НХЛ. «Рейнджерс» третий раз выиграл у «Вашингтона», «Колорадо» разгромил «Виннипег», «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»

«Вашингтон» — «Рейнджерс» — 1:3
Счет в серии стал 3-0 в пользу команды из Нью-Йорка.
Российский голкипер гостей Игорь Шестеркин отразил 28 из 29 бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.
У форварда «Кэпиталз» Александра Овечкина — «-1».
Четвертая игра состоится в понедельник, 29 апреля.
НХЛ. Плей-офф
«Вашингтон» — «Рейнджерс» — 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)
Голы: Карлсон — 1 (Оши, Фехервари), 5:34 — 1:0. Крайдер — 2 (Зибанежад, Рословик), 6:08 — 1:1. Гудроу — 1 (мен., Трочек, Труба), 8:08 — 1:2. Трочек — 2 (бол., Зибанежад, Фокс), 35:22 — 1:3Вратари: Линдгрен — ШестеркинШтраф: 10 — 14Броски: 29 (8+7+14) — 22 (10+7+5)
«Вашингтон» — «Рейнджерс» — 1:3
«Нэшвилл» — «Ванкувер» — 1:2
«Кэнакс» вышли вперед в серии — 2-1.
Четвертый матч в серии состоится 29 апреля.
НХЛ. Плей-офф
«Нэшвилл» — «Ванкувер» — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Голы: Миллер — 1 (бол., Хьюз, Петтерссон), 13:23 — 0:1. Босер — 1 (бол., Миллер, Хьюз), 24:33 — 0:2. Евангелиста — 1 (Зукер, Каррье), 56:48 — 1:2Вратари: Сарос — ДесмитШтраф: 10 — 14Броски: 30 (5+11+14) — 12 (3+6+3)
«Нэшвилл» — «Ванкувер» — 1:2
«Колорадо» — «Виннипег» — 6:2
«Эвеланш» ведут в серии — 2-1.
Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил одну шайбу. Он отметился голом в третьем подряд матче.
Четвертый матч в серии состоится 28 апреля.
НХЛ. Плей-офф
«Колорадо» — «Виннипег» — 6:2 (1:0, 0:2, 5:0)
Голы: Паризе — 2 (Мэнсон, Миттельштадт), 11:18 — 1:0. Тоффоли — 1 (Демело, Элерс), 25:03 — 1:1. Моррисси — 2 (бол., Шайфли, Монахэн), 30:50 — 1:2. Маккиннон — 2 (бол., Рантанен, Макар), 42:11 — 2:2. Ничушкин — 3 (бол., Рантанен, Маккиннон), 44:39 — 3:2. Лехконен — 3 (Миттельштадт, Тэйвз), 48:11 — 4:2. Колтон — 1 (Миттельштадт, Жирар), 52:35 — 5:2. Тэйвз — 1 (мен., п.в., Кольяно), 56:25 — 6:2Вратари: Георгиев — ХеллибакШтраф: 11 — 19Броски: 40 (12+16+12) — 24 (9+10+5)
«Колорадо» — «Виннипег» — 6:2
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 1:6
Счет в серии 2-1 в пользу «Эдмонтона».
Четвертый матч пройдет 29 апреля и начнется в 5:30 мск.
НХЛ. Плей-офф
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 1:6 (0:3, 1:1, 0:2)
Голы: Хаймэн — 5 (Экхольм), 6:42 — 0:1. Драйзайтль — 2 (Кейн, Нерс), 15:36 — 0:2. Макдэвид — 1 (бол., Бушар, Драйзайтль), 18:34 — 0:3. Даути — 2 (Байфилд, Андерсон), 25:32 — 1:3. Кейн — 1 (Сиси, Нюджент-Хопкинс), 27:39 — 1:4. Хаймэн — 6 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 46:37 — 1:5. Драйзайтль — 3 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 52:38 — 1:6Вратари: Тэлбот — СкиннерШтраф: 47 — 55Броски: 28 (8+10+10) — 41 (16+10+15)