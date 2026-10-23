Шнайдер обыграет Рыбакину и выйдет в финал «пятисотника» в Нинбо?

прогноз на матч 1/2 финала турнира в Нинбо, ставка за 2.18

Россиянка Диана Шнайдер сыграет против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в полуфинале турнира WTA 500 в Нинбо (Китай). Матч пройдет 24 октября, начало — в 12:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.18.

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Рыбакина

Елена попала в число первых четырех сеяных, благодаря чему стартовала сразу со второго раунда.

В первом матче Рыбакина встречалась с Полиной Кудерметовой, которая снялась в первом сете при счете 5:0 в пользу соперницы.

В четвертьфинале первая ракетка мира одержала победу над полькой Катажиной Кавой — 6:1, 3:6, 6:1.

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После победы на US Open Рыбакина до сих пор провела лишь два неполных матча.

В начале октября она проиграла представительнице Армении Алине Чараевой в стартовом матче на «тысячнике» в Пекине. Впрочем, это поражение не стало большим сюрпризом. Во-первых, Елену беспокоила травма ноги, а во вторых, она явно не успела восстановиться после изнурительной серии турниров в Северной Америке.

Именно по этим причина Рыбакина пропустила недавний «тысячник» в Ухане.

Рыбакина — действующая чемпионка «пятисотника» в Нинбо. Наверняка у нее присутствует желание защитить титул в статусе первой ракетки мира.

Шнайдер

Диана второй год подряд вышла в полуфинал на «пятисотнике» в Нинбо.

В 2025-м она не смогла пройти эту стадию, проиграв Екатерине Александровой.

Текущий турнир российская теннисистка начала с победы над Юлией Путинцевой — 7:5, 7:6.

Во втором раунде ее соперницей была филиппинка Александра Эала — 7:5, 6:4.

В четвертьфинале Шнайдер обыграла еще одну талантливую теннисистку — Иву Йович. В этом мачте ей пришлось провести три сете — 6:3, 4:6, 6:1.

Шнайдер вернулась в топ-15 по итогам недавних турниров. В обновленной версии рейтинга она занимает 13-ю строчку.

На прошлой неделе 22-летняя теннисистка дошла до четвертьфинала в Ухане. На китайском «тысячнике» одним из главных событий стала ее уверенная победа над финалисткой Уимблдона Каролиной Муховой. После этого россиянка проиграла Алене Остапенко.

В текущем сезоне Шнайдер провела 56 матчей (35 побед, 21 поражение). На харде она выиграла 24 из 37 матчей.

В этом году Шнайдер пока ни разу не доходила до финала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.48, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 2.63.

Прогноз: Шнайдер пока ни разу не обыгрывала Рыбакину.

Ранее в этом сезоне Диана сначала проиграла Елене на грунте в Штутгарте, а потом на харде в Цинциннати. В обоих случаях она уступила 0-2 по сетам.

Вероятно, Рыбакина продлит серию побед над Шнайдер, однако с учетом того, как россиянка провела недавние матчи, рискнем предположить, что на этот раз она заставит соперницу понервничать.

2.18 Победа Рыбакиной + тотал геймов больше 19,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.18 на матч Рыбакина — Шнайдер принесёт чистый выигрыш 1180₽, общая выплата — 2180₽

Рекомендуемая ставка: победа Рыбакиной + тотал геймов больше 19,5 за 2.18.