пьера Сажа также разгромили «Валансьен» (3:0) и пробились в финал Кубка Франции.

Не сыграют: травмированные и дисквалифицированные отсутствуют.

Состояние команды: в последнее время «Лион» набрал шикарную форму. Команда провалила старт сезона, но теперь уже вполне может рассчитывать на попадание в еврокубки.

Также «Лион» ждет финал Кубка Франции против «ПСЖ», на который также можно настроиться и попробовать завоевать трофей.

«Монако»

Турнирное положение: в настоящий момент «красно-белые» расположились на втором месте в турнирной таблице. В активе команды из Монако 58 очков.

Коллектив из одноименного города на девять пунктов отстает от первого «ПСЖ», но уже не сможет догнать парижан.

«Монегаски» за 30 проведенных встреч 56 раз поразили ворота соперника и 38 раз пропустил в свои.

Последние матчи: «монагески» выиграли четыре последних поединка — у «Лилля» (1:0), «Бреста» (2:0), «Ренна» (1:0) и «Метца» (5:2).

До этого «Монако» сыграл вничью с «Лорьяном» (2:2) и «ПСЖ», но переиграл «Страсбург» (1:0) и «Ланс» (3:2).

Не сыграют: в лазарете команды находятся Александр Головин и Исмаил Якобс, а также дисквалифицированы Элиесс Бен-Сигер и Стефан Синго.

Состояние команды: в прошлом сезоне «Монако» стало лишь шестым по итогам чемпионата, поэтому в этом сезоне целью команды является попадание в зону Лиги чемпионов.

Подопечные Ади Хюттера в последнее время показывают отличный футбол и по праву идут вторыми. Если продолжат в том же духе, то точно будет в тройке сильнейшиъх.

Статистика для ставок

«Монако» имеет серию и 8 матчей без поражений

«Лион» проиграл только 1 из последних 7 матчей во всех турнирах

В первом круге «Лион» одержал победу над «Монако» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Фаворита в этой игре у букмекеров нет. На победу и «Лиона», и «Монако» ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.70.

ТБ 2,5 оценивается в 1.58, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.40.

Прогноз: в последнее время обе команды находятся на ходу и показывают отличный футбол, поэтому существует большая вероятность того, что команды не смогут выявить сильнейшего и сыграют вничью.

Ставка: ничья за 3.70.

Прогноз: команды в последнее время постоянно забивают, поэтому логично предположить, что «Лион» и «Монако» смогут забить друг другу.

Ставка: обе забьют за 1.60.