прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, ставка за 2.06

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «Арене-2000» 25 октября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.06.

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«Локомотив»

Турнирное положение: «Локомотив» после 18 матчей вернулся на вершину Запада с 26 очками. По дополнительным показателям ярославцы опережают ЦСКА, а ряд ближайших преследователей — на 2 балла.

Последние матчи: После домашнего разгрома минского «Динамо» (6:1) «Локомотив» крупно уступил в гостях «Северстали» (2:5). Однако выездная встреча с «Сочи» завершилась уверенной победой ярославцев (6:3).

Вернувшись домой, команда Дмитрия Квартальнова «всухую» проиграла «Нефтехимику» (0:1). В следующем матче «Локо» принимал московское «Динамо», которое сумел обыграть в овертайме (2:1, ОТ).

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Не сыграют: Максим Берёзкин, Александр Радулов, Данил Романцев.

Состояние команды: Чемпионский состав позволяет Локомотиву оставаться среди фаворитов Запада. При Квартальнове ярославцы пытаются найти оптимальное сочетание строгости и остроты.

Со стабильностью в последние недели ярославцы испытывают определенные проблемы. В четырех предыдущих матчах «Локо» потерпел два поражения, а в двух последних — отметился одной заброшенной шайбой в сумме.

«Северсталь»

Турнирное положение: «Северсталь» с 24 очками после 19 встреч опустилась на 4-ю позицию Запада. По дополнительным показателям череповчане уступают московскому «Спартаку», но опережают «Шанхайских Драконов».

Последние матчи: В середине октября «Северсталь» выдала серию из трех домашних побед подряд, поочередно разобравшись со СКА (2:0), «Локомотивом» (5:2) и «Торпедо» (4:1).

Однако продолжение домашнего этапа обернулось разгромным поражением от «Шанхайских Драконов» (1:5). В последнем выезде команда Андрея Козырева также осталась без очков, уступив московскому «Спартаку» (1:3).

Не сыграют: Андрей Чуркин, Геннадий Чалый, Егор Граф, Николай Буренов.

Состояние команды: Октябрьский подъем вывел Северсталь в число лидеров Запада. Череповчане прибавили в реализации, хотя последние матчи с «Драконами» и «Спартаком» напомнили о цене ошибок в защите.

На фоне серии из семи побед кряду команда Андрея Козырева дважды кряду осталась без турнирных приобретений, забросила две шайбы в сумме и пропустила восемь голов.

На что ставят в матче Локомотив — Северсталь Букмекерские коэффициенты на матч Локомотив — Северсталь: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Локомотив» победил «Северсталь» в шести последних домашних матчах

В трех из четырех последних очных матчей была установлена ничья в основное время

В шести из семи предыдущих личных встреч на льду «Локомотива» было забито 5 и менее голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 1.82, ничья — в 4.44, победа «Северстали» — в 3.93.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.34, на тотал меньше 5.5 — за 1.60.

Прогноз: В подавляющем большинстве матчей «Локомотив» является фаворитом, предпочитая контролировать игру через дисциплинированную оборону, однако череповчане умеют разрушать такие схемы активным прессингом. Гости наверняка проведут немало времени в атаке.

2.06 «Северсталь» не проиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.06 на матч Локомотив — Северсталь принесёт прибыль 1060₽, общая выплата — 2060₽

Ставка: «Северсталь» не проиграет за 2.06.

Прогноз: Ярославцы редко дают соперникам много пространства, но высокая интенсивность игры «Северстали» вынуждает защитников чаще ошибаться. Череповецкая команда хорошо использует быстрые переводы шайбы.

2.00 Индивидуальный тотал «Северстали» больше 2 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Локомотив — Северсталь позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Северстали» больше 2 за 2.00.