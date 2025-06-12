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    Виртанен возьмет реванш у Боржеша?

    Боржеш — Виртанен. Ставка (к. 2.19) и прогноз на турнир в Хертогенбосе 12 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Боржеш — Виртанен
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    Отто Виртанен
    Португалец Нуну Боржеш сыграет против финна Отто Виртанена во втором круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 12 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Боржеш — Виртанен, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Хертогенбосх. Мужчины 12 Июня 2025 года

    Нуну Боржес

  • Португалия
    •  Нуну Боржес 11:00 Отто Виртанен

    Отто Виртанен

  • Финляндия
    •

    Боржеш

    Нуну в первом круге одержал победу над американцем Нишешем Басаваредди — 7:6, 6:2.

    Португалец выиграл матч на траве впервые с 2023 года.

    В 2024-м Боржеш потерпел три поражения на этом покрытии, не сумев пройти первый круг в Галле, на Мальорке и на Уимблдоне.

    Прогнозы на теннис

    При этом 28-летний Боржеш впервые сыграл на траве в 2022 году.

    Виртанен

    Отто в первом раунде выиграл у аргентинца Томаса Этчеверри — 7:6, 7:5.

    Теперь победная серия финна составляет шесть матчей.  На прошлой неделе Виртанен стал победителем травяного «челленджера» в Бирмингеме. В решающем матче он выиграл у американца Колтона Смита — 6:4, 6:4.

    Ранее в этом сезоне Отто еще ни разу не выигрывал больше одного матча на уровне основной сетки ATP.

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    В Штутгарте 23-летний Виртанен получил wild card. Эту неделю он начал в статусе 101-й ракетки мира.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Боржеша в этом матче можно поставить за 1.68, победу Виртанена букмекеры предлагают за 2.19.

    Прогноз: финн, как ни странно, ведет 2-1 в личных встречах с португальцем. Правда, их предыдущая встреча, состоявшаяся в феврале этого года в Дохе, завершилась победой Боржеша со счетом 7:6, 6:3. Несмотря на это, считаем, что на траве Виртанен тормознет Нуну.

    Рекомендуемая ставка: победа Виртанена за 2.19.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Боржеш — Виртанен?

    Матч Боржеш — Виртанен состоится 12 июня 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Боржеш — Виртанен?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Виртанена.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Боржеш — Виртанен?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Виртанена» с коэффициентом у букмекеров 2.19.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Боржеш — Виртанен?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Боржеш — Виртанен?

    Коэффициенты букмекеров: на Боржеша в этом матче можно поставить за 1.68, победу Виртанена букмекеры предлагают за 2.19.

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    Боржеш — Виртанен: прогноз и ставка за 2.19, статистика, коэффициенты матча 12.06.202512:00. Виртанен возьмет реванш у Боржеша?
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