Лузеры в лиге, герои в Европе: шокирующие истории триумфа

В этом году в финале Лиги Европы встретятся два представителя английской Премьер-лиги —. Победитель получит не только желанный трофей, но и путевку в Лигу чемпионов, а вместе с ней и все связанные с этим финансовые бонусы.

И всё это — несмотря на ужасный сезон обоих клубов в Премьер-лиге: неудачные серии, антирекорды и откровенно слабая игра, совсем не соответствующие статусу финалистов европейского турнира.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 15-е место в таблице АПЛ, а «Тоттенхэм» — и вовсе 16-е. При этом ни один из клубов не сможет подняться выше 12-й строчки, и оба всё еще рискуют финишировать всего лишь в одном шаге от зоны вылета.

Одной из причин такой неожиданной развязки стал новый регламент турнира, вступивший в силу в начале этого сезона: теперь команды, вылетевшие из Лиги чемпионов, больше не попадают в Лигу Европы. Это открыло путь в финал для клубов, которые ранее могли бы столкнуться с более серьезной конкуренцией.

Тем не менее, такая ситуация остается крайне редкой. Победитель матча в Бильбао пополнит элитную группу команд, которым удалось завоевать европейский трофей, несмотря на крайне неудачный сезон на внутренней арене.

Ну а сейчас вспомним о пяти командах, которые выиграли крупные европейские турниры, несмотря на слабые результаты в национальном чемпионате.

«Вест Хэм» в сезоне 2022/23: 14-е место в АПЛ и победа в Лиге конференций

«Вест Хэм» — самая низкорейтинговая команда, когда-либо выигрывавшая крупный европейский трофей.

Команда Дэвида Мойеса одержала победу во втором розыгрыше Лиги конференций в сезоне 2022/23, несмотря на скромное 14-е место в Премьер-лиге.

«Вест Хэм» — победитель Лиги конференций в сезоне-2022/23 globallookpress.com

Лондонский клуб выиграл 14 из 15 матчей в рамках третьего по значимости еврокубка и завоевал трофей после драматичной победы над «Фиорентиной» (2:1) в финале благодаря голу Джаррода Боуэн на 90-й минуте.

В то же время в Премьер-лиге они выиграли лишь 11 из 38 матчей, финишировав всего в шести очках от зоны вылета. Их самая длинная победная серия в лиге составила два матча, тогда как в Лиге конференций — 10 матчей.

На выезде «Вест Хэм» выиграл всего три матча в рамках АПЛ, а в Лиге конференций достиг этой отметки уже к 6 октября. Разница мячей еще сильнее подчеркивает контраст: +26 в еврокубках против -13 в Премьер-лиге.

Тем не менее, их триумф в Праге обеспечил им участие в Лиге Европы. Для сравнения, «Астон Вилла», занявшая седьмое место в Премьер-лиге с отрывом в 21 очко от «Вест Хэма», попала в раунд плей-офф Лиги конференций.

Если «Манчестер Юнайтед» или «Тоттенхэм» завершат сезон на своих текущих позициях в АПЛ, то победитель финала не только увековечит свое имя в истории, но и побьет рекорд «Вест Хэма» как самой низко расположенной в таблице команды, выигрывавшей крупный европейский трофей.

«Интер» в сезоне 1993/94: 13-е место в Серии А и победа в Кубке УЕФА

13-е место, которое «Интер» занял в Серии А в сезоне 1993/94, остается худшим в истории клуба и вторым по «низости» среди всех команд, когда-либо выигрывавших крупный европейский трофей.

«Интер» — победитель Кубка УЕФА в сезоне-1993/94 globallookpress.com

Нестабильная первая половина сезона закончилась отставкой главного тренера Освальдо Баньоли в начале февраля. На момент его ухода «Интер» находился на шестой строчке.

Баньоли сменил Джанпьеро Марини — бывший полузащитник «Интера», сыгравший более 350 матчей за клуб и ставший чемпионом мира в составе сборной Италии в 1982 году. Под его руководством «Интер» прошел дортмундскую «Боруссию» в четвертьфинале Кубка УЕФА, но на фоне успеха в Европе команда резко сдала в чемпионате: с 13 марта по 2 апреля она проиграла четыре матча подряд.

В этот же период — 30 марта — «Интер» уступил на выезде в первом матче полуфинала Кубка УЕФА другому итальянскому клубу, «Кальяри». Однако «нерадзурри» сумели собраться и 12 апреля разгромили «Кальяри» 3:0 в ответной встрече на «Джузеппе Меацца», обеспечив себе выход в финал по сумме двух матчей (5:3). Победные голы тогда забили Деннис Бергкамп, Никола Берти и Вим Йонк.

Тем временем в Серии А клуб оказался втянут в борьбу за выживание. Им удалось остаться в высшем дивизионе, хотя в последних трех турах чемпионата они не одержали ни одной победы.

«Интер» завершил сезон на 13-м месте — всего в одном очке от зоны вылета. Чтобы понять, насколько плотной была таблица: «Пьяченца», занявшая 15-е место и вылетевшая, отстала от шестого места, дававшего путевку в Кубок УЕФА, всего на шесть очков (тогда за победу давали два очка).

Финал Кубка УЕФА, состоявший из двух матчей, прошел по обе стороны от заключительного тура Серии А. Соперником «нерадзурри» был австрийский клуб «Аустрия Зальцбург» (ныне — «Ред Булл Зальцбург»). «Интер» выиграл 2:0 по сумме двух матчей — по голу забили Берти и Йонк. Эта победа принесла клубу четвертый крупный европейский трофей после Кубков чемпионов 1964 и 1965 годов и предыдущей победы в Кубке УЕФА в 1991-м.

«Арсенал» в сезоне 1969/70: 12-е место в Первом дивизионе и победа в Кубке Ярмарок

С тех пор как «Арсенал» занял 12-е место в чемпионате Англии в сезоне 1969/70, лондонский клуб завершал сезон ниже этой позиции всего дважды — на 16-й строчке в 1974/75 и на 17-й в 1975/76.

«Арсенал» — победитель Кубка Ярмарок в сезоне-1969/70 globallookpress.com

Однако именно в том сезоне «Арсенал» завоевал свой первый крупный европейский трофей. Под руководством Берти Ми — тренера, уступающего по количеству проведенных матчей у руля клуба только Арсену Венгеру, — команда сумела забыть обидные вылеты в третьем раунде Кубка Англии и Кубка лиги и пробилась в финал предпоследнего розыгрыша Кубка Ярмарок. «Канониры» обыграли «Гленторан» (Северная Ирландия), «Спортинг» (Португалия), «Руан» (Франция), «Динамо Бакэу» (Румыния) и «Аякс» (Нидерланды).

Десятиматчевая серия без побед в чемпионате, длившаяся с середины декабря до конца февраля, могла обернуться серьезными проблемами. Однако трудовая победа над «Руаном» в третьем раунде Кубка Ярмарок — 1:0 по сумме двух матчей (ответная игра состоялась 13 января) — вселила в команду столь необходимую уверенность в разгар зимы.

Затем подопечные Ми разгромили румынский «Динамо Бакэу» с общим счетом 9:1 в четвертьфинале, а в полуфинале прошли «Аякс» с молодым 22-летним Йоханом Кройфом — 3:1 по сумме двух матчей. К слову, в следующие три сезона «Аякс» трижды подряд выиграет Кубок чемпионов — предшественник современной Лиги чемпионов.

Финал, как и полагается в те времена, состоял из двух матчей. В первой игре, прошедшей в конце апреля в Бельгии, «Андерлехт» победил 3:1, однако гол Рэя Кеннеди на 82-й минуте стал решающим в итоговой дуэли. В ответном матче на «Хайбери» «Арсенал» добился победы 3:0 благодаря голам Эдди Келли, Джона Рэдфорда и Джона Саммелса и в итоге выиграл трофей.

«Шальке» в сезоне 1996/97: 12-е место в Бундеслиге и победа в Кубке УЕФА

«Шальке» — самая низкофинишировавшая немецкая команда, сумевшая завоевать крупный европейский трофей. В мае 1997 года клуб из Гельзенкирхена победил «Интер» в последнем двухматчевом финале Кубка УЕФА, выиграв свой первый и пока единственный континентальный титул.

«Шальке» — победитель Кубка УЕФА в сезоне-1996/97 globallookpress.com

Сезон в Бундеслиге получился провальным: команда скатилась с пятого места на 12-е, одержав лишь одну победу в последних 12 турах чемпионата. В среднем «Шальке» забивал менее одного гола за игру, завершив сезон с отрицательной разницей мячей (-5).

В Европе же подопечные Хуба Стевенса выступали значительно лучше: прошли «Роду» (Нидерланды), «Трабзонспор» (Турция), «Брюгге» (Бельгия), а также испанские «Валенсию» и «Тенерифе», после чего встретились в финале с «Интером».

Обе команды выиграли на своем поле со счетом 1:0: бельгийский полузащитник Марк Вильмотс отличился в первом матче за «Шальке», а в ответной игре на «Сан-Сиро» Иван Саморано сравнял счет по сумме двух встреч, переведя финал в дополнительное время — впервые с 1988 года в финале Кубка УЕФА понадобился овертайм.

Золотого гола команды не забили, и исход встречи решился в серии пенальти. Немецкий клуб победил со счетом 4:1 — свои удары реализовали Инго Андербрюгге, Олаф Тон, Мартин Макс и Марк Вильмотс.

«Севилья» в сезоне 2022/23: 12-е место в Ла Лиге и победа в Лиге Европы

«Севилья» стала самой низкофинишировавшей испанской командой, выигравшей крупный европейский трофей. В финале Лиги Европы 2023 года клуб из Андалусии нанес Жозе Моуринью первое поражение в еврокубковых финалах, обыграв «Рому» в серии пенальти со счетом 4:1. Основное время завершилось вничью 1:1.

«Севилья» — победитель Лиги Европы в сезоне-2022/23 globallookpress.com

Заняв третье место в своей группе Лиги чемпионов, «Севилья» вылетела в Лигу Европы, где, пройдя четыре стадии плей-офф, трижды одерживала победу с минимальным преимуществом. В полуфинале против «Ювентуса» бывший игрок «Тоттенхэма» Эрик Ламела забил решающий гол в дополнительное время.

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Финиш сезона в чемпионате Испании оказался неудачным — команда не смогла выиграть ни одного из последних четырех матчей. Все они пришлись на период после выхода в финал Лиги Европы, и в итоге «Севилья» опустилась на 12-е место — на тот момент это был худший результат клуба в Примере с сезона 1999/2000, когда команда заняла 20-е место и вылетела в Сегунду.

Тем не менее, «Севилья» полностью компенсировала неудачи в чемпионате, выиграв Лигу Европы в седьмой раз — это рекорд турнира. При этом все победы пришлись на период с 2006 года. Победа также принесла клубу путевку в Лигу чемпионов.