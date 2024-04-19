Царукян прошел Оливейру, Холлоуэй в топе легковесов. Почему Порье подерется за пояс с Махачевым?

После ярких побед Царукяна и Холлоуэя на UFC 300 глава лиги Дана Уайт сделал неожиданный анонс титульника в легком весе между Порье и Махачевым

Холлоуэй после нокаута с Гейджи заслуживает любой бой

Повторение самого позднего нокаута в истории UFC, да еще и в поединке за пояс BMF, не может обойтись без внимания. На 300-м юбилейном турнире Макс Холлоуэй во второй раз в своей карьере поднялся в легкий дивизион.

После первой неудачной попытки в бою с Дастином Порье второе пришествие «Благословенного» в категорию до 70,3 кг завершилось невероятной феерией. Холлоуэй разбивал Гейджи на протяжении всех пяти раундов, а в конце поединка предложил ему зарубиться.

Джастин не сумел воспользоваться предложенным шансом от соперника и на последней секунде встречи улетел в глубокий нокаут после пропущенного правого хука. Столь яркий финиш Макса однозначно претендует на лучший нокаут года и один из лучших выступлений последнего десятилетия в ММА.

Благодаря данной победе, «Благословенный» сразу же ворвался в топ-15 легкого дивизиона, но непонятно почему он обосновался лишь на девятой строчке, хотя побил уже бывшего второго номера рейтинга.

Макс Холлоуэй globallookpress.com

Более логичным после подобного исхода было бы пребывание Холлоуэя в первой пятерке или даже в топ-3. Возможно, так случилось потому, что Макс поставил приоритетной целью вернуть титул в привычной для себя полулегкой весовой категории.

Сразу же после победы на UFC 300 «Благословенный» заявил о желании драться с новым чемпионом дивизиона до 66 кг Илией Топурией. Грузин тоже заинтересован в этом поединке.

Между бойцами уже завязалась словесная перепалка в соцсетях. Не исключено, что после UFC 300 Холлоуэй получит титульный поединок с Топурией быстрее, чем бывший доминирующий чемпион дивизиона Александр Волкановски.

Наверное, именно поэтому матчмейкеры не включили Макса в топ-5 в категории, где королем является Ислам Махачев. Впрочем, от идеи подраться за второй титул гаваец не отказывался.

Такой исход развития событий для Холлоуэя всего лишь вопрос времени. Исходя из соревновательной логики, Макс второй кандидат на пояс в легком дивизионе.

Царукяну обязаны были дать реванш с Махачевым

UFC 300: Арман Царукян — Интервью после победы

А главным претендентом на пояс в данной ситуации является Арман Царукян, победивший на UFC 300 бывшего чемпиона легкого веса Чарльза Оливейру. Поединок для россиянина получился немного нервным.

Однако вопросов к победе Царукяна нет никаких — здесь все абсолютно заслуженно. Самым трудным для Армана вышел стартовый отрезок. После неудачного мидл-кика бразилец поймал его ногу и перевел на землю.

Почти 2,5 минуты россиянину пришлось пребывать в глухой обороне и защищаться от натиска Оливейры в партере. Ближе к концовке раунда Арман сумел выбраться и сам занял доминирующую позицию на земле.

Впрочем, он попался на гильотину, которая едва не привела к поражению. Тем не менее, после перерыва борьба Чарльза сошла на нет. Второй отрезок полностью прошел под диктовку Армана как в стойке, так и в партере.

В заключительной пятиминутке россиянин тоже был лучше. Единственное, на что хватило бывшего чемпиона дивизиона, так это на очередную попытку контратаки в позиции лежа на земле.

Царукян снова попался на гильотину, однако 15-секундное давление на шею россиянина от Чарльза ни к чему не привело. Оливейра проиграл бой раздельным решением судей и уступил своему сопернику первую строчку в рейтинге легковесов.

Арман вышел на серию из трех выигранных поединков кряду. Победа над «Дю Бронксом» стала самой громкой в его карьере. Выиграть у Чарльза также ярко, как это получилось в октябре 2022 года у Махачева, не вышло.

Однако Оливейра это один из лучших легковесов в истории промоушена, который является настоящим кошмаром и проверкой на прочность для каждого топа. В любом случае, Арман теперь первый номер рейтинга.

И удивительно, что матчмейкеры UFC проигнорировали данный факт, объявив следующим претендентом на титул того, кто в данной ситуации бой за пояс не заслужил.

Порье получил третий титульник в карьере

Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье globallookpress.com

Ряд громких побед со стороны Царукяна и Холлоуэя не привел их к титульным боям в легком весе. И сразу же после окончания юбилейного турнира UFC 300 Дана Уайт анонсировал бой Махачева против Порье в июне.

Дастин, безусловно, легенда этого спорта. Но сейчас он лишь четвертый в рейтинге, и у него нет победы над прямым конкурентом из числа участников титульной гонки. Тому же Джастину Гейджи он проиграл летом 2023 года нокаутом.

«Бриллианту» удалось закрыть то поражение на UFC 298 в противостоянии с Бенуа Сен-Дини. Дастин нокаутировал проспекта, шедшего на серии из пяти досрочных побед кряду, во втором раунде.

Бенуа — это восходящая звезда дивизиона. Данного бойца нет даже в топ-10. Это не тот соперник, победа над которым должна выводить на титульный поединок. Почему же UFC в данной ситуации выбрал в качестве претендента именитого ветерана, а не того, кто заслужил?

Что касается ситуации с Холлоуэем — здесь все понятно. У промоушена на Макса есть планы в полулегком дивизионе. Да и шансов против Топурии у него гораздо больше, чем в поединке с Махачевым из-за внушительной разницы в габаритах.

Гейджи после проигрыша «Благословенному» навсегда покинул титульную гонку. Временно из нее выпал и Чарльз Оливейра. А вот Армана Царукяна промоушен просто не хочет продвигать к чемпионскому поясу.

Наглядным тому аргументом является его победа раздельным решением судей над бразильцем. Это был знак протеста от UFC, где в очередной раз спортивная составляющая отошла на второй план.

В медийном плане бой Порье-Махачев выглядит для промоушена более прибыльным, чем реванш Ислама с Царукяном. Однако сложно представить, что Дастин сумеет навязать чемпиону сопротивление.

Арман с его уровнем борьбы смог бы это сделать. Но для Порье, проигравшего ранее в одностороннем порядке сабмишнами Нурмагомедову и Оливейре в титульниках, поединок с Махачевым — это приговор на очередное поражение.