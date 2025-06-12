Боржеш — Виртанен. Ставка (к. 2.19) и прогноз на турнир в Хертогенбосе 12 июня 2025 года

Португалец Нуну Боржеш сыграет против финна Отто Виртанена во втором круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 12 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Боржеш — Виртанен, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Боржеш

Нуну в первом круге одержал победу над американцем Нишешем Басаваредди — 7:6, 6:2.

Португалец выиграл матч на траве впервые с 2023 года.

В 2024-м Боржеш потерпел три поражения на этом покрытии, не сумев пройти первый круг в Галле, на Мальорке и на Уимблдоне.

Прогнозы на теннис

При этом 28-летний Боржеш впервые сыграл на траве в 2022 году.

Виртанен

Отто в первом раунде выиграл у аргентинца Томаса Этчеверри — 7:6, 7:5.

Теперь победная серия финна составляет шесть матчей. На прошлой неделе Виртанен стал победителем травяного «челленджера» в Бирмингеме. В решающем матче он выиграл у американца Колтона Смита — 6:4, 6:4.

Ранее в этом сезоне Отто еще ни разу не выигрывал больше одного матча на уровне основной сетки ATP.

В Штутгарте 23-летний Виртанен получил wild card. Эту неделю он начал в статусе 101-й ракетки мира.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Боржеша в этом матче можно поставить за 1.68, победу Виртанена букмекеры предлагают за 2.19.

Прогноз: финн, как ни странно, ведет 2-1 в личных встречах с португальцем. Правда, их предыдущая встреча, состоявшаяся в феврале этого года в Дохе, завершилась победой Боржеша со счетом 7:6, 6:3. Несмотря на это, считаем, что на траве Виртанен тормознет Нуну.

Рекомендуемая ставка: победа Виртанена за 2.19.