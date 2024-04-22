«Я сделаю из Чимаева куклу и в 2025-м подерусь за пояс» — громкое интервью Бо Никала, восходящей звезды UFC

Бо Никал, как и Чимаев, не потерпел в ММА ни единого поражения. В UFC у него 3 досрочных победы кряду

Никал не видит в Чимаеве угрозу для себя

Трехкратный чемпион NCAA по борьбе и проспект UFC в среднем весе Бо Никал продолжил свое восхождение в промоушене на 300-м юбилейном карде, победив во втором раунде Коди Брандейджа удушающим приемом.

Этот поединок стал первым, когда Никал дошел до второго раунда в непродолжительной карьере в ММА, но, тем не менее, сохранил статус непобежденного. Теперь у Бо профессиональный рекорд в смешанных единоборствах 6-0. И все 6 побед были досрочными.

У Никала много фанатов, но есть человек, который до сих пор не впечатлен достижениями Бо, и это Хамзат Чимаев. Эти двое обменивались колкостями большую часть прошлого года, и после боя Никала на UFC 300 «Борз» опубликовал в социальных сетях очередную негативную реакцию. Увидев это, Никал был в восторге.

«Мне это нравится» — сказал Никал в интервью на Часе ММА.

«Он тоже видит, насколько я хорош. Это хорошо для меня, хорошо для него, хорошо для спорта. Ведь мы собираемся устроить бой с ним.

Бо Никал против Джейми Пикетта globallookpress.com

Я бы просто в ответ на это хотел сказать ему: эй, с кем ты дрался при счете 5:0, братан? С каким-то случайным чуваком в Европе? Я дерусь в UFC на UFC 300 — это разные уровни.

И я думаю, что людям просто нужно узнать меня получше. Чем больше они узнают меня, тем больше они будут понимать, что, я тот самый парень, и никто другой ничего не может с этим поделать.

Не удивлюсь, если, когда мы будем драться с Чимаевым, я буду фаворитом, таким же, каким я был против всех этих людей, побитых мной ранее»

28-летний Никал подталкивал Чимаева к потенциальному бою с тех пор, как официально присоединился к UFC в 2023 году. Титулованный борец считается одним из самых перспективных бойцов ММА, и на данный момент его результаты в UFC подтверждают эту шумиху.

Никал выиграл 2 дебютных боя уже в первом раунде у Закари Боррего и Донована Бирдо в претендентской серии Даны Уайта, а затем начал свою карьеру в промоушене и отметился не менее быстрыми финишами в поединках против Джейми Пикетта, Коди Брандейджа и Вэла Вудберна, которого и вовсе нокаутировал за 38 секунд.

Бо рассказал, в чем заключается успех «Борза» в UFC

Хамзат Чимаев globallookpress.com

Никал знает, что бой с Чимаевым — дело далекого будущего, но он уверен, что сможет справиться с непобежденным чеченцем также легко, как с тем же Брандейджем, когда они встретятся.

«Думаю, я бы поступлю с ним точно также, как с последним парнем. Я уложу его, сделаю из него тряпичную куклу и начну бросать его по клетке.

Чимаев далеко не самый крупный боец в среднем весе, да и к тому же он устает. Думаете, его первый раунд в нашем бою будет немного лучше и станет более конкурентоспособным? Вероятно, да.

Но если этот бой продлится 5 раундов, я не думаю, что он продержится все 5 раундов, если быть честным. И это, на мой взгляд, своего рода общая оценка. Будет ли тяжело в начале? Он собирается наброситься на меня? Абсолютно.

Но я не думаю, что он сможет по-настоящему побить меня или сделать что-то, что нанесет мне такой сильный урон, что я не смогу ничего сделать в этом бою»

На данный момент Чимаев движется именно в ту сторону, где Никал надеется быть в будущем — в гуще разговоров о титуле чемпиона в среднем весе.

После того, как «Борз» расправился со своими первыми семью противниками в UFC, большинство из которых он прошел легко, Чимаев собирается сразиться с бывшим чемпионом в категории до 83,9 кг Робертом Уиттакером 22 июня в рамках дебютного турнира промоушена в Саудовской Аравии.

Никала не очень волнует, кто выиграет этот матч, хотя он признает, что, если победит Чимаев, это превратит его неизбежное противостояние с «Борзом» в более масштабный бой.

Так что в этом смысле он эгоистично добивается успеха своего соперника. И Никал считает, что критика, с которой столкнулся Чимаев после трудовой победы над бывшим чемпионом в полусреднем весе Камару Усманом, преувеличена.

Никал рассчитывает подраться за пояс UFC в 2025-м

Bo Nickal | HIGHLIGHTS (2023)

«Я думаю, что всякий раз, когда кого-то хвалят и раздувают шумиху, это, вероятно, заходит слишком далеко. Такая ситуация может быстро выйти из-под контроля.

Есть и отрицательная сторона, и положительная сторона, и тогда реальность, вероятно, где-то посередине для всех. Но я действительно верю, что с его навыками он мог бы быть чемпионом. Хамзат создал себе такую репутацию, что парни его боятся.

Например, я гарантирую вам, что Уиттакер в ужасе от того, на что способен Чимаев. Независимо от того, как Чимаев дрался с Усманом в открытую или нет, он уже создал эту репутацию и укрепил ее.

Разница со мной в том, что я также создал себе свою собственную репутацию, я также знаю, на что я способен, и я точно знаю, что у него нет шансов поступить так со мной.

Репутационный аспект имеет большое к тому, почему он выигрывал бои так, как он их выигрывал, и почему он соревнуется так, как он соревнуется. Но я действительно думаю, что у него есть навыки, которые помогут ему стать чемпионом UFC»

Что касается собственного ближайшего будущего, Никал уже нацелен вернуться к активным действиям в конце июля или начале августа.

«Я хочу поскорее начать приближаться к рейтингам здесь. Это забавно, потому что, как только ты попадаешь в рейтинг, тебе на самом деле не нужно драться со всеми.

В рейтинге 15 парней, и мне не нужно драться с 15-ю парнями, чтобы получить бой за пояс, верно? Мне нужно подраться только с двумя или тремя. Получается, что если я буду драться с рейтинговым парнем, то вполне возможно, что в течение шести месяцев я уже смогу выйти на титульник.

Итак, я думаю, что хочу заполучить, может быть, еще одного или двух бойцов, которые за пределами топ-15, а затем, возможно, в начале следующего года начать проходить рейтинговых парней. 2025 год — подходящее время, чтобы сразиться за пояс. Примерно так я себе представляю свой путь в UFC» — добавил в завершении Никал.