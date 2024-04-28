«Наполи» сыграет на своем поле против «Ромы» в рамках 34-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 19:00 мск. «Наполи» — «Рома»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Наполи»

Турнирное положение: «Наполи» занимает восьмое место в таблице Серии А, набрав 49 очков в 33 матчах.

Отставание от «Аталанты», которая находится на шестой строчке, составляет пять очков. У неаполитанского клуба еще есть шанс попасть в Лигу Европы.

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Последние матчи: в прошлом туре «Наполи» проиграл на поле «Эмполи» — 0:1.

За неделю до этого команда Франческо Кальцоны сыграла вничью с «Фрозинонен» — 2:2.

Не сыграют: все основные игроки готовы принять участие в предстоящем матче.

Состояние команды: у «Наполи» действительно остаются математические шансы на попадание в еврокубки, но очевидно, что прошлогодний чемпион просто не готов к этому.

«Наполи» буквально развалился ближе к заключительному отрезку дистанции. От катастрофы не спасла даже вторая за сезон смена главного тренера.

Все прогнозы на Серию А

Похоже, в «Наполи» сейчас больше думают о том, кого продать/купить в межсезонье, чем о предстоящих матчах.

«Рома»

Турнирное положение: «Рома» тем временем находится на пятой строчке, имея в своем активе 58 очков после 33 матчей.

Если что, пятое место в текущем сезоне Серии А дает право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов.

Последние матчи: в четверг «Рома» доиграла матч с «Удинезе». 14 апреля игра между этими командами была прервана из-за проблем со здоровьем у защитника римлян Эвана Ндика.

В доигровке, которая началась с 72-й минуты при счете 1:1, «Рома» забила победный гол — на пятой добавленной минуте отличился Брайан Кристанте.

Для «Ромы» это максимально важный результат с учетом домашнего поражения от «Болоньи» (1:3) в понедельник.

Не сыграют: Эван Ндика и Ромелу Лукаку.

Состояние команды: «Рому» просто не узнать после увольнения Жозе Моуринью и назначения Даниэле Де Росси. В хорошем смысле, если что.

Под руководством своего бывшего капитана «Рома» вот-вот гарантирует себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов и вскоре будет сражаться с леверкузенским «Байером» за место в финале Лиги Европы.

Статистика для ставок

«Рома» потерпела лишь два поражения в 13-ти предыдущих матчах Серии А

«Наполи» выиграл лишь один из шести последних матчей чемпионата Италии

В шести из семи последних домашних матчей «Наполи» в Серии А зашла ставка на «обе забьют»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Наполи» в этом матче можно поставить за 1.90, ничью букмекеры предлагают за 3.72, а победу «Ромы» — за 3.90.

Прогноз: «Наполи» в последнее время кое-как играет не только в гостях, но и дома. Там явно проблемы с мотивацией, поэтому вполне вероятно, что римляне как минимум не проиграют в Неаполе.

Рекомендуемая ставка: ничья или победа «Ромы» за 1.92.

Прогноз: достаточно взглянуть на результаты «Наполи», чтобы убедиться, что оборона — самое слабое звено в этой команде. Хозяева последний раз провели матч без пропущенных мячей еще в январе.

Ставка: тотал «Ромы» больше 1,5 за 3.10.