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    Холлоуэй сенсационно финишировал Гейджи. Этого нокаута испугался даже Топурия

    Илия Топурия сильно удивился, глядя на то, как Макс Холлоуэй вырубил Джастина Гейджи

    Бои ММА UFC Макс Холлоуэй Джастин Гейджи Дастин Порье Чарльз Оливейра Арман Царукян Александр Волкановски
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    Константин Тюкавин«Оренбург» — «Динамо». Онлайн Джастин Гейджи и Макс ХоллоуэйХоллоуэй сенсационно финишировал Гейджи. Этого нокаута испугался даже Топурия Игроки «Боруссии»Ни юных звезд, ни трофеев. Что такое «Боруссия» Дортмунд в 2024 году?
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    Джастин Гейджи и Макс Холлоуэй
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    Джастин Гейджи и Макс Холлоуэй
    На UFC 300 Макс Холлоуэй в поединке в легком весе нокаутировал Джастина Гейджи в пятом раунде и стал новым обладателем титула BMF

    Холлоуэй ввел в экстаз поклонников ММА своим выступлением на UFC 300

    Противостояние Макса Холлоуэя и Джастина Гейджи в легком весе за пояс BMF еще до начала UFC 300 привлекло к себе огромное количество внимания. По мнению поклонников ММА, именно эта битва должна была возглавить юбилейный кард.

    Так что бой Гейджи-Холлоуэй смело можно назвать народным мэйн-ивентом. На пресс-конференции перед UFC 300 парни уважительно высказывались друг о друге, а в клетку они вышли делать свою работу и радовать фанатов.

    Несмотря на преимущество Гейджи в габаритах и ударной мощи, «Хайлайт» не спешил идти вперед и намеренно отдал инициативу сопернику. В такой же манере он действовал и в предыдущем бою против Дастина Порье, но на этот раз данная тактика не сработала.

    А все из-за того, что у Макса перед Джастином было солидное преимущество в скорости. «Благословенный» перебивал своего оппонента на любой дистанции. Порой, Гейджи просто не успевал перекрываться и пропускал слишком много.

    Холлоуэй vs Гейджи — Нокаут и слова после боя

    К концу первого раунда Холлоуэй еще и пробил мощный удар ногой с разворота в корпус, от которого Гейджи заболтало. «Хайлайт» потерял равновесие, но от добивания его спас свисток на перерыв. Если первый отрезок за исключением концовки выглядел конкурентным, то вот далее Макс выбился в лидеры.

    Он гораздо чаще и жестче попадал по сопернику и забрал в свой актив второй и третий раунды. Гейджи проснулся лишь в четвертом отрезке. Тогда «Хайлайт» резко взвинтил темп и сам потряс Макса. Пару раз Холлоуэй побывал в состоянии грогги, но грамотный футворк позволил ему избежать еще большего урона.

    Правда, в заключительном отрезке Макс снова забрал инициативу. На этот раз уже он давил на соперника и также сумел потрясти его. В какой-то момент Джастин начал убегать, а Холлоуэй обрушил на него град ударов.

    Макс отошел назад, а под самый конец поединка предложил Гейджи зарубиться в центре клетки. Парни начали избивать друг друга и тут случилось что-то невероятное: Холлоуэй выбросил правый хук и наглухо вырубил Джастина на последней секунде пятого раунда, оформив самый поздний нокаут в истории UFC!

    Топурия резко поменялся в лице, когда увидел нокаут Холлоуэя

    Илия Топурия
    globallookpress.com

    Столь неожиданный результат поверг в шок не только переполненную арену, но и нового чемпиона полулегкого дивизиона UFC Илию Топурию, присутствовавшего на турнире. На протяжении всего поединка грузин с улыбкой наблюдал за побоищем.

    Но как только Макс одним ударом отправил Гейджи в глубокий сон, выражение лица Топурии сильно изменилось. Непобежденный грузин, ранее называвший Холлоуэя пробитым ветераном, был сильно удивлен таким выступлением «Благословенного».

    По окончании турнира UFC 300 Илия в привычной для себя манере заявил, что он сильнейший полулегковес. Также он добавил, что подерется с Холлоуэем до конца года и станет первым бойцом ММА, кто отправит его в нокаут.

    Правда, прежней уверенности в глазах Топурии уже не было. Наверняка, такое монструозное выступление заставило нынешнего обладателя титула полулегковесов задуматься о многом и это неудивительно, потому как Макс разгромно выиграл у бойца из более высокого дивизиона.

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    • Теперь Холлоуэй новый обладатель титула BMF. А благодаря победе над Гейджи, он еще и ворвался в топ-10 легковесов. Получается, одним выступлением Макс открыл себе дорогу сразу к двум титульным поединкам.

    Впрочем, мысли о чемпионстве в легком весе временно отошли на второй план. Сам Холлоуэй по окончании поединка с Гейджи заявил, что хочет вернуть титул в своем привычном полулегком весе, в котором выступал на протяжении всей карьеры.

    Если говорить о шансах против Топурии, то они есть. Да и как их может не быть после такого перформанса? Холлоуэй реанимировал карьеру и солидно прибавил в ударной мощи. Плюс ко всему, у него есть не только бокс, но и удары ногами.

    Те же вертушки в корпус Гейджи раз за разом съедал, не блокируя. В данный период времени Холлоуэй, как соперник, для Топурии гораздо опаснее, чем пробитый и потерявший в скорости Волкановски. Да и активно идти вперед, как в битве с Алексом, против Макса Илия точно не станет, иначе его ждет участь Гейджи.

    Гейджи может забыть о титульнике в легком весе

    Джастин Гейджи
    globallookpress.com

    Такое разгромное поражение, да еще и от бойца, поднявшегося в весе, перечеркнуло все перспективы Гейджи на титульник против Ислама Махачева. Его победа нокаутом над Порье уже в прошлом, а в настоящем — фиаско от «Благословенного».

    Теперь Джастин самый последний в очереди на пояс. Возможно, впереди него не только Порье, Царукян, Холлоуэй, но и проигравший Арману Оливейра, а также Матеуш Гамрот. Гейджи уже 35 лет, и после такого выступления его можно записывать в категорию пробитых ветеранов.

    Холлоуэй переиграл Джастина по всем параметрам. Еще до нокаута Макс вел по очкам по раундам 4-1. «Хайлайт» толком ничего и не сумел противопоставить своему сопернику. В тактическом плане Джастин полностью провалился.

    Но наибольшего внимания заслуживает, конечно же, концовка. Больше всего удивило то, как Джастин повелся на уловку Холлоуэя и стал рубиться с ним. Десяток предыдущих боев с участием Макса показали, что размениваться с таким парнем на ближней дистанции — это настоящее самоубийство.

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    • Как правило, многие бойцы пытаются в клетке реализовать свои лучшие качества. Именно поэтому в последнее время в смешанных единоборствах стало больше тактических поединков, в которых спортивная составляющая брала верх над зрелищностью.

    Возможно, другого выхода у Гейджи не было, ведь он проигрывал по очкам. Но включаться ему надо было в четвертом раунде, а не в концовке, после того, как побывал в стоячем нокдауне. Единственный плюс от такой концовки — это положительные эмоции для болельщиков, присутствовавших на трибунах.

    Но перспективы Джастина стать чемпионом UFC теперь сошли на нет. Гейджи потерпел самое сокрушительное поражение в карьере и вернулся к тому, с чем пришел в промоушен несколько лет назад — отсутствием бойцовского интеллекта и всякой стратегии в поединках, что для современных реалий ММА просто недопустимо.

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