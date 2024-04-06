В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Бундеслиге, АПЛ и РПЛ. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Унион» — «Байер»

Футбол. Чемпионат Германии

«Байер» в этом сезоне всех крушит и показывает просто отличный футбол. Команда продолжает идти без поражений во всех турнирах. В некоторых поединках она буквально вырывала победы на последних минутах, поэтому упорства ей не отнимать.

Пят последних матчей во всех турнирах «фармацевты» выиграли. Подопечные Хаби Алонсо продолжают борьбу за чемпионат, Кубок и Лигу Европы, претендуя на требл.

Все прогнозы на футбол

«Унион» В этом сезоне не столь хорош, как в прошлом, но команда смогла выпутаться из сложного положения и теперь занимает 12-е место в турнирной таблице. Коллектив из Берлина точно уже не претендует на борьбу за выживание, а является крепким середняком.

В прошлом туре берлинцы сыграли вничью с «Айнтрахтом» (0:0), а до этого победили «Вердер» (2:1). Правда, вот перед этим команда проиграла «Штутгарту» (0:2) и «Боруссии» (0:2).

Ставка: победа «Байера» за 1.54.

«Брайтон» — «Арсенал»

Футбол. Чемпионат Англии

В последнее время «Брайтон» выступает не ахти и является середняком лиги. Сейчас у команды Роберто Де Дзерби 43 очка в 30 матчах и девятая позиция.

Коллектив уже особо ни за что не будет бороться в этом сезоне и может его просто доигрывать. Также «Брайтон» недавно вылетел из Кубка страны и Лиги Европы

В последней игре «Брайтон» сыграл вничью с «Брентфордом» (0:0), а до этого было поражение от «Ливерпуля» (1:2) и победа над «Ноттингемом» (1:0). Всего же команда забила 51 мяч, а пропустила — 46.

Что касается «Арсенала», то лондонский коллектив всерьез претендует на чемпионство. Сейчас «канониры» имеют в своем активе 68 очков и занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 2 балла.

Для подопечных Микеля Артеты, которые забили 72 мяча, а пропустили 24 мяча, вся борьба еще впереди. Также «оружейникам» вскоре предстоит сыграть против «Баварии» в Лиге чемпионов.

В прошлом туре «Арсенал» переиграл «Лутон Таун» (2:0), а до этого сыграл вничью с «Манчестер Сити» (0:0).

Ставка: победа «Арсенала» за 1.64.

«Пари НН» — «Краснодар»

Футбол. Чемпионат России

Команда из Нижнего Новгорода весной не впечатляет и выиграла только одну игру из трех. «Пари НН» сыграл вничью с «Факелом» (1:1), выиграл у «Рубина» (1:0) и проиграл «Балтике» (0:2).

Сейчас подопечные Сергея Юрана имеют в своем активе 28 очков и занимают десятое место в турнирной таблице. Нижегородцы завершит сезон в середине турнирной таблице и уже особо ни за что не борются.

«Пари НН» за 21 матч смог 17 раз поразить ворота соперника и 19 раз пропустил в свои.

Календарь и таблица РПЛ

«Краснодар» совсем недавно сменил главного тренера. Вместо Владимира Ивича в команду пришел Мурад Мусаев. При нем команда уже сыграла вничью с «Локомотивом» (1:1) на выезде.

До этого же весной краснодарцы сыграли вничью с «Рубином» (1:1) и уступили «Ростову» (1:2) в чемпионате, а также вылетели от «Химок» (0:2) из Кубка страны.

«Быки» уже потеряли первое место и с 40 очками идут вторыми, отставая на один балл от «Зенита». «Краснодару» уже некуда отступать, поэтому пора одерживать первую победу в 2024 году.

Ставка: победа «Краснодара» за 2.08.

Общий коэффициент — 5.25.