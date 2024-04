«Чендлер — тот соперник, при котором Конор будет блистать» — громкое интервью Мойкано о возвращении Макгрегора

Тем временем, пока приближается очередной поединок Мойкано на UFC 300 против Джэлина Тернера, Ренато дал интервью MMA Fighting, чтобы подробно поговорить о последних событиях мире в смешанных единоборств.

Бразильский легковес затронул ряд интересных тем, а также дал несколько прогнозов на некоторые из крупнейших поединков в календаре в 2024 году. Конечно же, Ренато, выступающий в одной категории с экс-чемпионом Макгрегором, не обошел стороной и его потенциальное противостояние с Чендлером.

Мойкано уверен, что самая большая звезда смешанных единоборств успешно вернется в октагон этим летом. По словам бразильца, Конор все-таки выйдет в клетку против Майкла Чендлера и, возможно, уже в июне.

«Мне нравится Макгрегор в бою. Я понимаю, что могу ошибаться насчет того, как сложится этот поединок. Макгрегор в течение долгого времени не дрался, у него была травма ноги, проблемы с восстановлением, вот эта история с допинг-тестами и прочее.

Но в то же время Чендлер — тот соперник, при котором Макгрегор будет блистать, верно? Я не думаю, что он собирается сразить Макгрегора своей борьбой только потому, что Конор не самый выдающийся борец.

Чендлер неплохой грэпплер, но мы не видим, чтобы он использовал это в своих боях с умом. Мы видели, как он дрался.

И поскольку он такой невысокий, а Макгрегор ранее был ударником с поразительной точностью, я думаю, что он мог бы нокаутировать Чендлера в их очном поединке», — считает Ренато.

The Ultimate Fighter Excerpt: Conor McGregor meets Michael Chandler at the gym | ESPN MMA