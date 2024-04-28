«Динамо» сыграет на своем поле против «Зенита» в рамках 26-го тура чемпионата России. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 19:15 мск. «Динамо» — «Зенит»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Динамо»

Турнирное положение: московская команда продолжает претендовать на то, чтобы завершить сезон в тройке сильнейших, однако за чемпионство уже вряд ли поборется.

В настоящий момент москвичи имеют в своем активе 44 очка и занимают третье место в турнирной таблице.

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Коллектив из Москвы смог 42 раза поразить ворота соперника и 33 раза пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлых турах динамовцы переиграли «Оренбург» (2:1) и «Пари НН» (4:1), а до этого уступили «Уралу» (1:2), «Спартаку» (1:2) и «Ростову» (1:4).

Перед этим же бело-голубые одолели «Ахмат» (2:0) и «Локомотив» (2:1).

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Также между этими играми столичная команда смогла пробиться в полуфинал Пути регионов Кубка страны, переиграв «СКА-Хабаровск» (2:1) и «Оренбург» (4:2). Следующим соперником коллектива из столицы России станет «Спартак».

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных в команде нет.

Состояние команды: сезон для «Динамо» складывается относительно хорошо. Подопечные Марцела Лички продолжают борьбу за топ-3 в чемпионате и за Кубок России.

Задачей «Динамо» как раз является сохранить место в тройке сильнейших и попытаться побороться за Кубок. Если это сделать удастся, то сезон можно будет назвать удачным.

«Зенит»

Турнирное положение: несмотря на неудачу в последнем матче зенитовцы продолжают быть главным претендентом на чемпионский титул.

В настоящий момент команда с берегов Невы лидирует в турнирной таблице, имея в своем активе 50 очков. Сине-бело-голубые только на один балл опережают второй «Краснодар».

«Зенит» смог забить в этом сезоне 44 мяча, а в свои ворота пропустил 22 раза.

Последние матчи: в прошлом туре питерцы проиграли «Рубину» (0:2), до этого победили «Оренбург» (1:0), «Краснодар» (2:1) и «Балтику» (1:0).

Перед этим питерская команда сыграла вничью с «Крыльями Советов» (1:1), но разгромила «Урал» (4:1).

Также между этими играми коллектив из Санкт-Петербурга пробился в финал Пути РПЛ Кубка России, где сыграет против ЦСКА.

Не сыграют: не примет участие в этой игре травмированный Марио Фернандес. Также не выйдет на поле Даниил Круговой.

Состояние команды: в настоящий момент подопечные Сергея Семака находятся не в лучшей форме и испытывает проблемы практически в каждом матче.

Пока что в плане результатов у «Зенита» все хорошо: первое место в чемпионате и финал в Кубке России, однако все будет зависеть от того, как коллектив завершит сезон.

Провалом для «Зенита» будет считаться любое место в РПЛ, кроме первого.

Статистика для ставок

«Динамо» выиграло 3 последних матча во всех турнирах

«Зенит» проиграл только 1 официальный матч в 2024 году

В первом круге «Динамо» на выезде обыграло «Зенит» со счетом 3:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.70, а победа «Динамо» — в 3.40.

ТБ 2,5 оценивается в 1.78, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.05.

Прогноз: матч должен получиться крайне напряженным, поскольку обеим командам нужна победа. Думается, что коллективы будут играть осторожно, поэтому поставим на то, что «Динамо» и «Зенит» не смогут забить 3 мяча на двоих.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.05.

Прогноз: если говорить об исходе противостояния, то все будет близко к ничьей и вполне может завершиться как раз ничейным результатом.

Ставка: ничья за 3.70.