«Наполи»
Турнирное положение: «Наполи» занимает восьмое место в таблице Серии А, набрав 49 очков в 33 матчах.
Отставание от «Аталанты», которая находится на шестой строчке, составляет пять очков. У неаполитанского клуба еще есть шанс попасть в Лигу Европы.
Наполи — Рома: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в прошлом туре «Наполи» проиграл на поле «Эмполи» — 0:1.
За неделю до этого команда Франческо Кальцоны сыграла вничью с «Фрозинонен» — 2:2.
Не сыграют: все основные игроки готовы принять участие в предстоящем матче.
Состояние команды: у «Наполи» действительно остаются математические шансы на попадание в еврокубки, но очевидно, что прошлогодний чемпион просто не готов к этому.
«Наполи» буквально развалился ближе к заключительному отрезку дистанции. От катастрофы не спасла даже вторая за сезон смена главного тренера.
Похоже, в «Наполи» сейчас больше думают о том, кого продать/купить в межсезонье, чем о предстоящих матчах.
«Рома»
Турнирное положение: «Рома» тем временем находится на пятой строчке, имея в своем активе 58 очков после 33 матчей.
Если что, пятое место в текущем сезоне Серии А дает право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов.
Последние матчи: в четверг «Рома» доиграла матч с «Удинезе». 14 апреля игра между этими командами была прервана из-за проблем со здоровьем у защитника римлян Эвана Ндика.
В доигровке, которая началась с 72-й минуты при счете 1:1, «Рома» забила победный гол — на пятой добавленной минуте отличился Брайан Кристанте.
Для «Ромы» это максимально важный результат с учетом домашнего поражения от «Болоньи» (1:3) в понедельник.
Не сыграют: Эван Ндика и Ромелу Лукаку.
Состояние команды: «Рому» просто не узнать после увольнения Жозе Моуринью и назначения Даниэле Де Росси. В хорошем смысле, если что.
Под руководством своего бывшего капитана «Рома» вот-вот гарантирует себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов и вскоре будет сражаться с леверкузенским «Байером» за место в финале Лиги Европы.
Статистика для ставок
- «Рома» потерпела лишь два поражения в 13-ти предыдущих матчах Серии А
- «Наполи» выиграл лишь один из шести последних матчей чемпионата Италии
- В шести из семи последних домашних матчей «Наполи» в Серии А зашла ставка на «обе забьют»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на «Наполи» в этом матче можно поставить за 1.90, ничью букмекеры предлагают за 3.72, а победу «Ромы» — за 3.90.
Прогноз: «Наполи» в последнее время кое-как играет не только в гостях, но и дома. Там явно проблемы с мотивацией, поэтому вполне вероятно, что римляне как минимум не проиграют в Неаполе.
- 2.00Ювентус — Милан: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.85Атлетико — Атлетик: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.23Астон Вилла — Челси: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Рекомендуемая ставка: ничья или победа «Ромы» за 1.92.
Прогноз: достаточно взглянуть на результаты «Наполи», чтобы убедиться, что оборона — самое слабое звено в этой команде. Хозяева последний раз провели матч без пропущенных мячей еще в январе.
Ставка: тотал «Ромы» больше 1,5 за 3.10.