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    Эала легко разберется с мало рейтинговой швейцаркой?

    Эала — Рисер. Ставка (к. 2.03) и прогноз на матч турнира в Илкли, 12 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Эала — Рисер
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    Александра Эала
    Филиппинская теннисистка Александра Эала и швейцарка Валентина Рисер встретятся во втором круге турнира в Илкли. Матч пройдет 12 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Эала — Рисер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Александра Эала

    После звездной игры на турнире в Майами Эала стала настоящей восходящей теннисной звездой с перспективами на грандиозное будущее.

    Но свалившийся на голову успех вскружил голову филлипинской теннисистке, и результаты стремительно пошли вниз. На «Ролан Гаррос»
    Александра без вариантов провалила первый матч турнира и отправилась домой.

    На траве у нее получилось стартовать успешно и в первом круге соревнований в Илкли в непростой игре одолеть австралийку Кабреру.

    Во втором круге азиатке предстоит встретиться с заряженной швейцаркой Рисер, и нет уверенности, что Эале удастся добыть выход в четвертьфинал.

    Валентина Рисер

    Про Рисер мало кто знал до этого, но сейчас благодаря игре против Эалы ее имя может засветиться на женском теннисном небосклоне.

    Прогнозы на теннис

    С точки зрения техники к Валентине минимум вопросов, а вот физика и выносливость катастрофически проседают.

    На турнире в Илкли она начинала свой путь с квалификации. Швейцарка не знает поражений уже три матча кряду.

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    С Эалой вполне можно сыграть в конкурентный теннис на траве, поскольку молодая филлипинская теннисистка явно чувствует себя не в своей тарелке, когда против нее играю в давление на этом покрытии.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в филлипинскую теннисистку в этом поединке: победа Эалы — 1.72, победа Рисер — 2.03.

    Прогноз: Рисер не сможет организовать сопротивление Эале в предстоящей игре.

    Ставка: П2 за 2.03.

    Альтернативный прогноз: Предстоящий поединок не окажется продолжительным, поскольку одна и теннисисток способна полностью провалить игру.

    Альтернативная ставка: ТМ 18.5 с коэффициентом 2.47.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Эала — Рисер?

    Матч Эала — Рисер состоится 12 июня 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Эала — Рисер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Эала — Рисер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.03.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Эала — Рисер?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Эала — Рисер?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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