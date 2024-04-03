«Чендлер — тот соперник, при котором Конор будет блистать» — громкое интервью Мойкано о возвращении Макгрегора

Рейтинговый легковес UFC Ренато Мойкано в интервью MMA Fighting затронул ряд интересных тем в мире ММА. Бразилец дал прогноз на бой Макгрегора и Чендлера, предсказал падение О’Мэлли и раскритиковал Иэна Гэрри

Мойкано предсказывает победу Макгрегора нокаутом в бою с Чендлером

Тем временем, пока приближается очередной поединок Мойкано на UFC 300 против Джэлина Тернера, Ренато дал интервью MMA Fighting, чтобы подробно поговорить о последних событиях мире в смешанных единоборств.

Бразильский легковес затронул ряд интересных тем, а также дал несколько прогнозов на некоторые из крупнейших поединков в календаре в 2024 году. Конечно же, Ренато, выступающий в одной категории с экс-чемпионом Макгрегором, не обошел стороной и его потенциальное противостояние с Чендлером.

Мойкано уверен, что самая большая звезда смешанных единоборств успешно вернется в октагон этим летом. По словам бразильца, Конор все-таки выйдет в клетку против Майкла Чендлера и, возможно, уже в июне.

Ренато Мойкано globallookpress.com

«Мне нравится Макгрегор в бою. Я понимаю, что могу ошибаться насчет того, как сложится этот поединок. Макгрегор в течение долгого времени не дрался, у него была травма ноги, проблемы с восстановлением, вот эта история с допинг-тестами и прочее.

Но в то же время Чендлер — тот соперник, при котором Макгрегор будет блистать, верно? Я не думаю, что он собирается сразить Макгрегора своей борьбой только потому, что Конор не самый выдающийся борец.

Чендлер неплохой грэпплер, но мы не видим, чтобы он использовал это в своих боях с умом. Мы видели, как он дрался.

И поскольку он такой невысокий, а Макгрегор ранее был ударником с поразительной точностью, я думаю, что он мог бы нокаутировать Чендлера в их очном поединке», — считает Ренато.

The Ultimate Fighter Excerpt: Conor McGregor meets Michael Chandler at the gym | ESPN MMA

Ранее в этом месяце Макгрегор лично рассказал MMA Fighting, что его давно обсуждаемый, но часто откладываемый бой против Чендлера наконец-то состоится этим летом.

Чендлер позднее повторил это утверждение, однако оба бойца отказались сообщить, является ли их ранее объявленная дата на 29 июня официальной или нет.

История вокруг поединка в UFC с участием Макгрегора и Чендлера получила резонанс с тех пор, как они соревновались друг против друга на The Ultimate Fighter 31 в начале 2023 года в качестве наставников команд бойцов.

Что касается личных выступлений, то Макгрегор не участвовал в соревнованиях с тех пор, как сломал ногу в июле 2021 года, проиграв Дастину Порье техническим нокаутом по окончании первого раунда.

Ренато не видит О’Мэлли доминирующим чемпионом UFC

Шон О'Мэлли globallookpress.com

В то время, как Мойкано видит успешный вечер в ближайшем будущем для Макгрегора, он не предвидит того же для одной из других крупных звезд ММА.

Чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли объявил на прошлой неделе, что его следующая защита титула, действительно, состоится против первого номера рейтинга их дивизиона Мераба Двалишвили.

Грузинской боец по прозвищу «Машина» обзавелся неплохой репутацией. Внушительные борцовские навыки и, казалось бы, сверхчеловеческое кардио привели его к победной серии из десяти поединков кряду в легчайшем дивизионе.

Мойкано сказал, что он вновь обрел уважение к О'Мэлли после того, как увидел убедительное выступление «Сахарка» в бою с Марлоном Верой на UFC 299. Однако при этом он считает, что титульное господство американца на этом заканчивается.

«Я не думаю, что он победит Мераба. Стилистически это плохой бой для О'Мэлли, верно? Конечно, мы никогда не знаем наверняка, ведь их боя еще не было. Шон уже прошел Алджамейна Стерлинга. А ведь Алджамейн Стерлинг тоже хороший грэпплер.

Он довольно высокий боец для легчайшего веса и к тому же очень крупный. В то же время давление, которое оказывает Мераб, опасно для О'Мэлли. Но в то же время Генри Сехудо однажды неплохо задел Мераба в первом раунде.

Тот же Марлон Мораес и другие бойцы пробивали Двалишвили левый хук, так что этот удар от О’Мэлли точно будет. Но я думаю, что давление со стороны Мераба будет слишком сильным.

Впрочем, прямо сейчас вы должны уважать Шона О'Мэлли за то, что он сделал с "Чито" Верой. И вы также должны уважать Веру за то, что он продержался с ним 5 раундов, даже со сломанным лицом и прочими травмами.

И то, что вызывает у меня еще большее уважение к О'Мэлли, это его умение наносить невероятно мощные удары. Очень мощные удары. Шон, определенно, может победить любого противника в легчайшей категории, но бой с Мерабом для него будет тяжелым.

Если бы мне нужно было делать ставки, я бы точно поставил на Двалившили», — заявил Мойкано.

Мойкано считает, что Гэрри не пройдет Ковингтона

Every Finish From Ian Machado Garry's UFC Career

Ренато Мойкано также принял участие в обсуждении потенциального поединка в полусреднем весе, который может стать одним из самых медийных и громких в UFC в 2024 году.

Непобежденный новичок Иэн Гэрри и бывший претендент на титул UFC Колби Ковингтон, дравшийся за пояс уже трижды, продолжают обмениваться любезностями в социальных сетях.

Что касаемо результата поединка «Хаоса» и молодого ирландца, то Мойкано отдает преимущество старой гвардии.

«Я думаю, что Колби победит. Борьба, борьба и еще раз борьба — все упирается именно в нее. Давление в партере и прочие вещи, думаю, вы поняли, о чем я...

Многие люди поливают грязью Колби Ковингтона, но он все еще здесь. Он не молод, но я думаю, что "Хаос" все еще может соревноваться на столь высоком уровне.

Что я думаю о Иэне Гарри? Мне не понравился его последний бой против Джеффа Нила. Я не думаю, что это был соревновательный и захватывающий поединок. Я считаю, у Гэрри возникли бы проблемы против Колби», — добавил в заключении Ренато Мойкано.

Сложно не согласиться с бразильцем, особенно с учетом того, как проходил поединок Гэрри и Нила. Иэн кружил вокруг соперника все 3 раунда, да и значимого урона ему не нанес.

Гэрри хоть и непобежденный, но ранее в большинстве случаев он дрался исключительно с удобными для него соперниками. А поединков с сильными грэпплерами у него еще не было.

Если Ковингтон сумел перевести Эдвардса, будучи не в лучшей форме, то менее опытного Гэрри он стянет на землю гораздо легче. Так что прогноз Мойкано на счет победы Ковингтона имеет место быть.