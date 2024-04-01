«Фенербахче» — в РПЛ, Месси — в «Зените», «Тоттенхэм» — с трофеем, Озил — в Крыму, Федерер — тренер Джоковича: топ-новостей 1 апреля

Мы сделали подборку новостей, которые стали бы топовыми, если бы они были правдивыми.
«Фенербахче» будет выступать в РПЛ
Турецкий клуб объявил о выходе из состава участников турецкой суперлиги после нападения болельщиков на игроков в матче с «Трабзонспором». Совет директоров провел заседание, на котором определил, в каком чемпионате «Фенербахче» будет играть дальше.
Следующий сезон команда из Стамбула проведет в РПЛ!
Роджер Федерер станет тренером Новака Джоковича
20-кратный победитель ТБШ и настоящая легенда Роджер Федерер возвращается в теннис в качестве активного тренера. Вместе с Новаком Джоковичем они начинают подготовку к «Мастерсу» в Монте-Карло.
«Новак должен закончить карьеру одновременно с Рафой», — заявил швейцарец.
«Золотой мяч» 2023 отдадут Холанну
В голосовании капитанов сборных были замечены фальсификации, детали пока не разглашаются.
France Football проведет повторную церемонию 22 апреля и вручит награду Эрлингу Холанну.
«Тоттенхэм» выиграл трофей
Слишком жесткая шутка для фанатов «Тоттенхэма» в виде мэма.
Месси, Месси и еще раз Месси
Больше всего шуток и мемов про Лионеля Месси. Какая вам нравится больше всего?
«Зенит» и Лионель Месси достигли договоренности о подписании контракта до окончания сезона 2025/26.
Контракт с игроком начнет действовать с 1 июля 2024 года.
Лионель Месси заявил о решении завершить карьеру.
«Я завоевал абсолютно всë в футболе. Чемпионат мира стал последним достижением » — заявил Лионель.
В ближайший месяц Месси проведёт прощальные матчи в США, Испании и Аргентине.
Лионель Месси — обладатель Золотого мяча 2024, 2025 и 2026 годов.
Сергей Федоров стал первым русским главным тренером в НХЛ
Специалист возглавил «Детройт».
После ухода из ЦСКА Сергей Федоров отправился покорять новую вершину.
Федоров уехал за океан и заключил двухлетний контракт с «Ред Уингз», где
он трижды завоевывал Кубок Стэнли в качестве хоккеиста.
Теперь он поведет «Детройт» к трофею уже в качестве главного тренера.
Гогниев возглавил баскетбольные «Химки»
Над экс-наставником футбольных «Химок» решил подшутить телеканал «Футбол».
«Бывший тренер подмосковных "Химок" Спартак Гогниев вернулся в клуб после паузы.
Теперь он будет возглавлять баскетбольные "Химки". Контракт со специалистом рассчитан непонятно на что», — говорится в социальных сетях телеканала.
Месут Озил — в Крыму
Крымский футбольный клуб «Кызылташ» из Бахчисарая «анонсировал» работу известного в прошлом футболиста в своей команде.
«Авторитетный британский таблоид The Sun утверждает, что экс-игрок лондонского "Арсенала" и мадридского "Реала" Месут Озил начнет тренерскую карьеру в крымском чемпионате.
"Месут Озил возвращается в футбол, но уже в качестве тренера. Экс-футболист 'Арсенала' и сборной Германии войдет в тренерский штаб одного из крымских клубов", — утверждает таблоид.
По информации издания, Озил будет консультировать бахчисарайский "Кызылташ", владельцы которого давно знакомы с именитым футболистом», — написано в социальной сети клуба.
Нет подписки — фиолетовая карточка!
Телеканал Okko решил раздавать всем, кто на них не подписан, фиолетовые карточки.
«В сети обсуждают новость, что в футболе введут фиолетовую карточку. Мы выяснили подробности.
По информации наших источников, карту предъявят всем игрокам, у которых нет подписки в Okko», — написано в социальных сетях клуба.