Андрееску — Сун. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Хертогенбосе 12 июня 2025 года

Андрееску
Для Бьянки эта неделя имеет огромное значение в контексте рейтинга.
В прошлом году теннисистка из Канады дошла в Хертогенбосе до финала, поэтому теперь ей надо защищать 160 очков. Без них чемпионка US Open-2019 окажется за пределами топ-150.
В первом круге текущего турнира Андрееску разгромила Джоанну Гарланд — 6:1, 6:3.
В текущем сезоне Андрееску провела пока лишь 11 матчей. В середине апреля она вернулась в тур после очередной травмы, из-за которой пропустила полгода.
Лучшим результатом Бьянки в 2025-м пока остается выход в четвертый круг «тысячника» в Риме.
Сун
Лулу в первом раунде спокойно обыграла нидерландку Анук Вранкен-Питерс — 6:1, 6:3.
Теннисистка из Новой Зеландии прервала серию из трех поражений.
После «тысячника» в Риме, на котором она уступила во втором круге Жасмин Паолини, Сун не выиграла ни одного матча на турнире WTA 125 в Париже и на Ролан Гаррос.
В этом сезоне Сун смогла пройти первый круг только на четырех турнирах WTA, а дальше второго раунда — только в Индиан-Уэллс.
Но также стоит добавить, что в прошлом году Сун дошла до четвертьфинала на Уимблдоне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Андрееску в этом матче можно поставить за 1.51, победу Сун букмекеры предлагают за 2.56.
Прогноз: похоже, Бьянку ждет очень непростой матч. Судя по прошлогодним подвигам Сун, она любит и умеет играть на траве.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.93.