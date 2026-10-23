прогноз на матч 1/2 финала турнира в Алматы, ставка за 2.06

Грек Стефанос Циципас сыграет против грузина Николоза Басилашвили в полуфинале турнира ATP 250 в Алматы (Казахстан). Матч пройдет 24 октября, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.06.

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Басилашвили

Николоз провел уже пять матчей на текущем турнире в крупнейшем городе Казахстана.

В квалификации грузинский теннисист обыграл японца Таро Даниэля и австралийца Адама Уолтона.

В первом раунде Басилашвили одержал уверенную победу над бывшей третьей ракеткой Марином Чиличем — 6:2, 7:5.

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Во втором круге его соперником был аргентинец Факундо Диас Акоста — 6:2, 6:4.

В четвертьфинале Басилашвили разгромил 38-летнего француза Адриана Маннарино — 6:3, 6:1.

Басилашвили второй раз в сезоне вышел в полуфинал турнира ATP. В конце сентября экс-16-я ракетка мира дошел до этой стадии в китайском Чэнду.

При этом стоит обратить внимание, что Басилашвили по-прежнему находится за пределами топ-100. Эту неделю он начал в статусе 128-й ракетки мира.

В текущем сезоне 34-летний грузин провел 66 матчей: на этом отрезке у него Николоза 34 победы и 32 поражения.

Циципас

Стефанос начал турнир с победы над Александром Ковачевичем. Матч против американца, как и ожидалось, получился непростым — 7:6, 3:6, 6:3.

Зато во втором раунде грек разгромил представителя Казахстана Михаила Кукушкина — 6:1, 6:2.

В четвертьфинале Циципас, вопреки ожиданиям, одержал уверенную победу над австралийцем Джеймском Даквортом — 6:4, 6:4.

Циципас приехал в Алматы в статусе 39-й ракетки мира.

На недавнем «Мастерсе» в Шанхае он обыграл Киммера Коппеянса, Лучано Дардери и Тейлора Фрица, после чего уступил Даниилу Медведеву.

В Токио бывшая третья ракетка мира прошел квалификацию и обыграл в первом круге Томаса Этчеверри, после чего уступил Валантену Вашеро.

Лучшим результатом Циципаса во второй половине сезона пока остается победа на турнире ATP 250 в швейцарском Гштаде. Кроме того, Стефанос достойно выступил на US Open: в Нью-Йорке он добрался до 1/8 финала, выиграв у Артура Фиса, Ллойда Харриса и Иржи Легечки.

В текущем сезоне Циципас провел 65 матчей. На этом отрезке у него 42 победы и 23 поражения.

Также стоит обратить внимание, что Циципас выиграл 14 из последних 17 матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Басилашвили в этом матче можно поставить за 2.84, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.42.

Прогноз: Циципас ранее выиграл три из четырех предыдущих матчей против Басилашвили. Правда, последний раз они встречались еще в 2022 году.

В любом случае сейчас есть все предпосылки к тому, что предстоящий матч не разочарует. Николоз, как и Стефанос, тоже здорово играет на этой неделе.

2.06 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.06 на матч Басилашвили — Циципас принесёт прибыль 1060₽, общая выплата — 2060₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.06.