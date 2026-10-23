Представительница Канады Лейла Фернандес сыграет против чешки Мари Боузковой в полуфинале турнира WTA 500 в Нинбо (Китай). Матч пройдет 24 октября, начало — в 10:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.99.
Фернандес
Лейла начала турнир с победы над Элизой Мертенс.
Канадская теннисистка обыграла бельгийку в непростом трехсетовом матче — 2:6, 6:3, 7:5.
Во втором раунде ее соперницей была белоруска Александра Соснович. Здесь Фернандес тоже дожала соперницу только в третьей партии — 7:5, 6:7, 6:3.
В четвертьфинале против Екатерины Александровой финалистке US Open-2021 тоже пришлось провести три сета, но камбэк получился эффектным — 4:6, 6:2, 6:1.
Фернандес начала неделю в статусе 30-й ракетки мира.
В конце сентября Лейла стала чемпионкой «пятисотника» в Сингапуре. На этом турнире она обыграла Мирру Андрееву и Майю Хвалиньскую.
На «тысячнике» в Пекине 24-летняя теннисистка проиграла в стартовом матче представительнице Узбекистана Камилле Рахимовой. В Ухане Фернандес прошла два раунда, после чего уступила Алене Остапенко.
В текущем сезоне Фернандес провела 52 матча. На этом отрезке у нее 27 побед и 25 поражений.
Боузкова
Мари начала турнир с уверенной победы над Камиллой Рахимовой.
Чешская теннисистка обыграла представительницу Узбекистана со счетом 6:4, 6:4.
Во втором раунде Боузкова обыграла россиянку Анастасию Захарову — 7:5, 6:2.
В матче против соотечественницы Сары Бейлек ей тоже не понадобился дополнительный сет — 6:3, 6:4.
Боузкова прошла хотя бы раунд на пятом турнире подряд. В конце августа она дошла до 1/8 финала на «тысячнике» в Цинциннати, а в начале сентября выиграла два матча на US Open.
На «тысячнике» в Пекине Боузкова не прошла третий круг, проиграв китаянке Циньвэнь Чжэн (6:7, 6:4, 5:7).
В Ухане Мари тоже уступила теннисистке, которая в итоге стала чемпионкой престижного турнира: на этом «тысячнике» ее остановила Майя Хвалиньская (6:1, 1:6, 1:6).
Боузкова начала неделю в статусе 26-й ракетки мира. В текущем сезоне она провела 59 матчей: на этом отрезке у Мари 37 побед и 22 поражения.
Ранее в этом году Боузкова выиграла два турнира — грунтовый в Боготе и травяной в Ноттингеме.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Фернандес в этом матче можно поставить за 1.99, победу Боузковой букмекеры предлагают за 1.81.
Прогноз: ставка без учета исхода будет, пожалуй, самым оптимальным вариантом. Вероятно, Фернандес и Боузкова проведут больше 20 геймов.
Правда, также стоит учитывать, что чешка сэкономила куда больше энергии, чем ее соперница, которая провела уже три непростых матча.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.99.