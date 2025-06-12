Эала — Рисер. Ставка (к. 2.03) и прогноз на матч турнира в Илкли, 12 июня 2025 года

Филиппинская теннисистка Александра Эала и швейцарка Валентина Рисер встретятся во втором круге турнира в Илкли. Матч пройдет 12 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Эала — Рисер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Александра Эала

После звездной игры на турнире в Майами Эала стала настоящей восходящей теннисной звездой с перспективами на грандиозное будущее.

Но свалившийся на голову успех вскружил голову филлипинской теннисистке, и результаты стремительно пошли вниз. На «Ролан Гаррос»

Александра без вариантов провалила первый матч турнира и отправилась домой.

На траве у нее получилось стартовать успешно и в первом круге соревнований в Илкли в непростой игре одолеть австралийку Кабреру.

Во втором круге азиатке предстоит встретиться с заряженной швейцаркой Рисер, и нет уверенности, что Эале удастся добыть выход в четвертьфинал.

Валентина Рисер

Про Рисер мало кто знал до этого, но сейчас благодаря игре против Эалы ее имя может засветиться на женском теннисном небосклоне.

Прогнозы на теннис

С точки зрения техники к Валентине минимум вопросов, а вот физика и выносливость катастрофически проседают.

На турнире в Илкли она начинала свой путь с квалификации. Швейцарка не знает поражений уже три матча кряду.

С Эалой вполне можно сыграть в конкурентный теннис на траве, поскольку молодая филлипинская теннисистка явно чувствует себя не в своей тарелке, когда против нее играю в давление на этом покрытии.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в филлипинскую теннисистку в этом поединке: победа Эалы — 1.72, победа Рисер — 2.03.

Прогноз: Рисер не сможет организовать сопротивление Эале в предстоящей игре.

Ставка: П2 за 2.03.

Альтернативный прогноз: Предстоящий поединок не окажется продолжительным, поскольку одна и теннисисток способна полностью провалить игру.

Альтернативная ставка: ТМ 18.5 с коэффициентом 2.47.