5 причин, почему Шон Стрикленд идеальный чемпион для UFC

«Тарзан» идеальный чемпион для UFC. Он умеет драться и делать шоу одновременно

1. Умеет подогревать интерес к бою до его начала

Стрикленд полностью соответствует бойцу с современными трендами для ММА. В нынешнее время важно не только показывать яркие и зрелищные выступления в клетке, но и подогревать интерес публики к своим противостояниям.

С раскруткой поединков у «Тарзана» никогда не было проблем. В плане трештока он даже может посоревноваться с Колби Ковингтоном и Конором Макгрегором. Наблюдать за Стриклендом становится интересно уже на пресс-конференции и медиа-дне.

Этот парень всегда знает, что сказать и какие слова подобрать, чтобы развеселить публику и не перейти черту, как тот же Колби Ковингтон. Он и без грязных слов умеет выводить своих соперников из психологического равновесия.

Вот, что сказал Шон на пресс-конференции про Исраэля Адесанью, когда дрался с ним в одном карде против Алекса Перейры на UFC 276:

«О боже, я разозлил парня с женскими ноктями и ******** часиками. О нет… Знаете в чем проблема? В том, что у нас чемпион, который красит ногти и смотрит тик-ток. Если мы когда-то встретимся с ним, я побью его. Парню с крашенными ногтями меня точно не одолеть»

После таких слов Адесанья сильно разозлился, а болельщики, присутствовавшие на пресс-конференции, были в восторге. Тогда Стрикленд сумел забрать к себе все внимание со стороны фанатов и в этом плане в среднем весе UFC равных ему нет.

2. Никого не боится и готов драться с любым соперником

Нассурдин Имавов и Шон Стрикленд globallookpress.com

Многие бойцы, став чемпионами, пытаются как можно дольше удержать на руках у себя титул и стараются выходить на поединки только со стилистически удобными оппонентами.

Тот же Алекс Перейра, отобравший пояс у Адесаньи, отказывался драться с Хамзатом Чимаевым, потому как «Борз» обладает высочайшими навыками в партере. Но Стрикленд не из тех, кто подбирает для себя удобных соперников.

Шон никого не боится и готов драться с любым. После двух поражений кряду от Алекса Перейры и Джареда Каннонира «Тарзан» дважды вышел в октагон на коротком уведомлении. Сначала он подрался с Нассурдином Имавомым, которого одолел единогласным решением судей.

Далее Стрикленд пошел на более рискованный шаг. Он согласился на поединок против вчерашнего дебютанта Абусупьяна Магомедова, снова выйдя на коротком уведомлении. Риск оправдал себя и Шон выиграл техническим нокаутом во втором раунде.

На титульник с Адесаньей «Тарзан» вызвался заменить Дрикуса Плесси. Выйдя в клетку без очередного полноценного лагеря, Шон снова победил. Ясно только одно: с таким чемпионом, как Стрикленд, в дивизионе никогда не будет простоев.

Он выйдет в клетку с любым соперником, с кем захотят свести его матчмейкеры UFC.

3. Стрикленд дерется ради фанатов

UFC 293: Шон Стрикланд — Слова после боя

История многих бойцов UFC выглядит однообразной. Каждый утверждает, что хочет стать чемпионом, потому как это его давняя мечта с детства. Бойцы просто зациклены на титульном поединке и в лучший промоушен планеты они переходят ради того, чтобы драться за пояс.

Но вот у Шона совершенно другая позиция. Стрикленд не раз заявлял, что ему все равно на пояс и он дерется ради фанатов. Американец сказал эти слова даже после того, как взял титул в сентябре прошлого года в битве с Исраэлем Адесаньей:

«Что это? Я что, сплю? Я в жизни бы не поверил, что добьюсь этого. Вообще, я обычно не плачу, но сейчас кое-как сдерживаю слезы. "Иззи" жесткий *******. Сколько на его счету зрелищных нокаутов?

Он побил легко многих моих друзей. Порой, я уже сам в себе сомневался, но должен сказать, австралийские фанаты, вы меня мотивировали. В четвертом раунде, когда вы скандировали мое имя, это стало топливом для меня.

Так что я хочу вас поблагодарить за эту победу, потому как именно вы мотивировали меня. Я думал, что выйду из этого боя немного помятым и я шокирован что этого не произошло. Но знаете, я впервые не могу слов подобрать. Ребята, я всех вас люблю.

И помните, что золото на моем поясе ничего не значит. То, как вы живете изо дня в день, значит намного больше, чем какой-то титул. Я живу лучше и правильнее, благодаря вам, ребята. Спасибо!», — заявил Шон Стрикленд на UFC 293.

4. Шон располагает к себе нейтральных болельщиков

UFC 297: Пресс-конференция

Где бы не дрался Шон Стрикленд, он никогда не испытывал давления со стороны публики. А все потому, что «Тарзан» умеет располагать к себе нейтральных болельщиков.

На том же UFC 293, проходившем в Австралии, подавляющее большинство местных фанатов болели в титульном поединке Стрикленда и Адесаньи именно за Шона. Тоже самое было и на UFC 297 в Канаде, когда «Тарзан» защищал титул в бою с Дрикусом Дю Плесси.

Несмотря на поражение раздельным решением судей, местные болельщики встретили Стрикленда громкими овациями. А вот триумф нового обладателя титула Дю Плесси они проигнорировали.

Даже после сомнительного проигрыша в глазах многих фанатов по всему миру Шон остался народным чемпионом. В данный период времени ни у кого из бойцов среднего дивизиона UFC нет такого большого количества болельщиков из разных стран, как у Стрикленда.

5. Классный боец с уникальным стилем

Шон Стрикленд и Дрикус Дю Плесси globallookpress.com

Помимо яркого образа и красноречия Шон также обладает хорошими бойцовскими навыками. У Стрикленда есть собственный стиль, непохожий ни на кого другого. «Тарзан» высококлассный боксер с хорошей защитой от ударов и тейкдаунов.

Постоянное давление в стойке и молниеносные джебы позволили ему перебить многих топов среднего дивизиона. Стрикленд очень грамотный и расчетливый боец. Он всегда придерживается своего плана и отлично умеет раскладывать силы на пятираундовой дистанции.

При этом Шон способен подобрать ключи к любому сопернику. В поединке с Адесаньей он заблокировал главное оружие оппонента — лоу-кики, без которых новозеландец выглядел практически беспомощным.

В противостоянии с Дрикусом Дю Плесси Стрикленд после собственной атаки постоянно отходил назад, заставляя оппонента пробивать по воздуху. Возможно, прямо сейчас Шон лучший боксер среднего дивизиона.

Так что Стрикленда точно нельзя назвать случайным чемпионом. Он любимчик фанатов, но не любимчик UFC и Даны Уайта. «Тарзана» никогда не продвигали вверх по карьерной лестнице, а напротив, бросали под самых жестких и неудобных оппонентов.

Все свои победы Шон одержал абсолютно заслуженно. Если бы Стрикленд не был бойцом высочайшего уровня, он бы не сумел стать чемпионом UFC в среднем весе.