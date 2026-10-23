«Вашингтон» наберет очки при своих трибунах?

прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 2.20

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Баффало». Игра пройдет на «Кэпитал Уан-Арене» 25 октября. Начало встречи — в 02:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.

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«Вашингтон»

Турнирное положение: С 10 очками после девяти матчей «Вашингтон» опустился на 11-е место Восточной конференции. От зоны плей-офф столичный коллектив отстает на 2 турнирных пункта.

Последние матчи: Домашнее поражение от «Сиэтла» (3:5) «Вашингтон» дополнил неудачным выездом к «Каролине» (2:4). Однако следующие две встречи столичные хоккеисты провели на своем льду и выиграли обе.

Сначала команда Спенсера Карбери одолела «Монреаль» (5:4), а через два дня справилась с «Нью-Джерси» (4:2). Впрочем, очередной домашний матч завершился поражением от «Лос-Анджелеса» (2:5).

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Не сыграют: Пьер-Люк Дюбуа, Расмус Сандин, Джастин Сурдиф, Логан Томпсон.

Состояние команды: С обновленным составом Вашингтон пока не вышел на ожидаемый уровень явного претендента на топ-8. Столичные хоккеисты неплохо реализуют свои моменты, но часто сами отдают инициативу.

В четырех из пяти последних матчей команда Спенсера Карбери пропускала четыре и более голов, а по ходу двух последних проигранных встреч «Кэпиталз» открывали счет.

«Баффало»

Турнирное положение: «Баффало» после десяти встреч имеет в активе 10 очков и находится на 13-й позиции Востока. По дополнительным показателям «Сейбрз» уступают «Вашингтону» и «Монреалю», а от кубковой восьмерки отстают на 2 балла.

Последние матчи: После домашней победы над «Флоридой» (5:3) «Баффало» отправился в Монреаль, где уступил «Канадиенс» по буллитам (3:4). Зато в Торонто «Сейбрз» добились успеха в овертайме (5:4).

Накануне команда Линди Раффа вновь проиграла «Монреалю» (3:4, ОТ). Вернувшись домой, «Баффало» уступил «Филадельфии» (1:3).

Не сыграют: Сэм Кэррик, Джастин Данфорт, Мэтт Гжельцык, Алекс Лайон, Конор Тимминс.

Состояние команды: Убедительный прошлый сезон повысил ожидания от Баффало, но на старте нового чемпионата команде, как правило, приходится отыгрываться, а проблемная защита не справляется с нагрузкой.

На текущий момент в активе «Баффало» — две победы в семи последних матчах. В девяти из десяти встреч со старта сезона коллектив Линди Раффа пропускал три и более голов.

На что ставят в матче Вашингтон — Баффало Букмекерские коэффициенты на матч Вашингтон — Баффало: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Вашингтон» победил в трех из четырех последних очных матчей на своей территории

В десяти последних личных встречах на льду «Вашингтона» было забито 6 и более голов

«Вашингтон» забрасывал 4 шайбы и более в трех последних личных встречах дома

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 2.20, ничья — в 4.37, победа «Баффало» — в 2.87.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.60, на тотал меньше 5.5 — за 2.25.

Прогноз: «Баффало» испытывает кадровые трудности в обороне и допускает провалы при позиционных атаках соперника. «Вашингтон» дома должен увереннее распоряжаться шайбой и диктовать темп.

2.20 «Вашингтон» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч Вашингтон — Баффало позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: «Вашингтон» победит за 2.20.

Прогноз: Защитная линия «Баффало» недостаточно надежна под давлением, а вратари не всегда выручают после ошибок партнеров. «Вашингтон» со своей стороны получит хорошие условия для серийных атак.

1.75 Индивидуальный тотал «Вашингтона» больше 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.75 на матч Вашингтон — Баффало позволит вывести на карту выигрыш 750₽, общая выплата — 1750₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Вашингтона» больше 3 за 1.75.