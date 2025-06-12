Андрееску — Сун. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Хертогенбосе 12 июня 2025 года

Представительница Канады Бьянка Андрееску сыграет против новозеландки Лулу Сун во втором круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 12 июня, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Андрееску — Сун, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Андрееску

Для Бьянки эта неделя имеет огромное значение в контексте рейтинга.

В прошлом году теннисистка из Канады дошла в Хертогенбосе до финала, поэтому теперь ей надо защищать 160 очков. Без них чемпионка US Open-2019 окажется за пределами топ-150.

В первом круге текущего турнира Андрееску разгромила Джоанну Гарланд — 6:1, 6:3.

В текущем сезоне Андрееску провела пока лишь 11 матчей. В середине апреля она вернулась в тур после очередной травмы, из-за которой пропустила полгода.

Лучшим результатом Бьянки в 2025-м пока остается выход в четвертый круг «тысячника» в Риме.

Сун

Лулу в первом раунде спокойно обыграла нидерландку Анук Вранкен-Питерс — 6:1, 6:3.

Теннисистка из Новой Зеландии прервала серию из трех поражений.

После «тысячника» в Риме, на котором она уступила во втором круге Жасмин Паолини, Сун не выиграла ни одного матча на турнире WTA 125 в Париже и на Ролан Гаррос.

В этом сезоне Сун смогла пройти первый круг только на четырех турнирах WTA, а дальше второго раунда — только в Индиан-Уэллс.

Но также стоит добавить, что в прошлом году Сун дошла до четвертьфинала на Уимблдоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Андрееску в этом матче можно поставить за 1.51, победу Сун букмекеры предлагают за 2.56.

Прогноз: похоже, Бьянку ждет очень непростой матч. Судя по прошлогодним подвигам Сун, она любит и умеет играть на траве.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.93.