В рамках финала Кубка Испании 6 апреля пройдет матч «Атлетик» — «Мальорка». Начало — 23:00 (мск). «Атлетик» — «Мальорка»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Атлетик»

Турнирное положение: Баски еще сражаются за выход в Лигу чемпионов. На текущий момент команда находится на 5 месте таблицы Примеры.

При этом «Атлетик» весьма неплохо обороняется. В 30 поединках чемпионата Испании баски пропустили всего 28 мячей.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не сумела разжиться очками. «Атлетик» уступил мадридскому «Реалу» (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетик» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 2.

До последней коллизии баски не пропускали в 4 матчах кряду. Да и в полуфинале Кубка Испании команда разгромила «Атлетико» (3:0).

Не сыграют: Нико Уильямс, Йерай Альварес — травмированы.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в последних матчах команда выглядела относительно неплохо. При этом «Атлетик» имеет привычно надежные тылы.

Матчи против балеарцев для команды исторически складываются непросто. Из пяти очных поединков соперники по разу огорчили друг друга.

При этом баски явно будут максимально активны в атаке. Да и вообще, балеарцам команда не проигрывала уже больше 2 лет.

«Мальорка»

Турнирное положение: Островитяне в нынешнем сезоне выглядят не лучшим образом. На текущий момент команда пребывает на 15 строчке таблицы.

Причем «Мальорка» уж слишком часто играет в ничью — 13 раз. Да и забивает команда маловато: всего 25 мячей в 30 поединках Примеры.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда снова не сумела победить. «Мальорка» расписала паритет с «Валенсией» (0:0).

Причем до того команда минимально одолела «Гранаду». Правда, чуть ранее балеарцы с минимальным счетом уступила «Барселоне».

Вообще, «Мальорка» имеет заметные сложности с организацией своих атак. Да и реализация хромает на обе ноги.

Не сыграют: Мартин Вальент — травмирован.

Состояние команды: ныне «Мальорка» не показывает стабильных результатов. Проблем в игре команды уж слишком много, да и класса подчас явно не хватает.

В 5 своих последних матчах команда смогла победить 2 раза. В этих поединках игроки «Мальорки» забили 3 мяча при 2 пропущенных.

Плюс ко всему, несколько сбился прицел у Ведата Мурики. Да и Кайл Ларин забил всего лишь 2 мяча в нынешнем чемпионате Испании.

И уж совсем очевидно, что гости будут действовать в расчете на контратаки. Да и состав у балеарцев будет близким к оптимальному.

Статистика для ставок

Балеарцы не пропускали в 2 своих последних матчах

«Атлетик» до последней коллизии не пропускал в 4 матчах кряду

В последнем очном поединке победили баски (4:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 5.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.42 и 1.66.

Прогноз: Баски явно сильнее островитян, и уж точно будут максимально агрессивны в атаке.

Балеарцам палец в рот не клади, и вряд ли номинальные гости будут лишь отсиживаться в тылах.

Ставка: Обе забьют за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют более 2 голов на двоих.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.42