Фернандес второй раз в сезоне выйдет в финал «пятисотника»?

прогноз на матч 1/2 финала турнира в Нинбо, ставка за 1.99

Представительница Канады Лейла Фернандес сыграет против чешки Мари Боузковой в полуфинале турнира WTA 500 в Нинбо (Китай). Матч пройдет 24 октября, начало — в 10:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.99.

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Фернандес

Лейла начала турнир с победы над Элизой Мертенс.

Канадская теннисистка обыграла бельгийку в непростом трехсетовом матче — 2:6, 6:3, 7:5.

Во втором раунде ее соперницей была белоруска Александра Соснович. Здесь Фернандес тоже дожала соперницу только в третьей партии — 7:5, 6:7, 6:3.

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В четвертьфинале против Екатерины Александровой финалистке US Open-2021 тоже пришлось провести три сета, но камбэк получился эффектным — 4:6, 6:2, 6:1.

Фернандес начала неделю в статусе 30-й ракетки мира.

В конце сентября Лейла стала чемпионкой «пятисотника» в Сингапуре. На этом турнире она обыграла Мирру Андрееву и Майю Хвалиньскую.

На «тысячнике» в Пекине 24-летняя теннисистка проиграла в стартовом матче представительнице Узбекистана Камилле Рахимовой. В Ухане Фернандес прошла два раунда, после чего уступила Алене Остапенко.

В текущем сезоне Фернандес провела 52 матча. На этом отрезке у нее 27 побед и 25 поражений.

Боузкова

Мари начала турнир с уверенной победы над Камиллой Рахимовой.

Чешская теннисистка обыграла представительницу Узбекистана со счетом 6:4, 6:4.

Во втором раунде Боузкова обыграла россиянку Анастасию Захарову — 7:5, 6:2.

В матче против соотечественницы Сары Бейлек ей тоже не понадобился дополнительный сет — 6:3, 6:4.

Боузкова прошла хотя бы раунд на пятом турнире подряд. В конце августа она дошла до 1/8 финала на «тысячнике» в Цинциннати, а в начале сентября выиграла два матча на US Open.

На «тысячнике» в Пекине Боузкова не прошла третий круг, проиграв китаянке Циньвэнь Чжэн (6:7, 6:4, 5:7).

В Ухане Мари тоже уступила теннисистке, которая в итоге стала чемпионкой престижного турнира: на этом «тысячнике» ее остановила Майя Хвалиньская (6:1, 1:6, 1:6).

Боузкова начала неделю в статусе 26-й ракетки мира. В текущем сезоне она провела 59 матчей: на этом отрезке у Мари 37 побед и 22 поражения.

Ранее в этом году Боузкова выиграла два турнира — грунтовый в Боготе и травяной в Ноттингеме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фернандес в этом матче можно поставить за 1.99, победу Боузковой букмекеры предлагают за 1.81.

Прогноз: ставка без учета исхода будет, пожалуй, самым оптимальным вариантом. Вероятно, Фернандес и Боузкова проведут больше 20 геймов.

Правда, также стоит учитывать, что чешка сэкономила куда больше энергии, чем ее соперница, которая провела уже три непростых матча.

1.99 Тотал геймов больше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.99 на матч Фернандес — Боузкова принесёт прибыль 990₽, общая выплата — 1990₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.99.