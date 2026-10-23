прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 2.01

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Оттава» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет в «Канадиен Тайер Центре» 25 октября. Начало встречи — в 02:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.01.

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«Оттава»

Турнирное положение: В 11 матчах «Оттава» заработала 14 очков и закрепилась на 5-й строчке Восточной конференции. По дополнительным показателям канадцы опережают «Торонто», уступая при этом «Тампе-Бэй».

Последние матчи: После разгромного поражения от «Сент-Луиса» (2:7) «Оттава» обыграла дома «Айлендерс» по буллитам (2:1). Однако выезд к «Филадельфии» обернулся очередной неудачей (1:3).

Вернувшись на свой лед, команда Трэвиса Грина разгромила «Флориду» (5:1), но уже на следующий день потерпела крупное поражение от «Сан-Хосе» (2:6).

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Не сыграют: Тома Шабо, Уильям Эклунд, Кертис Макдермид, Линус Уллмарк.

Состояние команды: Хороший стартовый отрезок укрепил позиции Оттавы в верхней части Востока. Команда Грина научилась добиваться результата без обилия моментов.

По заброшенным шайбам (31 в 11 матчах) «Сенаторз» имеют второй худший показатель среди клубов из топ-8, опережая только «Айлендерс». Лишь в одной игре из пяти предыдущих канадцы забили больше двух голов.

«Рейнджерс»

Турнирное положение: «Рейнджерс» с 15 очками после 12 матчей занимают 3-е место на Востоке. От идущего выше «Бостона» ньюйоркцы отстают на 2 зачетных балла, опережая ближайших преследователей на 1 пункт.

Последние матчи: Домашнюю победу над «Тампой-Бэй» (4:1) «Рейнджерс» сменили двумя гостевыми поражениями. Сначала ньюйоркцы крупно уступили «Нью-Джерси» (1:7), а затем проиграли «Коламбусу» в овертайме (0:1, ОТ).

Вернувшись домой, команда Майка Салливана разгромила «Анахайм» (5:2). Однако в следующем матче ньюйоркцы вновь остались без очков, уступив на выезде «Торонто» (4:5).

Не сыграют: Игорь Шестеркин, Йоонас Корписало, Адам Сикора, Джо Велено.

Состояние команды: Манхэттенская перестройка уже приносит Рейнджерс результат. Ньюйоркцы заметно прибавили в домашних матчах и вновь претендуют на ведущие позиции на Востоке.

В родном «Сквер Гарден» «Рейнджерс» ранее одержали семь побед кряду, забросив четыре шайбы и более в пяти встречах. При этом в гостях команда Салливана отвоевала всего один зачетный балл в четырех матчах.

Статистика для ставок

«Рейнджерс» не выигрывают на выезде на протяжении четырех матчей кряду

«Оттава» победила в трех из четырех последних личных встреч

В трех из четырех последних личных встреч было забито 6 и более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Оттавы» оценивается букмекерами в 2.36, ничья — в 4.26, победа «Рейнджерс» — в 2.69.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.80, на тотал меньше 5.5 — за 2.11.

Прогноз: «Оттава» часто испытывает трудности с организацией позиционных атак, тогда как «Рейнджерс» в последних матчах выглядят предпочтительнее благодаря более сбалансированному хоккею.

2.01 «Рейнджерс» победят в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.01 на матч Оттава — Рейнджерс принесёт прибыль 1010₽, общая выплата — 2010₽

Ставка: «Рейнджерс» победят в матче за 2.01.

Прогноз: Проблемы «Оттавы» с реализацией компенсируются агрессивной игрой у чужих ворот. При этом кадровые потери в обороне хозяев открывают дополнительные перспективы для атак «Рейнджерс».

1.76 Тотал больше 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.76 на матч Оттава — Рейнджерс принесёт прибыль 760₽, общая выплата — 1760₽

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.76.