Прохазка деклассировал Ракича и устроил шоу на UFC 300. «Самурай» заслужил шанс вернуть пояс

Иржи Прохазка закрыл поражение от Алекса Перейры яркой победой на UFC 300. Чешский самурай не оставил шансов Александру Ракичу

Сначала напугал фанатов, а потом уничтожил Ракича

Поединки с участием Иржи Прохазки зачастую получаются очень захватывающими и с необычными сценариями. Именно таковым вышло очередное противостояние чешского самурая на UFC 300 против Александра Ракича.

Иржи не изменяет самому себе и продолжает в поединках держать руки опущенными, встречая все удары соперников лицом. Прошлый бой в такой манере для него получился неудачным. Тогда он наткнулся на сокрушительный левый хук Перейры и упал в нокаут.

По началу поединка с Ракичем были предпосылки к тому, что история предыдущего боя с Алексом повторится. Чех действовал первым номером, правда его оппонент очень грамотно встречал на контратаках.

UFC 300: Иржи Прохазка — Слова после боя

Мощные лоу-кики и джебы Ракича раз за разом долетали до цели. Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе не мог подобрать никакого противоядия к тактичной работе австрийца. Первая пятиминутка однозначно ушла в актив Александра.

Но вот после перерыва все изменилось. Иржи взвинтил темп, и хоть и пропускал удары, продолжал идти вперед, несмотря ни на что. Он сблизился с оппонентом, зарубился с ним, потряс его и далее добил в партере.

Пережив непростой первый отрезок, Прохазка перехватил инициативу и деклассировал Ракича во втором раунде. Иржи порадовал публику на UFC 300, получил бонус за лучшее выступление вечера вместе с Максом Холлоуэем и вернул себе первую строчку в рейтинге полутяжеловесов.

Боя с Хиллом не будет, у Джамала есть новый противник

Джамал Хилл globallookpress.com

Параллельно на том же турнире UFC 300 состоялся титульный поединок в полутяжелом весе между Джамалом Хиллом и Алексом Перейрой. Конкурентного противостояния в главном событии вечера не вышло.

Бразилец уже в первом раунде отправил в нокаут разговорчивого Хилла первым же точным попаданием. Теперь Джамалу, чтобы вновь выйти на титульный поединок, нужна победа над топовым оппонентом.

Таковым он видил Иржи Прохазку, которому бросил вызов сразу же после окончания турнира UFC 300. Правда, чешский самурай не горит желанием встречаться в клетке с Хиллом.

Прохазка ответил отказом на желание американца подраться и заявил, что его интересует исключительно титульный поединок. Матчмейкеры UFC, недолго думая, нашли Хиллу нового соперника.

Джамал 29 июня в одном карде с Майклом Чендлером и Конором Макгрегором проведет бой против восьмого номера рейтинга полутяжеловесов Халила Раунтри. Их поединок уже официально утвержден, а значит противостояние Хилла с Прохазкой не состоится.

Тут же возникает вопрос: а кто станет следующим соперником Иржи? Если учесть, что чех снова первый номер рейтинга, то драться еще раз против того, кто ниже в ростере, нет никакого смысла.

Прохазка украл титульник у Анкалаева

Магомед Анкалаев globallookpress.com

После доминирующего выступления Перейры на UFC 300 у него на данный момент в полутяжелом весе есть только 2 соперника. Один из них — Иржи Прохазка, а второй вариант Магомед Анкалаев.

Россиянин никому не проигрывает на протяжении 11-ти боев кряду. На его счету 10 побед и одна ничья, и такая серия однозначно заслуживает титульного поединка. Но в UFC не хотят видеть Анкалаева чемпионом.

Даже громкая победа над Джонни Уокером нокаутом во втором раунде ни к чему не привела. Впрочем, своим выступлением на UFC 300 Прохазка однозначно затмил успех Анкалаева.

Он побил соперника из первой пятерки рейтинга, тогда как Уокер вне топ-5. Да и победа была завоевана на историческом турнире в ярчайшем поединке с непредсказуемым сценарием.

Сложно сказать, что кто-то из пары Иржи и Магомеда заслуживает титульник больше друг друга. Но слухов о возвращении Анкалаева октагон как не было, так и нет. Параллельно Прохазка уже раскручивает реванш с Перейрой.

«Самурай» готов выйти на следующем номерном карде UFC 301 в Бразилии, спустя 2 недели после предыдущего выступления. С вероятностью на 90% следующим соперником Перейры будет именно Прохазка, потому как этого поединка хотят абсолютно все.

Перейра не против еще раз подраться с Иржи

Алекс Перейра globallookpress.com

Алекс сейчас едва ли не главная звезда промоушена в отсутствии Конора Макгрегора и Джона Джонса. «Поатан» в кратчайшие сроки стал двойным чемпионом UFC. А прошедший кард, возглавляемый боем Перейры и Хилла, вошел в топ-3 самых выгодных турниров в истории промоушена в плане продажи билетов.

Для такого бойца UFC может сделать исключение и пойти у него на поводу. А сам Алекс, скорее, примет реванш с Прохазкой, которого побил в ноябре, чем встретится с Анкалаевым.

Вероятно, драться против Магомеда пока Перейра не готов из-за колоссальной разницы навыков в борьбе. Можно сколько угодно говорить о том, что Алекс еще ни разу не проиграл в UFC сабмишном.

На самом деле, защита Перейры от борьбы не лучше, чем у середняков лиги. А вот атакующий уровень грэпплинга даже хуже, он сводится к нулю. Слабый уровень Алекса в партере в общем, и в защите, и в атаке, показал его первый бой против Адесаньи. Исраэль, не являющийся базовым борцом, легко переводил Алекса на землю.

Прохазка в ноябрьском бою также легко стягивал бразильца вниз. Но тогда «Поатана» от поражения спас в гонг на перерыв, а в итоге поединок завершился победой нокаутом со стороны Перейры.

Уверенность Алекса, связанная с результатом предыдущего выступления против Иржи, это главный аргумент, почему чемпион полутяжелого дивизиона UFC выберет реванш против чеха.

По мнению Перейры, это менее рискованный вариант и в данной ситуации с бразильцем сложно не согласиться.