«Фенербахче» — в РПЛ, Месси — в «Зените», «Тоттенхэм» — с трофеем, Озил — в Крыму, Федерер — тренер Джоковича: топ-новостей 1 апреля

1 апреля — время для веселья, интернет пестрит юморными новостями. Их мы для вас и подготовили.

1 апреля — это всегда весело и шутливо. Этот день не оставляют в стороне и многие спортивные сайты, пресс-службы клубов и паблики в социальных сетях, которые будто соперничают, кто придумает более изящную, правдоподобную и в тоже время шутливую новость.

Мы сделали подборку новостей, которые стали бы топовыми, если бы они были правдивыми.

«Фенербахче» будет выступать в РПЛ

Турецкий клуб объявил о выходе из состава участников турецкой суперлиги после нападения болельщиков на игроков в матче с «Трабзонспором». Совет директоров провел заседание, на котором определил, в каком чемпионате «Фенербахче» будет играть дальше.

Коллаж vk.com

Следующий сезон команда из Стамбула проведет в РПЛ!

Роджер Федерер станет тренером Новака Джоковича

20-кратный победитель ТБШ и настоящая легенда Роджер Федерер возвращается в теннис в качестве активного тренера. Вместе с Новаком Джоковичем они начинают подготовку к «Мастерсу» в Монте-Карло.

Роджер Федерер и Новак Джокович globallookpress.com

«Новак должен закончить карьеру одновременно с Рафой», — заявил швейцарец.

«Золотой мяч» 2023 отдадут Холанну

В голосовании капитанов сборных были замечены фальсификации, детали пока не разглашаются.

Коллаж vk.com

France Football проведет повторную церемонию 22 апреля и вручит награду Эрлингу Холанну.

«Тоттенхэм» выиграл трофей

Слишком жесткая шутка для фанатов «Тоттенхэма» в виде мэма.

Коллаж vk.com

Месси, Месси и еще раз Месси

Больше всего шуток и мемов про Лионеля Месси. Какая вам нравится больше всего?

«Зенит» и Лионель Месси достигли договоренности о подписании контракта до окончания сезона 2025/26.

Контракт с игроком начнет действовать с 1 июля 2024 года.

Коллаж vk.com

Лионель Месси заявил о решении завершить карьеру.

«Я завоевал абсолютно всë в футболе. Чемпионат мира стал последним достижением » — заявил Лионель.

В ближайший месяц Месси проведёт прощальные матчи в США, Испании и Аргентине.

Лионель Месси globallookpress.com

Лионель Месси — обладатель Золотого мяча 2024, 2025 и 2026 годов.

Лионель Месси globallookpress.com

Сергей Федоров стал первым русским главным тренером в НХЛ

Специалист возглавил «Детройт».

После ухода из ЦСКА Сергей Федоров отправился покорять новую вершину.

Федоров уехал за океан и заключил двухлетний контракт с «Ред Уингз», где

он трижды завоевывал Кубок Стэнли в качестве хоккеиста.

Коллаж vk.com

Теперь он поведет «Детройт» к трофею уже в качестве главного тренера.

Гогниев возглавил баскетбольные «Химки»

Над экс-наставником футбольных «Химок» решил подшутить телеканал «Футбол».

«Бывший тренер подмосковных "Химок" Спартак Гогниев вернулся в клуб после паузы.

Теперь он будет возглавлять баскетбольные "Химки". Контракт со специалистом рассчитан непонятно на что», — говорится в социальных сетях телеканала.

Коллаж t.me

Месут Озил — в Крыму

Крымский футбольный клуб «Кызылташ» из Бахчисарая «анонсировал» работу известного в прошлом футболиста в своей команде.

«Авторитетный британский таблоид The Sun утверждает, что экс-игрок лондонского "Арсенала" и мадридского "Реала" Месут Озил начнет тренерскую карьеру в крымском чемпионате.

Коллаж t.me

"Месут Озил возвращается в футбол, но уже в качестве тренера. Экс-футболист 'Арсенала' и сборной Германии войдет в тренерский штаб одного из крымских клубов", — утверждает таблоид.

По информации издания, Озил будет консультировать бахчисарайский "Кызылташ", владельцы которого давно знакомы с именитым футболистом», — написано в социальной сети клуба.

Нет подписки — фиолетовая карточка!

Телеканал Okko решил раздавать всем, кто на них не подписан, фиолетовые карточки.

«В сети обсуждают новость, что в футболе введут фиолетовую карточку. Мы выяснили подробности.

Коллаж t.me

По информации наших источников, карту предъявят всем игрокам, у которых нет подписки в Okko», — написано в социальных сетях клуба.