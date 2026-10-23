Представительница Канады Лейла Фернандес сыграет против чешки Мари Боузковой в полуфинале турнира WTA 500 в Нинбо (Китай). Матч пройдет 24 октября, начало — в 10:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.99.

Пётр ПетровПётр ПетровАналитик отделов Футбол и ТеннисПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Фернандес

Лейла начала турнир с победы над Элизой Мертенс.

Канадская теннисистка обыграла бельгийку в непростом трехсетовом матче — 2:6, 6:3, 7:5.

Во втором раунде ее соперницей была белоруска Александра Соснович. Здесь Фернандес тоже дожала соперницу только в третьей партии — 7:5, 6:7, 6:3.

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В четвертьфинале против Екатерины Александровой финалистке US Open-2021 тоже пришлось провести три сета, но камбэк получился эффектным — 4:6, 6:2, 6:1.

Фернандес начала неделю в статусе 30-й ракетки мира.

В конце сентября Лейла стала чемпионкой «пятисотника» в Сингапуре. На этом турнире она обыграла Мирру Андрееву и Майю Хвалиньскую.

На «тысячнике» в Пекине 24-летняя теннисистка проиграла в стартовом матче представительнице Узбекистана Камилле Рахимовой. В Ухане Фернандес прошла два раунда, после чего уступила Алене Остапенко.

В текущем сезоне Фернандес провела 52 матча. На этом отрезке у нее 27 побед и 25 поражений.

Боузкова

Мари начала турнир с уверенной победы над Камиллой Рахимовой.

Чешская теннисистка обыграла представительницу Узбекистана со счетом 6:4, 6:4.

Во втором раунде Боузкова обыграла россиянку Анастасию Захарову — 7:5, 6:2.

В матче против соотечественницы Сары Бейлек ей тоже не понадобился дополнительный сет — 6:3, 6:4.

Боузкова прошла хотя бы раунд на пятом турнире подряд. В конце августа она дошла до 1/8 финала на «тысячнике» в Цинциннати, а в начале сентября выиграла два матча на US Open.

На «тысячнике» в Пекине Боузкова не прошла третий круг, проиграв китаянке Циньвэнь Чжэн (6:7, 6:4, 5:7).

В Ухане Мари тоже уступила теннисистке, которая в итоге стала чемпионкой престижного турнира: на этом «тысячнике» ее остановила Майя Хвалиньская (6:1, 1:6, 1:6).

Боузкова начала неделю в статусе 26-й ракетки мира. В текущем сезоне она провела 59 матчей: на этом отрезке у Мари 37 побед и 22 поражения.

Ранее в этом году Боузкова выиграла два турнира — грунтовый в Боготе и травяной в Ноттингеме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фернандес в этом матче можно поставить за 1.99, победу Боузковой букмекеры предлагают за 1.81.

Прогноз: ставка без учета исхода будет, пожалуй, самым оптимальным вариантом. Вероятно, Фернандес и Боузкова проведут больше 20 геймов.

Правда, также стоит учитывать, что чешка сэкономила куда больше энергии, чем ее соперница, которая провела уже три непростых матча.

1.99Тотал геймов больше 22,5Ставка на матч #1Поставить
Ставка 1000  с коэффициентом 1.99 на матч Фернандес — Боузкова  принесёт прибыль 990₽, общая выплата — 1990₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.99.