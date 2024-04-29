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    «Рейнджерс» снимут все вопросы в четвертой игре?

    «Вашингтон» — «Рейнджерс». Ставка (к. 1.92) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 29 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Рейнджерс»
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    «Рейнджерс» одержали три победы подряд
    В четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 29 апреля. Начало встречи — в 03:00 (мск). «Вашингтон» — «Рейнджерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Вашингтон»

    Путь к плей-офф: «Вашингтон» стал последним клубом, примкнувшим к компании участников Кубка Стэнли. В 82 матчах он набрал 91 очко и по дополнительным показателям обошел «Детройт».

    Последние матчи: Добыв тяжелейшим трудом возможность засветиться в плей-офф, команда Спенсера Карбери превратила этот этап в пустую формальность: в трех матчах подряд «Кэпиталз» обошлись без побед (1:4, 3:4, 1:3).

    В ночь на 27 апреля «Вашингтон» впервые сыграл дома. Рассчитывая улучшить тактическое положение, столичный клуб сумел повести в счете. Однако, довольно быстро упустив преимущество, «Кэпс» сами заняли роль догоняющей команды.

    За три периода Ови и компания нанесли 29 бросков в створ ворот Шестеркина, но голкипер «Рейнджерс» в который раз был на высоте, отразив 96,55% попыток. Реализация «Вашингтона» так и осталась на уровне 3,45%.

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    Не сыграют: Итан Бир, Никлас Бэкстрем, Ник Дженсен и Расмус Сандин пропустят предстоящую встречу.

    Состояние команды: Даже в матче, в котором «Вашингтон» повел в счете и имел небольшой статистический перевес, зацепиться за важнейшую победу на домашнем льду не удалось. На фоне «Рейнджерс» команда Карбери выглядит беспомощно, а ее шансы на чудо сводятся к нулю.

    «Рейнджерс»

    Путь к плей-офф: «Рейнджерс» стали лучшим клубом регулярного чемпионата по набранным очкам. В 82 матчах они заработали 114 баллов и опередили вторую «Каролину», на счету которой оказалось 111 очков.

    Последние матчи: В этом году команда Питера Лавиолетта небезосновательно считается одним из главных претендентов на трофей. Безусловно, впереди ее ждет долгий и явно заковыристый путь, но на старте Кубка она провела три подряд уверенных матча с «Вашингтоном» (4:1, 4:3, 3:1).

    В игре №3 «Рейнджерс» снова — второй раз в серии — одержали волевую победу, сумев достаточно быстро отыграться и повести в счете. За час встречи в столице гости нанесли 22 броска в створ ворот, реализовав 13,64%.

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  • Обзор матчей первого раунда Кубка Стэнли 27 апреля
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    • Единственную шайбу ньюйоркцы пропустили уже на 5-й минуте матча, но через 40 секунд восстановили равенство. Еще спустя пару минут «Рейнджерс» вышли вперед благодаря шайбе Гудроу в меньшинстве. Финальную точку в матче поставил Винсент Трочек.

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    Не сыграют: Еще один гостевой матч пропустят Блейк Уилер и Филип Хитил.

    Состояние команды: В матче в столице «Рейнджерс» окончательно убили и без того призрачную интригу. В этой серии финал уже очевиден, команда Лавиолетта обеспечит себе выход в 1/4 в самое ближайшее время.

    Статистика для ставок

    • Всего в одной домашней игре из последних шести «Вашингтон» забросил больше двух шайб

    • «Рейнджерс» добились шести побед в последних семи матчах за пределами «Мэдисон Сквер Гарден»

    • В шести выездных матчах из последних восьми «Рейнджерс» забивали от трех и более голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 3.19, ничья — в 4.53, а победа «Рейнджерс» — в 2.08.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.06, на тотал меньше 5.5 — за 1.89.

    Прогноз: Исход этого противостояния стал понятен в ночь на 27 апреля, несмотря на пустую формальность вроде четвертой победы «Рейнджерс».

    Имея ощутимое преимущество над «Кэпиталз», гости добьются уверенного результата в ближайшей игре и в который раз не позволят столичному клубу продемонстрировать все свои атакующие — и при этом довольно ограниченные — умения.

    Ставка: «Рейнджерс» не проиграют + ТМ 6.5 за 1.92.

    Прогноз: Как и в предыдущей гостевой встрече, фаворит вполне способен выдать эталонный во всех смыслах матч, который позволит ему одним из первых уладить вопрос с выходом в 1/4 финала.

    Ставка: «Рейнджерс» не проиграют ни одного периода за 2.70.

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    Ставка и прогноз на матч «Вашингтон» — «Рейнджерс» с коэффициентом 1.92. Дата матча: 29.04.2024. Прогнозы на хоккей. «Рейнджерс» снимут все вопросы в четвертой игре?
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