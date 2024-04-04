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    Реванш Аллена и Кертиса, дебют младшего брата Джонни Уокера. Анонс карда UFC Vegas 90

    Аллен намерен отомстить Кертису за поражение, брат Джонни Уокера проведет первый поединок в UFC

    Бои ММА UFC Сборная России Чарльз Оливейра Арман Царукян
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    Брендан Аллен
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    Брендан Аллен
    В ночь с 6 на 7 апреля состоится турнир UFC Vegas 90. В главном событии вечера в рамках среднего дивизиона подерутся Брендан Аллен и Крис Кертис

    Бои предварительного карда

    1. Мелисса Муллинс подерется в женском легчайшем весе против Норы Корнолл

    2. Дилан Будка в среднем дивизионе встретится с Сезаром Алмейдой

    3. Джин Мацумото в легчайшей категории сразится с Даниэлем Аргетой

    4. Синтия Калвилло в женском минимальном весе проведет поединок с Пиерой Родригез

    5. Педро Фалькао в легчайшем весе встретится с Виктором Силвой

    6. Норма Дюмонт в женском легчайшем дивизионе подерется с Жермейн Де Рандемье

    7. Корт Макги в полусреднем дивизионе проведет бой с Алексом Мороно

    8. Тревор Пик в легком весе сразится с Чарли Кэмпбеллом

    UFC Vegas 90: Allen vs Curtis 2 — April 6 | Fight Promo

    Бои основного карда

    Основной кард турнира в Лас-Вегасе откроет поединок в тяжелом весе с участием Лукаса Бжески и Вальтера Уокера, брата звездного полутяжеловеса UFC Джонни Уокера, для которого это будет только первый бой в промоушене.

    К своему дебюту в лучшей лиге мира бразилец подошел в хорошей форме. Ранее он одержал 4 победы кряду нокаутами. Да и в своей профессиональной карьере Вальтер еще не потерпел ни единого поражения.

    А вот его соперник не может похвастаться оптимальной формой. Бжески можно назвать одним из самых слабых тяжеловесов в UFC. Он провел в промоушене 3 поединка и в каждом из них потерпел поражения.

    Причем уровень оппозиции у Лукаса был далеко не самый выдающийся — такие же новички, как и он сам, которые провели в лиге 1-2 боя. Так что у Уокера есть прекрасный шанс сходу ворваться в UFC с победы.

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    • В следующем поединке в рамках легкого дивизиона подерутся Игнасио Бахамондес и Кристос Гиагос. Оба бойца потерпели поражения в предыдущих встречах. Игнасио в августе прошлого года уступил единогласным решением Людовиту Клайну.

    Всего в активе чилийца 3 победы и 2 поражения в UFC. Статистика довольно средняя, но громких боев у Бахамондеса еще не было. Гиагос в последнем поединке уступил сабмишном во втором раунде Даниэлю Зеллхуберу.

    Американец уже довольно давно дерется в UFC. На протяжении всего времени пребывания в промоушене Гиагос чередовал победы с поражениями. У него 3 выигрыша и 3 проигрыша за 6 последних поединков.

    Но вот уровень оппозиции у него был гораздо выше, чем у Игнасио. Он дрался с Арманом Царукяном и Чарльзом Оливейрой, однако каждому из них проиграл. Впрочем, за счет более внушительного опыта Гиагос может переиграть Бахамондеса.

    Кристос Гиагос
    globallookpress.com

    Очередной поединок UFC Vegas 90 пройдет в полулегком весе с участием Моргана Чаррье и Чепе Марискала. Оба бойца малоизвестны на широкую публику. У них в промоушене только 3 поединка на двоих.

    Чаррье дебютировал в UFC в сентябре прошлого года. Тогда он уже в первом раунде нокаутировал Маноло Зекчини. А за последние 5 боев у француза в активе 4 победы и лишь одно поражение.

    У его оппонента похожая статистика. За 6 последних поединков Марискал одержал 5 побед и проиграл также лишь один раз. В UFC он в дебюте одолел Тревора Пика единогласным решением.

    В предыдущем поединке Чепе нокаутировал во втором раунде Джека Дженкинса. Уровень и класс грядущих противников сопоставим. Не исключено, что бойцы покажут очень конкурентный поединок, который может дойти вплоть до раздельного решения судей.

    У Аллена и Эрнандеза хорошие шансы на успех

    Александр Эрнандез
    globallookpress.com

    В со-главном событии вечера в рамках полулегкого дивизиона Александр Эрнандез подерется с Дэймоном Джексоном. Для каждого из соперников это шанс прервать череду неудач и начать победную серию.

    Эрнандез начинал свой путь в промоушене в легком дивизионе, но там его зачастую преследовали неудачи. Отметить можно разве что победу над именитым ветераном Джимом Миллером.

    Его дебют в полулегком дивизионе тоже завершился неудачно. В предыдущем поединке он потерпел поражение единогласным решением судей от середняка данной весовой категории Билла Алджео.

    Итого, за 6 последних боев в активе Александра лишь 2 победы и 4 проигрыша. Впрочем, грядущий соперник не блещет яркими выступлениями. У Дэймона 3 победы и 4 проигрыша за 7 боев.

    Правда, в отличие от Эрнандеза он провел пару поединков против топовых соперников в лице Дэна Иге и Илии Топурии, однако каждому из них проиграл в одностороннем порядке. Что касается грядущего боя, то шанс на успех есть у каждого.

    За Дэймоном более внушительный опыт выступлений и более лучшая тактическая составляющая. На стороне Александра Эрнандеза преимущество в кардио и силе удара.

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    • В главном событии вечера в рамках среднего дивизиона состоится реванш Брендана Аллена и Криса Кертиса, шестого и 14-го номеров рейтинга. Их первый поединок проходил в декабре 2021 года.

    Тогда Кертис одержал победу нокаутом во втором раунде. С тех пор Аллен никому не проигрывал. Более того, он набрал великолепную форму и одержал 6 побед подряд, что позволило ему приблизиться к первой пятерке рейтинга средневесов UFC.

    Последние 4 боя Брендан выиграл удушающими приемами. К данному поединку он подходит после победы сабмишном над многоопытным грэпплером и бывшим топом полутяжелого дивизиона Полом Крейгом.

    Если Аллен серьезно спрогрессировал, то Кертис лишь немного продвинулся вверх по карьерной лестнице. За 6 поединков в его активе 3 победы, 2 поражения и один бой, который был признан несостоявшимся.

    Последнее выступление Криса выглядело очень неубедительным. С большим трудом он добыл победу раздельным решением судей в противостоянии с канадским середняком Марком-Андре Баррио на турнире UFC 297.

    Возможно, в стойке Кертис сумеет навязать сопротивление Аллену. Но вот в партере между ними огромная пропасть. Серия из четырех досрочных побед кряду сабмишнами — это серьезный аргумент в пользу Брендана.

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