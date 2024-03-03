Розенстрайк нанес Газиеву первое поражение в карьере

В главном событии вечера на турнире UFC Vegas 87 состоялся бой в тяжелом весе с участием

По окончании четвертого раунда встреча была остановлена врачом из-за травмы глаза у дагестанца. Таким образом, Газиев проиграл поединок техническим нокаутом.

Для Шамиля это поражение стало первым в профессиональной карьере. К бою с Жаирзиньо он подходил на серии из 12-ти выигранных поединков кряду в ММА.

Розенстрайк сохранил свою 12-ю позицию в рейтинге тяжелого дивизиона. В активе суринамского бойца 14 побед и 5 поражений в карьере. В UFC он выступает с февраля 2019 года.