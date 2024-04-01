21:45Интер — ЭмполиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Фенербахче» — в РПЛ, Месси — в «Зените», «Тоттенхэм» — с трофеем, Озил — в Крыму, Федерер — тренер Джоковича: топ-новостей 1 апреля

    А еще: Федоров — в НХЛ, Гогниев — в баскетболе, а Холанн — с «Золотым мячом»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Суперлига Турции Футбол Турции Фенербахче АПЛ Футбол Англии Тоттенхэм MLS Интер Майами Зенит Химки
    Вся лентаСамое главное
    «Интер»«Интер» — «Эмполи». Онлайн Лионель Месси«Фенербахче» — в РПЛ, Месси — в «Зените», «Тоттенхэм» — с трофеем, Озил — в Крыму, Федерер — тренер Джоковича: топ-новостей 1 апреля Рис ДжеймсТрансферный дайджест. 26 марта — 1 апреля
    Все новости спорта
    Лионель Месси
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лионель Месси
    1 апреля — время для веселья, интернет пестрит юморными новостями. Их мы для вас и подготовили.
    1 апреля — это всегда весело и шутливо. Этот день не оставляют в стороне и многие спортивные сайты, пресс-службы клубов и паблики в социальных сетях, которые будто соперничают, кто придумает более изящную, правдоподобную и в тоже время шутливую новость.

    Мы сделали подборку новостей, которые стали бы топовыми, если бы они были правдивыми.

    «Фенербахче» будет выступать в РПЛ

    Турецкий клуб объявил о выходе из состава участников турецкой суперлиги после нападения болельщиков на игроков в матче с «Трабзонспором». Совет директоров провел заседание, на котором определил, в каком чемпионате «Фенербахче» будет играть дальше.

    Коллаж
    vk.com

    Следующий сезон команда из Стамбула проведет в РПЛ!

    Роджер Федерер станет тренером Новака Джоковича

    20-кратный победитель ТБШ и настоящая легенда Роджер Федерер возвращается в теннис в качестве активного тренера. Вместе с Новаком Джоковичем они начинают подготовку к «Мастерсу» в Монте-Карло.

    Роджер Федерер и Новак Джокович
    globallookpress.com

    «Новак должен закончить карьеру одновременно с Рафой», — заявил швейцарец.

    «Золотой мяч» 2023 отдадут Холанну

    В голосовании капитанов сборных были замечены фальсификации, детали пока не разглашаются.

    Коллаж
    vk.com

    France Football проведет повторную церемонию 22 апреля и вручит награду Эрлингу Холанну.

    «Тоттенхэм» выиграл трофей

    Слишком жесткая шутка для фанатов «Тоттенхэма» в виде мэма.

    Коллаж
    vk.com

    Месси, Месси и еще раз Месси

    Больше всего шуток и мемов про Лионеля Месси. Какая вам нравится больше всего?

    «Зенит» и Лионель Месси достигли договоренности о подписании контракта до окончания сезона 2025/26.

    Контракт с игроком начнет действовать с 1 июля 2024 года.

    Коллаж
    vk.com

    Лионель Месси заявил о решении завершить карьеру.

    «Я завоевал абсолютно всë в футболе. Чемпионат мира стал последним достижением » — заявил Лионель.

    В ближайший месяц Месси проведёт прощальные матчи в США, Испании и Аргентине.

    Лионель Месси
    globallookpress.com

    Лионель Месси — обладатель Золотого мяча 2024, 2025 и 2026 годов.

    Лионель Месси
    globallookpress.com

    Сергей Федоров стал первым русским главным тренером в НХЛ

    Специалист возглавил «Детройт».

    После ухода из ЦСКА Сергей Федоров отправился покорять новую вершину.

    Федоров уехал за океан и заключил двухлетний контракт с «Ред Уингз», где
    он трижды завоевывал Кубок Стэнли в качестве хоккеиста.

    Коллаж
    vk.com

    Теперь он поведет «Детройт» к трофею уже в качестве главного тренера.

    Гогниев возглавил баскетбольные «Химки»

    Над экс-наставником футбольных «Химок» решил подшутить телеканал «Футбол».

    «Бывший тренер подмосковных "Химок" Спартак Гогниев вернулся в клуб после паузы.

    Теперь он будет возглавлять баскетбольные "Химки". Контракт со специалистом рассчитан непонятно на что», — говорится в социальных сетях телеканала.

    Коллаж
    t.me

    Месут Озил — в Крыму

    Крымский футбольный клуб «Кызылташ» из Бахчисарая «анонсировал» работу известного в прошлом футболиста в своей команде.

    «Авторитетный британский таблоид The Sun утверждает, что экс-игрок лондонского "Арсенала" и мадридского "Реала" Месут Озил начнет тренерскую карьеру в крымском чемпионате.

    Коллаж
    t.me

    "Месут Озил возвращается в футбол, но уже в качестве тренера. Экс-футболист 'Арсенала' и сборной Германии войдет в тренерский штаб одного из крымских клубов", — утверждает таблоид.

    По информации издания, Озил будет консультировать бахчисарайский "Кызылташ", владельцы которого давно знакомы с именитым футболистом», — написано в социальной сети клуба.

    Нет подписки — фиолетовая карточка!

    Телеканал Okko решил раздавать всем, кто на них не подписан, фиолетовые карточки.

    «В сети обсуждают новость, что в футболе введут фиолетовую карточку. Мы выяснили подробности.

    Коллаж
    t.me

    По информации наших источников, карту предъявят всем игрокам, у которых нет подписки в Okko», — написано в социальных сетях клуба.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.05
  • Экспресс дня 1 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Вильярреал — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Интер — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  2.98
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Химки — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бенфика — Спортинг
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры