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    Сможет ли Андрееску пройти второй круг в Хертогенбосе?

    Андрееску — Сун. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Хертогенбосе 12 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Андрееску — Сун
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    Бьянка Андрееску
    Представительница Канады Бьянка Андрееску сыграет против новозеландки Лулу Сун во втором круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 12 июня, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Андрееску — Сун, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Андрееску

    Для Бьянки эта неделя имеет огромное значение в контексте рейтинга.

    В прошлом году теннисистка из Канады дошла в Хертогенбосе до финала, поэтому теперь ей надо защищать 160 очков. Без них чемпионка US Open-2019 окажется за пределами топ-150.

    В первом круге текущего турнира Андрееску разгромила Джоанну Гарланд — 6:1, 6:3.

    В текущем сезоне Андрееску провела пока лишь 11 матчей. В середине апреля она вернулась в тур после очередной травмы, из-за которой пропустила полгода.

    Лучшим результатом Бьянки в 2025-м пока остается выход в четвертый круг «тысячника» в Риме.

    Сун

    Лулу в первом раунде спокойно обыграла нидерландку Анук Вранкен-Питерс — 6:1, 6:3.

    Теннисистка из Новой Зеландии прервала серию из трех поражений.

    После «тысячника» в Риме, на котором она уступила во втором круге Жасмин Паолини, Сун не выиграла ни одного матча на турнире WTA 125 в Париже и на Ролан Гаррос.

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    В этом сезоне Сун смогла пройти первый круг только на четырех турнирах WTA, а дальше второго раунда — только в Индиан-Уэллс.

    Но также стоит добавить, что в прошлом году Сун дошла до четвертьфинала на Уимблдоне.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Андрееску в этом матче можно поставить за 1.51, победу Сун букмекеры предлагают за 2.56.

    Прогноз: похоже, Бьянку ждет очень непростой матч. Судя по прошлогодним подвигам Сун, она любит и умеет играть на траве.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.93.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Андрееску — Сун?

    Матч Андрееску — Сун состоится 12 июня 2025 года в 15:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Андрееску — Сун?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Андрееску — Сун?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,0» с коэффициентом у букмекеров 1.93.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Андрееску — Сун?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Андрееску — Сун?

    Коэффициенты букмекеров: на Андрееску в этом матче можно поставить за 1.51, победу Сун букмекеры предлагают за 2.56.

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    Андрееску — Сун: прогноз и ставка за 1.93, статистика, коэффициенты матча 12.06.202515:30. Сможет ли Андрееску пройти второй круг в Хертогенбосе?
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