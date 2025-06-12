Эала — Рисер. Ставка (к. 2.03) и прогноз на матч турнира в Илкли, 12 июня 2025 года

Александра Эала
После звездной игры на турнире в Майами Эала стала настоящей восходящей теннисной звездой с перспективами на грандиозное будущее.
Но свалившийся на голову успех вскружил голову филлипинской теннисистке, и результаты стремительно пошли вниз. На «Ролан Гаррос»
Александра без вариантов провалила первый матч турнира и отправилась домой.
На траве у нее получилось стартовать успешно и в первом круге соревнований в Илкли в непростой игре одолеть австралийку Кабреру.
Во втором круге азиатке предстоит встретиться с заряженной швейцаркой Рисер, и нет уверенности, что Эале удастся добыть выход в четвертьфинал.
Валентина Рисер
Про Рисер мало кто знал до этого, но сейчас благодаря игре против Эалы ее имя может засветиться на женском теннисном небосклоне.
С точки зрения техники к Валентине минимум вопросов, а вот физика и выносливость катастрофически проседают.
На турнире в Илкли она начинала свой путь с квалификации. Швейцарка не знает поражений уже три матча кряду.
С Эалой вполне можно сыграть в конкурентный теннис на траве, поскольку молодая филлипинская теннисистка явно чувствует себя не в своей тарелке, когда против нее играю в давление на этом покрытии.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в филлипинскую теннисистку в этом поединке: победа Эалы — 1.72, победа Рисер — 2.03.
Прогноз: Рисер не сможет организовать сопротивление Эале в предстоящей игре.
- 2.03Медведев — Маннарино: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
- 1.98Кудерметова — Александрова: прогноз и ставкаЗавтра в 11:00
- 1.95Чжэн — Кесслер: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
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Ставка: П2 за 2.03.
Альтернативный прогноз: Предстоящий поединок не окажется продолжительным, поскольку одна и теннисисток способна полностью провалить игру.
Альтернативная ставка: ТМ 18.5 с коэффициентом 2.47.