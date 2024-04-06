«Ростов»
Турнирное положение: «Ростов» занимает девятое место в таблице РПЛ, имея в своем активе 30 очков.
Последние матчи: в минувшую пятницу «Ростов» поставил на колени московское «Динамо» — 4:1.
Ростов — Сочи: коэффициенты букмекеров
Вскоре после этого команда Валерия Карпина выиграла в серии пенальти у «Химок» и вышла в следующий раунд Кубок России.
Не сыграют: в предстоящем матче вряд ли сыграют Даниил Уткин и Алексей Миронов.
Состояние команды: его можно описать одним словом — идеальное. Прямо сейчас «Ростов» можно назвать лучшей командой весенней части российского сезона.
После зимнего перерыва донской клуб одержал три классные победы в рамках РПЛ. Перед сенсационным разгромом «Динамо» команда Карпина выиграла у «Крыльев Советов» и «Краснодара».
И это явно не тот случай, когда уместно говорить про везение. В отличие от остальных, «Ростов» отлично подготовился ко второму кругу.
«Сочи»
Турнирное положение: «Сочи» по-прежнему находится на последей строчке, набрав в 21 матче лишь 14 очков.
При этом отставание от «Оренбурга», который находится на 14 месте, составляет шесть очков.
Последние матчи: в предыдущем туре «Сочи» сыграл вничью с ЦСКА — 2:2. Южане совершили камбэк, отыгравшись со счетом 0:2.
Перед этим «Сочи» вылетел из Кубка России, проиграв «СКА-Хабаровск». Представитель Первой лиги вырвал победу в серии пенальти.
Не сыграют: Никита Гойло и Мусса Сиссако.
Состояние команды: заметно лучше, чем осенью. Заметно, что Роберт Морено проделал отличную работу на сборах.
Правда, «Сочи» после зимней паузы пока ни разу не побеждал в РПЛ. Но при этом и не проигрывал. Три предыдущих матча с участием команды Морено завершились вничью, в том числе гостевая встреча с «Локомотивом» (2:2).
Очевидно, то активная работа на трансферном рынке и назначение бывшего главного тренера сборной Испании и «Монако» помогли «Сочи» прийти в себя.
Статистика для ставок
- «Ростов» забил восемь мячей в трех предыдущих матчах РПЛ
- Четыре предыдущих матча РПЛ с участием «Сочи» завершились вничью
- «Сочи» ни разу не пропускал в пяти из семи предыдущих матчах против «Ростова»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на «Ростов» в этом матче можно поставить за 1.84, ничью букмекеры предлагают за 3.78, а победу «Сочи» — за 4.25.
Прогноз: сразу надо сказать, что яркая победа «Ростова» над «Динамо» не гарантия того, что команда Карпина спокойно обыграет и аутсайдера.
- 1.80Лилль — Марсель: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.08Айнтрахт — Вердер: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 3.15Падерборн — Герта: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Здесь очень важна психология: таким командам, как «Ростов», легко настраиваться на матчи с лидерами, но при этом у них часто возникают проблемы с мотивацией в играх против менее опасных соперников.
В общем, ничья или поражение «Ростова» в предстоящем матче не станут большим сюрпризом. При этом команды, скорее всего, порадуют зрителей веселым футболом.
Рекомендуемая ставка: обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.26.
Прогноз: скорее всего, всё самое интересное начнется после перерыва. Кому-то точно придется рисковать.
Ставка: тотал второго тайма больше 1,5 за 2.09.