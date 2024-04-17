Холлоуэй сенсационно финишировал Гейджи. Этого нокаута испугался даже Топурия

На UFC 300 Макс Холлоуэй в поединке в легком весе нокаутировал Джастина Гейджи в пятом раунде и стал новым обладателем титула BMF

Холлоуэй ввел в экстаз поклонников ММА своим выступлением на UFC 300

Противостояние Макса Холлоуэя и Джастина Гейджи в легком весе за пояс BMF еще до начала UFC 300 привлекло к себе огромное количество внимания. По мнению поклонников ММА, именно эта битва должна была возглавить юбилейный кард.

Так что бой Гейджи-Холлоуэй смело можно назвать народным мэйн-ивентом. На пресс-конференции перед UFC 300 парни уважительно высказывались друг о друге, а в клетку они вышли делать свою работу и радовать фанатов.

Несмотря на преимущество Гейджи в габаритах и ударной мощи, «Хайлайт» не спешил идти вперед и намеренно отдал инициативу сопернику. В такой же манере он действовал и в предыдущем бою против Дастина Порье, но на этот раз данная тактика не сработала.

А все из-за того, что у Макса перед Джастином было солидное преимущество в скорости. «Благословенный» перебивал своего оппонента на любой дистанции. Порой, Гейджи просто не успевал перекрываться и пропускал слишком много.

Холлоуэй vs Гейджи — Нокаут и слова после боя

К концу первого раунда Холлоуэй еще и пробил мощный удар ногой с разворота в корпус, от которого Гейджи заболтало. «Хайлайт» потерял равновесие, но от добивания его спас свисток на перерыв. Если первый отрезок за исключением концовки выглядел конкурентным, то вот далее Макс выбился в лидеры.

Он гораздо чаще и жестче попадал по сопернику и забрал в свой актив второй и третий раунды. Гейджи проснулся лишь в четвертом отрезке. Тогда «Хайлайт» резко взвинтил темп и сам потряс Макса. Пару раз Холлоуэй побывал в состоянии грогги, но грамотный футворк позволил ему избежать еще большего урона.

Правда, в заключительном отрезке Макс снова забрал инициативу. На этот раз уже он давил на соперника и также сумел потрясти его. В какой-то момент Джастин начал убегать, а Холлоуэй обрушил на него град ударов.

Макс отошел назад, а под самый конец поединка предложил Гейджи зарубиться в центре клетки. Парни начали избивать друг друга и тут случилось что-то невероятное: Холлоуэй выбросил правый хук и наглухо вырубил Джастина на последней секунде пятого раунда, оформив самый поздний нокаут в истории UFC!

Топурия резко поменялся в лице, когда увидел нокаут Холлоуэя

Илия Топурия globallookpress.com

Столь неожиданный результат поверг в шок не только переполненную арену, но и нового чемпиона полулегкого дивизиона UFC Илию Топурию, присутствовавшего на турнире. На протяжении всего поединка грузин с улыбкой наблюдал за побоищем.

Но как только Макс одним ударом отправил Гейджи в глубокий сон, выражение лица Топурии сильно изменилось. Непобежденный грузин, ранее называвший Холлоуэя пробитым ветераном, был сильно удивлен таким выступлением «Благословенного».

По окончании турнира UFC 300 Илия в привычной для себя манере заявил, что он сильнейший полулегковес. Также он добавил, что подерется с Холлоуэем до конца года и станет первым бойцом ММА, кто отправит его в нокаут.

Правда, прежней уверенности в глазах Топурии уже не было. Наверняка, такое монструозное выступление заставило нынешнего обладателя титула полулегковесов задуматься о многом и это неудивительно, потому как Макс разгромно выиграл у бойца из более высокого дивизиона.

Теперь Холлоуэй новый обладатель титула BMF. А благодаря победе над Гейджи, он еще и ворвался в топ-10 легковесов. Получается, одним выступлением Макс открыл себе дорогу сразу к двум титульным поединкам.

Впрочем, мысли о чемпионстве в легком весе временно отошли на второй план. Сам Холлоуэй по окончании поединка с Гейджи заявил, что хочет вернуть титул в своем привычном полулегком весе, в котором выступал на протяжении всей карьеры.

Если говорить о шансах против Топурии, то они есть. Да и как их может не быть после такого перформанса? Холлоуэй реанимировал карьеру и солидно прибавил в ударной мощи. Плюс ко всему, у него есть не только бокс, но и удары ногами.

Те же вертушки в корпус Гейджи раз за разом съедал, не блокируя. В данный период времени Холлоуэй, как соперник, для Топурии гораздо опаснее, чем пробитый и потерявший в скорости Волкановски. Да и активно идти вперед, как в битве с Алексом, против Макса Илия точно не станет, иначе его ждет участь Гейджи.

Гейджи может забыть о титульнике в легком весе

Джастин Гейджи globallookpress.com

Такое разгромное поражение, да еще и от бойца, поднявшегося в весе, перечеркнуло все перспективы Гейджи на титульник против Ислама Махачева. Его победа нокаутом над Порье уже в прошлом, а в настоящем — фиаско от «Благословенного».

Теперь Джастин самый последний в очереди на пояс. Возможно, впереди него не только Порье, Царукян, Холлоуэй, но и проигравший Арману Оливейра, а также Матеуш Гамрот. Гейджи уже 35 лет, и после такого выступления его можно записывать в категорию пробитых ветеранов.

Холлоуэй переиграл Джастина по всем параметрам. Еще до нокаута Макс вел по очкам по раундам 4-1. «Хайлайт» толком ничего и не сумел противопоставить своему сопернику. В тактическом плане Джастин полностью провалился.

Но наибольшего внимания заслуживает, конечно же, концовка. Больше всего удивило то, как Джастин повелся на уловку Холлоуэя и стал рубиться с ним. Десяток предыдущих боев с участием Макса показали, что размениваться с таким парнем на ближней дистанции — это настоящее самоубийство.

Как правило, многие бойцы пытаются в клетке реализовать свои лучшие качества. Именно поэтому в последнее время в смешанных единоборствах стало больше тактических поединков, в которых спортивная составляющая брала верх над зрелищностью.

Возможно, другого выхода у Гейджи не было, ведь он проигрывал по очкам. Но включаться ему надо было в четвертом раунде, а не в концовке, после того, как побывал в стоячем нокдауне. Единственный плюс от такой концовки — это положительные эмоции для болельщиков, присутствовавших на трибунах.

Но перспективы Джастина стать чемпионом UFC теперь сошли на нет. Гейджи потерпел самое сокрушительное поражение в карьере и вернулся к тому, с чем пришел в промоушен несколько лет назад — отсутствием бойцовского интеллекта и всякой стратегии в поединках, что для современных реалий ММА просто недопустимо.