«Ростов» сыграет на своем поле против «Сочи» в рамках 23-го тура чемпионата России. Матч пройдет 6 апреля, начало — в 20:00 мск. «Ростов» — «Сочи»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ростов»

Турнирное положение: «Ростов» занимает девятое место в таблице РПЛ, имея в своем активе 30 очков.

Последние матчи: в минувшую пятницу «Ростов» поставил на колени московское «Динамо» — 4:1.

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Вскоре после этого команда Валерия Карпина выиграла в серии пенальти у «Химок» и вышла в следующий раунд Кубок России.

Не сыграют: в предстоящем матче вряд ли сыграют Даниил Уткин и Алексей Миронов.

Состояние команды: его можно описать одним словом — идеальное. Прямо сейчас «Ростов» можно назвать лучшей командой весенней части российского сезона.

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После зимнего перерыва донской клуб одержал три классные победы в рамках РПЛ. Перед сенсационным разгромом «Динамо» команда Карпина выиграла у «Крыльев Советов» и «Краснодара».

И это явно не тот случай, когда уместно говорить про везение. В отличие от остальных, «Ростов» отлично подготовился ко второму кругу.

«Сочи»

Турнирное положение: «Сочи» по-прежнему находится на последей строчке, набрав в 21 матче лишь 14 очков.

При этом отставание от «Оренбурга», который находится на 14 месте, составляет шесть очков.

Последние матчи: в предыдущем туре «Сочи» сыграл вничью с ЦСКА — 2:2. Южане совершили камбэк, отыгравшись со счетом 0:2.

Перед этим «Сочи» вылетел из Кубка России, проиграв «СКА-Хабаровск». Представитель Первой лиги вырвал победу в серии пенальти.

Не сыграют: Никита Гойло и Мусса Сиссако.

Состояние команды: заметно лучше, чем осенью. Заметно, что Роберт Морено проделал отличную работу на сборах.

Правда, «Сочи» после зимней паузы пока ни разу не побеждал в РПЛ. Но при этом и не проигрывал. Три предыдущих матча с участием команды Морено завершились вничью, в том числе гостевая встреча с «Локомотивом» (2:2).

Очевидно, то активная работа на трансферном рынке и назначение бывшего главного тренера сборной Испании и «Монако» помогли «Сочи» прийти в себя.

Статистика для ставок

«Ростов» забил восемь мячей в трех предыдущих матчах РПЛ

Четыре предыдущих матча РПЛ с участием «Сочи» завершились вничью

«Сочи» ни разу не пропускал в пяти из семи предыдущих матчах против «Ростова»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Ростов» в этом матче можно поставить за 1.84, ничью букмекеры предлагают за 3.78, а победу «Сочи» — за 4.25.

Прогноз: сразу надо сказать, что яркая победа «Ростова» над «Динамо» не гарантия того, что команда Карпина спокойно обыграет и аутсайдера.

Здесь очень важна психология: таким командам, как «Ростов», легко настраиваться на матчи с лидерами, но при этом у них часто возникают проблемы с мотивацией в играх против менее опасных соперников.

В общем, ничья или поражение «Ростова» в предстоящем матче не станут большим сюрпризом. При этом команды, скорее всего, порадуют зрителей веселым футболом.

Рекомендуемая ставка: обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.26.

Прогноз: скорее всего, всё самое интересное начнется после перерыва. Кому-то точно придется рисковать.

Ставка: тотал второго тайма больше 1,5 за 2.09.